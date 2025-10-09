Κυριάκος Μητσοτάκης για Αλέξης Πατέλη: «Σιωπηλός πρωταγωνιστής» στην πορεία ανάκαμψης της οικονομίας

«Σε μία χώρα η οποία δεν διακρίνεται για την ισχυρή της μνήμη, σε μία χώρα που τείνει πολύ εύκολα τις μεγάλες κατακτήσεις να τις θεωρεί περίπου δεδομένες και αυτονόητες, αξίζει να θυμόμαστε πόσο δύσκολη ήταν αυτή η διαδρομή», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Κυριάκος Μητσοτάκης για Αλέξης Πατέλη: «Σιωπηλός πρωταγωνιστής» στην πορεία ανάκαμψης της οικονομίας

Το νέο του βιβλίο "Η Μεγάλη Επιστροφή Ο δρόμος για την αξιοπιστία της Ελλάδας" παρουσίασε ο Αλέξης Πατέλης, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Eurokinissi
Παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη πραγματοποιήθηκε απόψε η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Πατέλη, «Η Μεγάλη Επιστροφή: Ο δρόμος για την αξιοπιστία της Ελλάδας», στο Αμφιθέατρο «Ίδρυμα Ωνάση» της Εθνικής Πινακοθήκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη να θυμόμαστε ότι οι κατακτήσεις δεν είναι δεδομένες: «Όλα αυτά τα οποία πετύχαμε, τα πετύχαμε με σχέδιο, με πολύ κόπο, με πολλή προσπάθεια, και ο Αλέξης ήταν ένας από τους "σιωπηλούς πρωταγωνιστές" αυτής της οικονομικής πορείας».

Ολόκληρη η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη βιβλιοπαρουσίαση

Ήταν μία πολύ όμορφη, ζεστή, θα έλεγα και συγκινητική εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου του Αλέξη Πατέλη, ενός πολύ στενού μου συνεργάτη, ο οποίος συμμετείχε σε όλες τις σημαντικές αποφάσεις οι οποίες πάρθηκαν από το 2019 μέχρι και, ουσιαστικά, πριν από λίγους μήνες.

Νομίζω το βιβλίο περιγράφει γλαφυρά αυτή την εξαιρετικά δύσκολη διαδρομή της ανάκτησης της εμπιστοσύνης της χώρας, μέσα από μία σειρά από πρωτοφανείς κρίσεις, τις οποίες τείνουμε να τις ξεχνάμε με μεγάλη ευκολία, όπως η πανδημία, η ενεργειακή κρίση, η πληθωριστική κρίση, οι φυσικές καταστροφές.

Θα έλεγα ότι και για εμένα, που με έναν τρόπο είμαι ένας «σιωπηλός συμπρωταγωνιστής» σε αυτή τη διαδρομή την οποία περιγράφει ο Αλέξης, ήταν μία ευκαιρία να θυμηθούμε από πού ξεκινήσαμε, πού έχουμε φτάσει, πού θέλουμε να πάμε. Το βιβλίο συμπεριλαμβάνει και μια σειρά από πολύ χρήσιμες επισημάνσεις για τις μεγάλες προκλήσεις του μέλλοντος.

Εγώ απλά θέλω να ευχηθώ το βιβλίο να είναι καλοτάξιδο. Πραγματικά πιστεύω ότι αξίζει να διαβαστεί. Διαβάζεται και πολύ εύκολα, περισσότερο σαν μυθιστόρημα και λιγότερο σαν οικονομικό βιβλίο. Και το λέω αυτό διότι σε μία χώρα η οποία δεν διακρίνεται για την ισχυρή της μνήμη, σε μία χώρα που τείνει πολύ εύκολα τις μεγάλες κατακτήσεις να τις θεωρεί περίπου δεδομένες και αυτονόητες, αξίζει να θυμόμαστε πόσο δύσκολη ήταν αυτή η διαδρομή.

Και νομίζω ότι αξίζει να συγκρατήσουμε ότι όλα αυτά τα οποία πετύχαμε, τα πετύχαμε με σχέδιο, με πολύ κόπο, με πολλή προσπάθεια και ο Αλέξης ήταν ένας από τους, θα έλεγα, «σιωπηλούς πρωταγωνιστές» αυτής της οικονομικής πορείας ανάκτησης της εμπιστοσύνης της χώρας.

Δημοσιογράφος: Υπάρχει, κ. Πρόεδρε, κίνδυνος επανάληψης των σκηνικών που ο κ. Πατέλης περιγράφει ότι διορθώθηκαν επί των ημερών σας με κόπο και προσπάθεια;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Αυτό, ξέρετε, δεν εξαρτάται από εμάς, εξαρτάται πάντα από τον ελληνικό λαό. Αλλά όπως του είχα εμπιστοσύνη το 2023, όταν έπρεπε να έρθει μία εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας για να επικυρώσει ουσιαστικά τα επιτεύγματα της πρώτης τετραετίας, έχω πάντα εμπιστοσύνη στην κρίση του ελληνικού λαού και στους πολίτες οι οποίοι βλέπουν, κρίνουν, συγκρίνουν και θυμούνται. Ευχαριστώ πολύ.

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Όλα αυτά που πετύχαμε, τα πετύχαμε με σχέδιο»

Σε σχετική ανάρτηση στα social media ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε για το βιβλίο «περιγράφει γλαφυρά την εξαιρετικά δύσκολη διαδρομή της ανάκτησης της εμπιστοσύνης της χώρας, μέσα από μία σειρά από πρωτοφανείς κρίσεις. Αξίζει να συγκρατήσουμε ότι όλα αυτά που πετύχαμε, τα πετύχαμε με σχέδιο, με πολύ κόπο, με πολλή προσπάθεια και ο Αλέξης ήταν ένας από τους, θα έλεγα, "σιωπηλούς πρωταγωνιστές" αυτής της οικονομικής πορείας ανάκτησης της εμπιστοσύνης της χώρας».

