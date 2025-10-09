Η Μεγάλη Επιστροφή: Το βιβλίο του Αλέξη Πατέλη για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας

Το βιβλίο παρουσιάστηκε σε εκδήλωση παρουσία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη

Παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, της πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, του πρώην υπηρεσιακού Πρωθυπουργού Παναγιώτη Πικραμμένου, του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας Μιχάλη Πικραμένου, του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, αλλά και πολλών Υπουργών, βουλευτών και εκπροσώπων της επιχειρηματικής κοινότητας, πραγματοποιήθηκε απόψε η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Πατέλη, «Η Μεγάλη Επιστροφή: Ο δρόμος για την αξιοπιστία της Ελλάδας», στο Αμφιθέατρο «Ίδρυμα Ωνάση» της Εθνικής Πινακοθήκης.

Για το βιβλίο μίλησαν ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, η Αναπληρώτρια Επικεφαλής Τμήματος Ανάλυσης Οικονομικών Κινδύνων του ESM, Μαριαλένα Αθανασοπούλου και η χρονογράφος και συγγραφέας, Ρέα Βιτάλη. Τη συζήτηση συντόνισε ο συγγραφέας και δημοσιογράφος, Μάκης Προβατάς, ενώ στο κλείσιμο της εκδήλωσης μίλησε και ο ίδιος ο Αλέξης Πατέλης.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν περισσότερα από 300 άτομα, μεταξύ των οποίων, από την κυβέρνηση οι υπουργοί Άδωνις Γεωργιάδης, Χρήστος Δήμας, Σοφία Ζαχαράκη, Νίκη Κεραμέως, Λίνα Μενδώνη, Δόμνα Μιχαηλίδου, Άκης Σκέρτσος, Ειρήνη Αγαπηδάκη και Νίκος Παπαθανάσης καθώς και οι υφυπουργοί Θανάσης Κοντογεώργης, Παύλος Μαρινάκης, Γιώργος Μυλωνάκης, Θάνος Πετραλιάς, Νίκος Τσάφος και Βιβή Χαραλαμπογιάννη. Από τον τραπεζικό τομέα, οι Φωκίων Καραβίας, Χρήστος Μεγάλου και Βασίλης Ψάλτης. Παρευρέθηκαν επίσης ο πρώην Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, η πρώην Υπουργός Εξωτερικών Ντόρα Μπακογιάννη, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση Αντώνης Παπαδημητρίου, ο Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Σκρέκας και ο προϊστάμενος του οικονομικού γραφείου του Πρωθυπουργού κ. Μιχάλης Αργυρού.

Δείτε εδώ το βίντεο που προβλήθηκε στην έναρξη της εκδήλωσης.

Τι είπαν για το βιβλίο

«Το βιβλίο του Αλέξη Πατέλη “Η Μεγάλη Επιστροφή” δεν είναι απλώς μια αφήγηση γεγονότων∙ είναι μια μαρτυρία στρατηγικής: πώς, ύστερα από μια δεκαετία βαθιάς κρίσης και αμφισβήτησης, η Ελλάδα ξανακέρδισε την αξιοπιστία της, τη φωνή της και τη θέση της στο ευρωπαϊκό και διεθνές γίγνεσθαι», επισήμανε ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννης Στουρνάρας, τονίζοντας παράλληλα την αξία του βιβλίου και ως πηγής για τη μελέτη της σύγχρονης οικονομικής ιστορίας της χώρας.

Υπογράμμισε, επίσης, ότι «“Η Μεγάλη Επιστροφή” μιλά για την επιστροφή της Ελλάδας πρωτίστως στην κανονικότητα – σε μια κανονικότητα όπου οι αποφάσεις στηρίζονται σε στοιχεία, οι θεσμοί λειτουργούν αποτελεσματικά και η πολιτική έχει στόχευση και προσανατολισμό. Γιατί σε τελική ανάλυση, αυτή είναι η ουσία της οικονομικής πολιτικής: εμπιστοσύνη που χτίζεται, όχι που εξαγγέλλεται».

Παράλληλα, σημείωσε ότι στο βιβλίο «ο συγγραφέας μάς μεταφέρει στο κέντρο της λήψης αποφάσεων, εκεί όπου οι κρίσεις αντιμετωπίζονται ως επιταχυντές αλλαγής και όχι ως άλλοθι ακινησίας και η πορεία προς την επενδυτική βαθμίδα και τη σταθερότητα παρουσιάζεται ως συλλογικό επίτευγμα που στηρίχθηκε σε ένα συνεκτικό σχέδιο».

Η συγγραφέας και χρονογράφος Ρέα Βιτάλη στάθηκε περισσότερο στο ύφος γραφής: «Ο συγγραφέας συνομιλεί σκαμπρόζικα με τον αναγνωστη, με μια γραφή κινηματογραφική, ένα χιούμορ σαρδόνιο και σπάνιο που σε ξαφνιάζει, και πονηρεμένη υποψιάζεσαι ότι λειτουργεί για εκείνον και ως ευεργετική αυτοπροστασία και γείωση». Το βιβλίο, συμπλήρωσε, είναι «ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια πολιτών που εκλαμβάνουν την ψήφο ως σοβαρή υπόθεση. Βοηθάει να αντιστρέψουμε τον οικονομικό αναλφαβητισμό. Είναι όπως κάτι καθηγητές φροντιστηρίων που σε καθοδηγούν στα sos ενώ είναι και ευχάριστοι στη μεταδοτικότητα».

Αναφερόμενη στον συγγραφέα, προσέθεσε: «Ενδιαφέρον ότι η ενασχόληση με την πολιτική δεν τον ψεύτοψήλωσε ούτε πόντο. Μ’ αρέσει ότι λειτούργησε ως εάν ήταν σε συνειδησιακή αποστολή. Μου θυμίζει η αναχώρηση του το τελευταίο εικονίδιο του Λούκυ Λουκ (με μια παραλλαγή στον λόγο): “Είμαι ένας πλούσιος εμπειριών και μόνος καουμπόι”. Αν και νομίζω κερδισε την εκτίμηση όσων ήθελε να κερδίσει, αναφέρει στο τέλος πως “όλα τα λάθη είναι αποκλειστικά δικά μου”. Μεγάλη υπόθεση να είσαι ήσυχος, όχι για το αλάθητό σου αλλά γιατί έπραξες το καλύτερο που μπορούσες. Τουλάχιστον, μετά βεβαιότητος δικής μου, τίποτα δεν εξευτέλισε….(Οπως θα έλεγε ο Αλεξανδρινός)».

Από την πλευρά της, η Αναπληρώτρια Επικεφαλής Τμήματος Ανάλυσης Οικονομικών Κινδύνων του ESM, Μαριαλένα Αθανασοπούλου, εμβαθύνοντας στο κυρίως θέμα του βιβλίου, επεσήμανε ότι τρία στοιχεία υπήρξαν καθοριστικά για την πορεία ανάκαμψης της χώρας: «Πρώτον, η πολιτική σταθερότητα και η σαφής ευθυγράμμιση λόγων και πράξεων ενίσχυσαν την εμπιστοσύνη. Δεύτερον, η προσήλωση στη δημοσιονομική πειθαρχία και στις μεταρρυθμίσεις συνοδεύτηκε από συγκεκριμένες παρεμβάσεις, μεταβάλλοντας τις αντιλήψεις και θωρακίζοντας τα θεμελιώδη μεγέθη της οικονομίας. Τρίτον, οι εκπρόσωποι της χώρας επέδειξαν αξιοπιστία και εμπειρία, καθησυχάζοντας εταίρους και αγορές ως προς την ικανότητα διαχείρισης προκλήσεων».

Ο συγγραφέας και δημοσιογράφος Μάκης Προβατάς, που συντόνισε τη συζήτηση, υπογράμμισε: «Το βιβλίο του Αλέξη Πατέλη είναι σίγουρα ένα Βιβλίο Αναφοράς για το πως πρέπει να γράφονται τα βιβλία οικονομικής ιστορίας, ώστε να μπορούν να διαβαστούν από όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κοινό. Μάλιστα, είναι πολύ σημαντικό ότι ο Αλέξης Πατέλης, ως επιστήμονας, σέβεται και το αδιόρατο όριο της εκλαΐκευσης που πρέπει πάντοτε να υπάρχει.

Η Ιστορία των λαών μάς διδάσκει, ότι στη διαδρομή τους δεν είναι σημαντικά μόνο αυτά που έχουν επιτύχει. Πολύ συχνά είναι τεράστιας και ακόμα μεγαλύτερης σημασίας, αυτά που έχουν αποφύγει.

Οι πολίτες παγκόσμια, συχνά καταφέρονται σε βάρος της πολιτικής. Προφανώς η πολιτική κάποιες φορές προκαλεί ενός είδους “απελπισία” αφού οι πολιτικοί κάνουν λάθη, καμιά φορά μεγάλα. Όμως αυτό που ιστορικά είναι αποδεδειγμένο, είναι ότι η πολιτική είναι η μόνη και μεγαλύτερή και μας ελπίδα. Τα προβλήματα που προκαλεί η πολιτική μόνο η πολιτική μπορεί να τα λύσει».

Πατέλης: Η Ελλάδα μπορεί

Τέλος, ο ίδιος ο συγγραφέας και Προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού (2019-2024) Αλέξης Πατέλης δήλωσε: «Η Μεγάλη Επιστροφή είναι αυτή της Ελλάδας. Η χώρα μας έχει διανύσει έναν μεγάλο δρόμο. Το βιβλίο λοιπόν περιγράφει πώς ανακτήσαμε την αξιοπιστία μας στο εξωτερικό, πώς φτάσαμε μέχρι την επενδυτική βαθμίδα και στο εξώφυλλο του Economist ως η Χώρα της Χρονιάς. Όπως είπε και το βίντεο που προβλήθηκε στην αρχή, αυτό που ακούς στο εξωτερικό είναι: “Πώς τα καταφέρατε εσείς οι Έλληνες”».

Στάθηκε ιδιαίτερα σε ένα στιγμιότυπο που περιγράφει στο βιβλίο: «Στις 25 Μαρτίου 2024, στο Μόντρεαλ, μια ηλικιωμένη Ελληνοκαναδή μου είπε: “Σας ευχαριστώ που με κάνατε ξανά περήφανη που είμαι Ελληνίδα, που δεν αισθάνομαι πια την ντροπή που είχα την προηγούμενη δεκαετία”. Είναι μια στιγμή που δεν θα ξεχάσω όσο ζω».

Κλείνοντας, τόνισε: «Πατριωτισμός δεν είναι οι κορώνες, και τα μεγάλα λόγια. Δεν είναι ούτε το “go back κ. Μέρκελ, go back κύριε Σόιμπλε”, όπως έλεγε ο κ. Τσίπρας, ούτε να καπηλεύεσαι τα εθνικά σύμβολα με κραυγές και διαρκείς επικλήσεις στο ένδοξο παρελθόν μας, όπως κάνει η ακροδεξιά. Πραγματικός πατριωτισμός είναι να βοηθάς τη χώρα σου ουσιαστικά να γίνει πιο ισχυρή. Είναι να συμβάλεις με πράξεις για μια Ελλάδα πιο δυνατή και πιο υπερήφανη».

Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Παπαδόπουλος και είναι ήδη διαθέσιμο στα βιβλιοπωλεία και στον ιστότοπο www.epbooks.gr

