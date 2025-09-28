Στέφανος Ντούσκος: Κατέκτησε το χρυσό που έλειπε από τη συλλογή του - Όλα τα μετάλλιά του

Ο 28χρονος Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σανγκάης, ανεβαίνοντας ξανά στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Πρόκειται για το έκτο μετάλλιο στην καριέρα του και το δεύτερο χρυσό σε μεγάλη διεθνή διοργάνωση, μετά τον θρίαμβό του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2021. Το παγκόσμιο μετάλλιο ήταν το μοναδικό που έλειπε από τη συλλογή του και πλέον κοσμεί επάξια το βιογραφικό του.

Ο Ντούσκος επιβεβαιώνει με τις επιδόσεις του ότι ανήκει στην ελίτ του παγκόσμιου αθλητισμού, εκπροσωπώντας την Ελλάδα με συνέπεια και περηφάνια.

Τα μετάλλια του Στέφανου Ντούσκου

Ολυμπιακοί Αγώνες: Τόκιο 2020 – χρυσό μετάλλιο

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Σλάισχαϊμ 2022 – ασημένιο μετάλλιο

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Μπλεντ 2023 – ασημένιο μετάλλιο

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Ζέγκεντ 2024 – ασημένιο μετάλλιο

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Πλόβντιβ 2025 – ασημένιο μετάλλιο

Παγκόσμιο πρωτάθλημα: Σανγκάη 2025 – χρυσό μετάλλιο

Μετάλλια σε επίπεδο Κ23

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Πλόβντιβ 2015 – χάλκινο μετάλλιο

Παγκόσμιο πρωτάθλημα: Ρότερνταμ 2016 – ασημένιο μετάλλιο

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Βρέστη 2018 – χρυσό μετάλλιο

Παγκόσμιο πρωτάθλημα: Σαρασότα 2019 – ασημένιο μετάλλιο

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Ιωάννινα 2019 – χάλκινο μετάλλιο

Μεσογειακοί αγώνες

2018 Ταραγόνα – χρυσό μετάλλιο

