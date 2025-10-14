Αντιμέτωποι με τους εαυτούς τους ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ

Τα πολιτικά αποτελέσματα της παραίτησης Τσίπρα εντός των υπαρχόντων πολιτικών χώρων έχουν ήδη αρχίσει να παράγονται.

Αντώνης Ρηγόπουλος

Αντιμέτωποι με τους εαυτούς τους ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ
INTIME NEWS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με τη σκόνη από την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα να έχει αρχίσει να κατακάθεται, τα κόμματα του χώρου της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς αρχίζουν να συνειδητοποιούν τις τεκτονικές αλλαγές που προκαλούνται στον ευρύτερο χώρο.

Στο επίκεντρο αυτών των αλλαγών βρίσκονται φυσικά ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΝΕΑΡ, καθώς είναι τα κόμματα που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο συνδέονται άμεσα με το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα και το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος δημιουργεί ήδη μετατοπίσεις ψηφοφόρων.

Ενδεικτικό είναι ότι στη δημοσκόπηση της Opinion για το Action24, στην πρόθεση ψήφου ο ΣΥΡΙΖΑ λαμβάνει μόλις το 3,6% των προτιμήσεων, ενώ η ΝΕΑΡ βρίσκεται στο 1%.

Άσχετα λοιπόν με το αν ο Αλέξης Τσίπρας προχωρήσει τελικά στη δημιουργία κόμματος, τα πολιτικά αποτελέσματα εντός των υπαρχόντων πολιτικών χώρων έχουν ήδη αρχίσει να παράγονται.

Σε ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, η αρχική θέση που εξέφρασε ο πρόεδρος του κόμματος αμέσως μετά την παραίτηση Τσίπρα, ότι δηλαδή οι δρόμοι του ΣΥΡΙΖΑ και του κ. Τσίπρα είναι παράλληλοι, ο στόχος κοινός και συνεπώς στο μέλλον ίσως συγκλίνουν, φαίνεται πως δεν έπεισε ολόκληρο το κόμμα του.

Από την πρώτη στιγμή εκφράστηκαν διαφωνίες και ζητήθηκε από ορισμένες πλευρές η σύγκλιση της ΠΓ του κόμματος για να συζητήσει τη στάση που θα τηρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον πρώην αρχηγό του. Έκτοτε, έχει κυλήσει κι άλλο νερό στο αυλάκι με τον Αλέξη Τσίπρα να έχει δηλώσει ότι η Αριστερά «δείχνει συμφιλιωμένη με τη σημερινή σήψη».

Πλέον η επόμενη συνεδρίαση της ΠΓ που θα γίνει κατά πάσα πιθανότητα την επόμενη εβδομάδα, αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον, καθώς θα συγκρουστούν δύο πλήρως αντιθετικές στρατηγικές «γραμμές» και μάλιστα υπό την πίεση των συγκυριών και του χρόνου. Μακροπρόθεσμα, ορισμένοι εκτιμούν ότι ο Παύλος Πολάκης θα βρεθεί στη θέση να επιλέξει αν θα διεκδικήσει εκ νέου την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ή αν θα αποχωρήσει για να σχηματίσει έναν δικό του χώρο, ωστόσο σε κάθε περίπτωση αυτές οι εξελίξεις δε φαίνονται στον ορίζοντα καθώς κανείς εντός ΣΥΡΙΖΑ δε θέτει θέμα ηγεσίας, παρά τις επιμέρους διαφωνίες που υπάρχουν.

Αντίστοιχα και στη ΝΕΑΡ, τα στελέχη του κόμματος καλούνται να λάβουν αποφάσεις υπαρξιακού επιπέδου για την επιβίωση του κόμματος. Άλλωστε, η Νέα Αριστερά σύντομα θα διενεργήσει και το συνέδριό της, στο οποίο φαίνεται ότι θα κριθεί και το αν θα συνεχίσει την πορεία της ενωμένα ή αν θα διασπαστεί. Άλλωστε υπάρχει πληθώρα εκ διαμέτρου διαφορετικών απόψεων σχετικά με το πώς θα πρέπει να κινηθεί η ΝΕΑΡ το επόμενο διάστημα.

Μάλιστα, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο οποίος επιμένει στην ανάγκη αυτόνομης πορείας της ΝΕΑΡ στις εκλογές παρά τα πολύ αρνητικά δημοσκοπικά ποσοστά, φέρεται να ζητά τη διενέργεια εσωκομματικού δημοψηφίσματος ώστε να αποφασίσουν τα μέλη το επόμενο βήμα. Από την άλλη, στελέχη κοντά στην ηγεσία του κόμματος επενδύουν στη στρατηγική συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο λόγος, εκτός από το ότι οι πολιτικές διαφορές έχουν σχεδόν εκμηδενιστεί, είναι και ότι έτσι θα μπορέσουν να ανακτήσουν τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και από καλύτερη θέση να διεκδικήσουν μια ευρύτερη παρέμβαση στην κοινωνία.

Τέλος, ένα άλλο κομμάτι της ΝΕΑΡ φέρεται να βλέπει με ενδιαφέρον το ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΜεΡΑ25 του Γιάνη Βαρουφάκη. Φυσικά, αυτό θα προϋπέθετε ότι θα έχουν ήδη αποχωρήσει στελέχη όπως ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, καθώς η σχέσεις μεταξύ τους παραμένουν από ανύπαρκτες έως εχθρικές.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:55TRAVEL

Αυτά είναι τα δυο χωριά της Λάρισα «δίδυμες καρδιές» που μοιάζουν σαν αδερφάκια

06:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Ποιοι φορολογούμενοι απειλούνται με πρόσθετο φόρο

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τρίτη 14 Οκτωβρίου

06:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Απαιτητική «διαβολοβδομάδα» για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό - Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

06:40BOMBER

Ο φτωχός «χασάπης» του ΟΠΕΚΕΠΕ

06:36LIFESTYLE

Άκης Παυλόπουλος σε Ιωάννα Τούνη: «Περιμένω το follow στο Instagram»

06:36LIFESTYLE

Η Μαρίλια Μητρούση στο Newsbomb.gr: «Δεν μου δόθηκε τίποτα χαριστικά στη δουλειά»

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Τα «Θηρία» του Αιγαίου: Τα τεράστια Freak Waves που φτάνουν τα 15 μέτρα στην Ελλάδα

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Μια «Βουτιά» στη Ζωή του Βλάσση Μπονάτσου

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Το παλαιστινιακό ξεκαθάρισμα: Η Χαμάς και η αναμέτρηση στη Λωρίδα της Γάζας με αντίπαλες φυλές

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Απλησίαστα τα ελληνικά τυριά - Ανατιμήσεις έως και 100% τα τελευταία τρία έτη

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντιμέτωποι με τους εαυτούς τους ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ

06:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Πότε θα μπουν τα λεφτά στους λογαριασμούς

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Τα πιο συγκινητικά βίντεο της επανένωσης των Ισραηλινών ομήρων και των Παλαιστινίων κρατουμένων με τις οικογένειές τους

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Σφίγγει» ο κλοιός γύρω από τους δράστες του διπλού φονικού – Γιατί ο συνεπιβάτης στο σκούτερ κουβαλούσε θήκη κιθάρας

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Σταθερά πρώτη η ΝΔ στο 30,1% στην εκτίμηση ψήφου - 16 μονάδες πίσω το ΠΑΣΟΚ - Από ποιους «κόβει» ο Τσίπρας;

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 14 Οκτωβρίου: Παραλύει η χώρα – Ποιοι απεργούν – Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Διακήρυξη «Ειρήνη 2025» στο Σαρμ ελ Σέιχ – Ντόναλντ Τραμπ: «Υπέροχη μέρα για τη Μέση Ανατολή»

05:46ΚΟΣΜΟΣ

Αντιδρά το Πεκίνο στους δασμούς των ΗΠΑ – Η Κίνα έτοιμη να δώσει μάχη «μέχρις εσχάτων»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σκηνικό αλλάζει ραγδαία από τις 20 Οκτωβρίου - Ανοίγει η «πύλη του Ατλαντικού»

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 14 Οκτωβρίου: Παραλύει η χώρα – Ποιοι απεργούν – Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Μια «Βουτιά» στη Ζωή του Βλάσση Μπονάτσου

06:17ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι σημαίνει αν βλέπετε ένα διπλό σύμβολο Wi-Fi στην οθόνη του τηλεφώνου σας;

06:49ΕΛΛΑΔΑ

Φως μετά από 16 χρόνια στην εξαφάνιση του 11χρονου Άλεξ – Οι νέες μαρτυρίες

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Σφίγγει» ο κλοιός γύρω από τους δράστες του διπλού φονικού – Γιατί ο συνεπιβάτης στο σκούτερ κουβαλούσε θήκη κιθάρας

10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες - Η πρώτη εικόνα για την παρέλαση της 28ης

15:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Σχολιάζει όλη η Ευρώπη τη διαιτησία του ντέρμπι - «Αυτό είναι τρελό»

06:36LIFESTYLE

Η Μαρίλια Μητρούση στο Newsbomb.gr: «Δεν μου δόθηκε τίποτα χαριστικά στη δουλειά»

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Τα πιο συγκινητικά βίντεο της επανένωσης των Ισραηλινών ομήρων και των Παλαιστινίων κρατουμένων με τις οικογένειές τους

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Διακήρυξη «Ειρήνη 2025» στο Σαρμ ελ Σέιχ – Ντόναλντ Τραμπ: «Υπέροχη μέρα για τη Μέση Ανατολή»

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Το παλαιστινιακό ξεκαθάρισμα: Η Χαμάς και η αναμέτρηση στη Λωρίδα της Γάζας με αντίπαλες φυλές

13:21ΕΘΝΙΚΑ

«Για αυτό εγκατέλειψα την Πολεμική Αεροπορία για τα εργοστάσια της Ολλανδίας» - Κύμα παραιτήσεων τεχνικών «για μια καλύτερη ζωή» - Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Newsbomb

23:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι 8 κυρίαρχες χώρες στον κόσμο - Όχι με στρατό ή τεχνολογία, αλλά με τεράστια αποθέματα χρυσού

06:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Απαιτητική «διαβολοβδομάδα» για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό - Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

23:49ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός τώρα στη Μυτιλήνη – Πού εντοπίζεται το επίκεντρο

06:40BOMBER

Ο φτωχός «χασάπης» του ΟΠΕΚΕΠΕ

17:18ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Άναψε πορτοκαλί: Περνάω ή όχι - Τι ορίζει ο νέος ΚΟΚ, και πόσο είναι το πρόστιμο

12:01LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς: Μεγάλη ανατροπή στη σειρά – Αποχωρεί πρωταγωνιστικό πρόσωπο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ