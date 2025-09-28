Μητσοτάκης: Τι είπε για τις προσλήψεις Ρομά στην Αστυνομία - Πώς θα γίνονται οι περιπολίες

Στην προσπάθεια της κυβέρνησης να καταπολεμήσει τη λεγόμενη μικρο-εγκληματικότητα αναφέρθηκε στην εβδομαδιαία του ανασκόπηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εξηγώντας τι θα γίνει με τις προσλήψεις Ρομά στην αστυνομία και τις αστυνομικές περιπολίες στους καταυλισμούς.

Την περασμένη εβδομάδα, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είχε προαναγγείλει το μέτρο, λέγοντας πως πάνοπλοι και ειδικά εκπαιδευμένοι αστυνομικοί θα περιπολούν εντός των καταυλισμών. Σήμερα, Κυριακή (28/9), ο πρωθυπουργός ανέφερε πως το μέτρο προχωρά, θα εφαρμοστεί άμεσα και πως θα γίνουν και προσλήψεις Ρομά στην Ελληνική Αστυνομία.

«Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη εγκαθιστά ομάδα εξειδικευμένων μάχιμων αστυνομικών μέσα στους καταυλισμούς των Ρομά», ανέφερε ο πρωθυπουργός, τονίζοντας πως «δεν υπάρχουν άβατα όπου δεν εφαρμόζεται ο νόμος». Στη συνέχεια ανέφερε ότι «70 αστυνομικοί θα περιπολούν καθημερινά στις συνοικίες και τις γειτονιές όπου υπάρχει η λεγόμενη μικρή εγκληματικότητα με διακίνηση ναρκωτικών, κλοπές διαρρήξεις και ληστείες».

«Η δράση αυτή συνοδεύεται και συμπληρώνεται και από την πρόσληψη στην ΕΛΑΣ συμπολιτών μας που προέρχονται από την κοινότητα των Ρομά», συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.

Ολόκληρο το σχετικό απόσπασμα από την εβδομαδιαία ανασκόπηση του πρωθυπουργού:

«Περνώ τώρα στη μάχη κατά της ανομίας και την πάταξη της εγκληματικότητας. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη εγκαθιστά ομάδα εξειδικευμένων μάχιμων αστυνομικών μέσα στους καταυλισμούς των Ρομά. Πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι δεν υπάρχουν άβατα όπου δεν εφαρμόζεται ο νόμος. Έτσι λοιπόν, 70 αστυνομικοί θα περιπολούν καθημερινά στις συνοικίες και τις γειτονιές όπου υπάρχει η λεγόμενη μικρή εγκληματικότητα με διακίνηση ναρκωτικών, κλοπές διαρρήξεις και ληστείες. Η δράση αυτή συνοδεύεται και συμπληρώνεται και από την πρόσληψη στην ΕΛΑΣ συμπολιτών μας που προέρχονται από την κοινότητα των Ρομά. Δεν στιγματίζουμε καμία πληθυσμιακή ομάδα. Όπως και κανείς δεν εξαιρείται από την υποχρέωση να σέβεται τους νόμους αλλά και να υπηρετεί την εφαρμογή τους. Όποιος παρανομεί θα συλλαμβάνεται και θα παραδίδεται στη δικαιοσύνη».

Το σχέδιο για προσλήψεις Ρομά στην Ελληνική Αστυνομία

Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σχεδιάζει την πρόσληψη 100 Ρομά στην ΕΛ. ΑΣ. ώστε να στελεχωθεί η υπηρεσία που θα επανδρώνει τη δύναμη 70 -100 αστυνομικών που θα τοποθετηθούν σε καταυλισμούς για τον έλεγχο της παραβατικότητας.

Η διαδικασία αυτή αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του χρόνου με προτεραιότητα όπου θεωρείται πως υπάρχει πυκνότητα Ρομά, καθώς η συγκεκριμένη κοινότητα θεωρείται ότι έχει μεγάλο μερίδιο (άνω του 50%-60%) στις κλοπές, στις διαρρήξεις αλλά και στις απάτες. Με τον τρόπο αυτό, θεωρείται ότι θα επιτευχθεί καλύτερα η κατανόηση των διεργασιών εντός της κοινότητας των Ρομά που οδηγούν στην παρανομία καθώς και η οικογενειακή δομή ορισμένων συμμοριών.

Οι προϋποθέσεις προκειμένου να προσληφθούν Ρομά στην Αστυνομία είναι απλές και αφορούν στο να έχουν τελειώσει το Λύκειο και να γνωρίζουν το γλωσσικό ιδίωμα Ρομανί. Ορισμένοι, μάλιστα, ενδέχεται να λειτουργούν συγκεκαλυμμένα ως «μυστικοί» αστυνομικοί.