Bloomberg: Η Ελλάδα είναι ισχυρότερη υπό την ηγεσία του Μητσοτάκη

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, συναντήθηκε με τον μεγιστάνα Μάικλ Μπλούμπεργκ, ιδιοκτήτη του ομώνυμου ειδησεογραφικού πρακτορείου, ενώ σχετικό στιγμιότυπο αναρτήθηκε στα social media.

Ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος, του οποίου η περιουσία υπολογίζεται, σύμφωνα με το Forbes, σε περίπου 105 δισεκατομμύρια δολάρια, επαίνεσε δημόσια την πρόοδο και τις επιδόσεις της Ελλάδας κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Η Ελλάδα έχει αναδειχθεί ισχυρότερη υπό την ηγεσία του πρωθυπουργού Κυριάκο Μητσοτάκη, αντιμετωπίζοντας προκλήσεις και προωθώντας την ανάπτυξη. Χάρηκα που είχα την ευκαιρία να τον συναντήσω σήμερα, για να συζητήσουμε πώς να συνεχίσουμε να ενισχύουμε τη δυναμική για τον ελληνικό λαό», ανέφερε σε ανάρτησή του ο Μάικλ Μπλούμπεργκ.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα σήμερα ο πρωθυπουργός είχε παραχωρήσει συνέντευξη στον αρχισυντάκτη του Bloomberg News, John Micklethwait.

Δείτε την ανάρτηση

Διαβάστε επίσης