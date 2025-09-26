Στέφανος Τσιτσιπάς: Κόντρα στον Σίνερ η πρεμιέρα στο «Six Kings Slam»

Ο Έλληνας πρωταθλητής θα πάρει μέρος στο πλουσιότερο τουρνουά επίδειξης τένις στον κόσμο, το «Six Kings Slam». Κάθε αθλητής θα λάβει 1,5 εκατομμύρια δολάρια για τη συμμετοχή του, τη στιγμή που ο νικητής θα αυξήσει τον τραπεζικό του λογαριασμό κατά 6 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετέχει στο τουρνουά στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, μια και θα αντικαταστήσει τον Τζακ Ντρέιπερ, έπειτα από την απόφαση του Βρετανού τενίστα να αποσύρει την συμμετοχή του.

Ο Αθηναίος αθλητής θα κάνει πρεμιέρα στο Ριάντ την Τετάρτη (15/10) και αντίπαλός του θα είναι ο Γιάνικ Σίνερ, κάτοχος του τίτλου και Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης. Ο νικητής θα παίξει απέναντι στον Νόβακ Τζόκοβιτς για την πρόκριση στον τελικό.

Παράλληλα, ο Χόλγκερ Ρούνε θα κοντραριστεί με τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ και ο νικητής από τη «μονομαχία» του Νορβηγού με τον Γερμανό τενίστα θα προκριθεί στα ημιτελικά, όπου θα παίξει κόντρα στον Κάρλος Αλκαράρ.

The Six Kings Slam draw is out! ??



Jannik Sinner claimed the trophy last year in Riyadh — who will take it this year? ?? pic.twitter.com/Dc7tMYm4SM — Sportskeeda Tennis (@SK__Tennis) September 25, 2025

