Στέφανος Ντούσκος: Συγκλονιστικός μετά το χρυσό - «Αφιερωμένο σ’ όλους τους Έλληνες»

Στην κορυφή του κόσμου πάτησε και πάλι ο Στέφανος Ντούσκος και αφιέρωσε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα σ’ όλους τους Έλληνες.

Στέφανος Ντούσκος
Σ' όλη την Ελλάδα αφιέρωσε τη μεγάλη του επιτυχία ο Έλληνας πρωταθλητής
Χαρούμενος από τη νέα επιτυχία και κουρασμένος από τη μεγάλη κούρσα που έκανε στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος κωπηλασίας εμφανίστηκε ο Έλληνας αθλητής. Ο Στέφανος Ντούσκος τερμάτισε στην πρώτη θέση και κατάκτησε τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή.

«Το πίστευα, είμαι πολύ κουρασμένος. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Θεό που μου έδωσε τη δύναμη και όλους όσοι είναι δίπλα μου και με στηρίζουν. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσα να φτάσω εδώ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, ήθελα να κατακτήσω ένα παγκόσμιο μετάλλιο», ήταν τα πρώτα του λόγια μετά την τεράστια κούρσα που έκανε.

Και συνέχισε: «Δούλεψε η κούρσα ρολόι, πήγαν όλα όπως ήθελα και όταν είδα ότι στα χίλια μέτρα ήμουν κοντά το πίστεψα ακόμη περισσότερο. Έκανα υπομονή για να έχω δυνάμεις για το τέλος. Τα τελευταία 100 μέτρα ήταν τόσο δύσκολα που έβαλα την ψυχή μου για να κατακτήσω το χρυσό. Αυτό είναι για την Ελλάδα, για όλους τους Έλληνες. Ελπίζω να τους έδωσα λίγη χαρά. Ήταν πραγματικά η κούρσα της ζωής μου, ο καλύτερος χρόνος που έχω κάνει. Μάλλον μου πάει η Μέση Ανατολή. Όσο περνούσα μπροστά ένιωθα ότι πάω για το χρυσό και δεν το άφησα στιγμή».

Ακόμα, ο Έλληνας πρωταθλητής σχολίασε: «Ελπίζω να είμαι παράδειγμα για νέα παιδιά, να έρθουν και να γνωρίσουν το άθλημα της κωπηλασίας. Μπορεί να είμαστε μικροί σαν Ελλάδα και άλλοι να μοιάζουν τεράστιοι μπροστά μας, αλλά για μας μετρά η ελληνική ψυχή. Αξίζει ο κόπος για τέτοιες στιγμές, είναι κάτι μοναδικό, κάτι συγκλονιστικό».

Τέλος, ο Στέφανος Ντούσκος αναφέρθηκε και στην συνέχεια: «Προσπαθούμε μέρα με τη μέρα να είμαστε σε καλή κατάσταση, αλλά δεν επαναπαυόμαστε. Έρχεται μια νίκη, αλλά δεν πρέπει να παίρνουν τα μυαλά αέρα. Θέλω στο Λος Άντζελες να είμαι σε καλύτερη μέρα και να διεκδικήσω ένα μετάλλιο. Ευχαριστώ τους πάντες».

