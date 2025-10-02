Αύριο η σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής - Τι θα συζητηθεί

Αύριο Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου , στις 10 το πρωί θα συγκληθεί το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής. Υπό την προεδρία του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, στο συμβούλιο θα γίνει ενημέρωση για τη συμμετοχή της Ελλάδας στην Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της 80ης Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Ερώτημα παραμένει το εάν επί τάπητος θα τεθούν και άλλα ζητήματα, όπως αυτό των ζητημάτων της Ανατολικής Μεσογείου, το υποθαλάσσιο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου και λοιπά.

