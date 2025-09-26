Έρχεται η Κίμπερλι με δώρο… επίσκεψη Μητσοτάκη στον Λευκό Οίκο – Πληροφορία Φίλη

«Το θέμα των F–35 για την Τουρκία δεν είναι καν πάνω στο τραπέζι», σημείωσε ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, Κωνσταντίνος Φίλης

Έρχεται η Κίμπερλι με δώρο… επίσκεψη Μητσοτάκη στον Λευκό Οίκο – Πληροφορία Φίλη
Ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, Κωνσταντίνος Φίλης, μίλησε στον ΣΚΑΪ για τη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν στον Λευκό Οίκο και τα μηνύματα για την Ελλάδα, ενώ, μετέδωσε την πληροφορία ότι η νέα πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, έρχεται με… δώρο πιθανή επίσκεψη Μητσοτάκη στον Λευκό Οίκο.

«Είναι πιθανό να δούμε τον Έλληνα πρωθυπουργό να περνά το κατώφλι του Λευκού Οίκου το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτή είναι πληροφορία. Πιθανόν η Κίμπερλι Γκιλφόιλ να παίξει έναν ρόλο ή να έχει αρχίσει να διαδραματίζει ρόλο. Θα είναι ένα δώρο της, προς την ελληνική πλευρά, λόγω της καθυστερημένης της έλευσης. Μπορεί να είναι προτιμότερο για την Ελλάδα να δει δεύτερη τον Τραμπ και όχι πρώτη, όπως συνέβη με τον Ερντογάν», τόνισε ο κ. Φίλης.

«Το θέμα των F–35 για την Τουρκία δεν είναι καν πάνω στο τραπέζι»

«Το ραντεβού Τραμπ – Ερντογάν ήταν υπερβολικά ζεστό. Από τη μία έχουμε τις εντυπώσεις, τις οποίες ο πρόεδρος Ερντογάν κέρδισε και από την άλλη, την ουσία. Δεν είμαι βέβαιος ότι εκεί βγήκε νικητής. Διότι, πολύ απλά για την ώρα ο Τραμπ έθεσε κάποιες προϋποθέσεις τις οποίες ήταν πάρα πολύ δύσκολο ο Ερντογάν να εκπληρώσει», ανέφερε στη συνέχεια ο διεθνολόγος.

«Σε περίπτωση που καταφέρει να τις εκπληρώσει, θα έρθει απέναντι σε παραδοσιακούς εταίρους, όπως η Ρωσία. Δεν αναφέρομαι κυρίως στα S–40, αλλά στα ενεργειακά. Επίσης, τού έθεσε και όρους που αφορούν την Κίνα. Ο Τραμπ αντιλαμβάνεται τον ρόλο της Τουρκίας στον πλανήτη ως ενός ενδιάμεσου, μίας χώρας που μπορεί να ισορροπεί ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση και να επιλέγει κατά το δοκούν με ποιον θέλει να πορευτεί ή να έχει μία δική της, αυτόνομη πορεία.

Το θέμα των F–35, επειδή μίλησα πριν από λίγο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν είναι καν πάνω στο τραπέζι αυτήν τη στιγμή. Μάλιστα, η Τουρκία δεν ενημέρωσε καν τη Lockheed Martin, την εταιρεία που “τρέχει” το πρόγραμμα των F–35. Το θέμα φαίνεται ότι μπαίνει στο ράφι», προσέθεσε.

«Ο Τραμπ πρέπει να δυσαρεστήσει κάποιους, να λάβει αποφάσεις. Αν τα πράγματα κυλήσουν φυσικά, η Ελλάδα θα διατηρήσει μία αεροπορική υπεροχή. Ακόμη, αν ο Τραμπ πρόκειται να παρακάμψει το Κογκρέσο ή να φέρει σε αυτό οιαδήποτε αλλαγή ή ανατροπή σε σχέση με την Τουρκία και τα F–35, θα πρέπει να έχει κάποιο απτό αντάλλαγμα από την Άγκυρα ώστε να μπορέσει να το πλασάσει και στους… δικούς του», σημείωσε ακόμη.

