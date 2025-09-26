Γενική Συνέλευση ΟΗΕ: Ο Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Γκουτέρες

"Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες συναντήθηκε με τον Εξοχότατο κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, Πρωθυπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας, στο πλαίσιο της 80ής Γενικής Συνέλευσης", σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ.

Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκαν το Κυπριακό, οι εξελίξεις στον πόλεμο της Ουκρανίας, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς και οι εξελίξεις στη Λιβύη.

