Χρίστος Δήμας: Ένας ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας μπορεί να παίρνει πάνω από 120.000 ευρώ ετησίως

Στο ζήτημα των καθυστερήσεων στις πτήσεις αλλά και στις αμοιβές των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας αναφέρθηκε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, σημειώνοντας ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η αναβάθμιση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και η δημιουργία μιας σύγχρονης δομής με μεγαλύτερη ευελιξία.

Ο κ. Δήμας παραδέχτηκε ότι το «Ελευθέριος Βενιζέλος» αντιμετωπίζει προβλήματα καθυστερήσεων, τόνισε ωστόσο ότι σε άλλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια οι καθυστερήσεις είναι ακόμη μεγαλύτερες.

Ο υπουργός σημείωσε στην τηλεόραση της ΕΡΤ ότι η συνεργασία με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας είναι καλή, υπενθυμίζοντας ότι τους τελευταίους μήνες πέρασαν σημαντικές ρυθμίσεις που αφορούν μεταξύ άλλων την αυτοτελή φορολόγηση όταν χάνουν την ειδικότητά τους λίγο πριν τη σύνταξη, την υπερεργασία αλλά και την ωριαία αποζημίωση για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Τόνισε μάλιστα ότι οι απολαβές των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας είναι ιδιαίτερα υψηλές για τα ελληνικά δεδομένα: «Ένας ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας με σημαντική εμπειρία μπορεί να παίρνει και πάνω από 120.000 ευρώ ετησίως. Είναι απολαβές που προφανώς φορολογούνται και που δικαιούνται σύμφωνα με τον κανονισμό, ωστόσο φαίνεται πως ζητούν και επιπλέον απολαβές».



Όπως εξήγησε, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υλοποιείται σχέδιο δράσης 364 σημείων και 7 πυλώνων, με τακτικές εκθέσεις προόδου ανά έξι εβδομάδες.

Ένας από τους πυλώνες αφορά τη μετατροπή της ΥΠΑ σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, προκειμένου να αποκτήσει μεγαλύτερη διοικητική αυτονομία. «Σήμερα η ΥΠΑ είναι αυτοτελής υπηρεσία που υπάγεται απευθείας στον υπουργό. Αυτό σημαίνει ότι για ζητήματα ακόμη και της καθημερινότητας, όπως η καθαριότητα ή η συντήρηση, απαιτείται υπουργική υπογραφή. Αυτά πλέον σταματούν να υπάρχουν», ανέφερε.