Βοτανικός: Παπασταύρου και Δούκας επισκέφτηκαν τα έργα διπλής ανάπλασης

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, με τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, επισκέφθηκε ξανά σήμερα τον Βοτανικό, προκειμένου να διαπιστώσει ιδίοις όμμασι την πρόοδο των έργων ανάπλασης που πραγματοποιούνται στην περιοχή.

Ο κ. Παπασταύρου είχε την ευκαιρία να δει από κοντά την πορεία των έργων, τόσο στο χώρο του υπό ανέγερση σταδίου όσο και του περιβάλλοντος χώρου, αλλά και να ενημερωθεί για το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.

Η επίσκεψη έγινε επ' ευκαιρία της έναρξης της 2η φάσης του έργου κατασκευής του γηπέδου, που σηματοδοτείται από τις εργασίες εκσκαφής, οι οποίες ξεκίνησαν σήμερα, μετά την έκδοση της σχετικής άδειας.