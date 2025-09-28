Τασούλας για τον «χρυσό» Ντούσκο: «Με τα κουπιά σου ανεβάζεις την Ελλάδα ψηλά»

Τα συγχαρητήρια του Κωνσταντίνου Τασούλα στον Ντούσκο για το χρυσό μετάλλιο

Τασούλας για τον «χρυσό» Ντούσκο: «Με τα κουπιά σου ανεβάζεις την Ελλάδα ψηλά»
Τα συγχαρητήρια στον Στέφανο Ντούσκο, για το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας στη Σαγκάη έδωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «με τα κουπιά σου ανεβάζεις την Ελλάδα ψηλά».

«Τα πιο θερμά μου συγχαρητήρια στον Γιαννιώτη Oλυμπιονίκη μας Στέφανο Ντούσκο, που αγωνιζόμενος στον τελικό του μονού σκιφ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας που διεξάγεται στη Σαγκάη, έκανε μια εκπληκτική προσπάθεια και εκπλήρωσε το όνειρό του για ένα χρυσό μετάλλιο σε Παγκόσμια διοργάνωση», σημειώνει ο Κωνσταντίνος Τασούλας.

«Στέφανε, με τα "κουπιά" σου, την προσπάθεια, την επιμονή και την υπομονή σου να ανεβάζεις πάντα την Ελλάδα στο πιο ψηλό βάθρο διδάσκοντας τους νέους αλλά και τους μεγαλύτερους», καταλήγει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

