Αντιμέτωποι με τους εαυτούς τους ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ

Με τη σκόνη από την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα να έχει αρχίσει να κατακάθεται, τα κόμματα του χώρου της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς αρχίζουν να συνειδητοποιούν τις τεκτονικές αλλαγές που προκαλούνται στον ευρύτερο χώρο.

Στο επίκεντρο αυτών των αλλαγών βρίσκονται φυσικά ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΝΕΑΡ, καθώς είναι τα κόμματα που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο συνδέονται άμεσα με το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα και το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος δημιουργεί ήδη μετατοπίσεις ψηφοφόρων.

Ενδεικτικό είναι ότι στη δημοσκόπηση της Opinion για το Action24, στην πρόθεση ψήφου ο ΣΥΡΙΖΑ λαμβάνει μόλις το 3,6% των προτιμήσεων, ενώ η ΝΕΑΡ βρίσκεται στο 1%.

Άσχετα λοιπόν με το αν ο Αλέξης Τσίπρας προχωρήσει τελικά στη δημιουργία κόμματος, τα πολιτικά αποτελέσματα εντός των υπαρχόντων πολιτικών χώρων έχουν ήδη αρχίσει να παράγονται.

Σε ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, η αρχική θέση που εξέφρασε ο πρόεδρος του κόμματος αμέσως μετά την παραίτηση Τσίπρα, ότι δηλαδή οι δρόμοι του ΣΥΡΙΖΑ και του κ. Τσίπρα είναι παράλληλοι, ο στόχος κοινός και συνεπώς στο μέλλον ίσως συγκλίνουν, φαίνεται πως δεν έπεισε ολόκληρο το κόμμα του.

Από την πρώτη στιγμή εκφράστηκαν διαφωνίες και ζητήθηκε από ορισμένες πλευρές η σύγκλιση της ΠΓ του κόμματος για να συζητήσει τη στάση που θα τηρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον πρώην αρχηγό του. Έκτοτε, έχει κυλήσει κι άλλο νερό στο αυλάκι με τον Αλέξη Τσίπρα να έχει δηλώσει ότι η Αριστερά «δείχνει συμφιλιωμένη με τη σημερινή σήψη».

Πλέον η επόμενη συνεδρίαση της ΠΓ που θα γίνει κατά πάσα πιθανότητα την επόμενη εβδομάδα, αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον, καθώς θα συγκρουστούν δύο πλήρως αντιθετικές στρατηγικές «γραμμές» και μάλιστα υπό την πίεση των συγκυριών και του χρόνου. Μακροπρόθεσμα, ορισμένοι εκτιμούν ότι ο Παύλος Πολάκης θα βρεθεί στη θέση να επιλέξει αν θα διεκδικήσει εκ νέου την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ή αν θα αποχωρήσει για να σχηματίσει έναν δικό του χώρο, ωστόσο σε κάθε περίπτωση αυτές οι εξελίξεις δε φαίνονται στον ορίζοντα καθώς κανείς εντός ΣΥΡΙΖΑ δε θέτει θέμα ηγεσίας, παρά τις επιμέρους διαφωνίες που υπάρχουν.

Αντίστοιχα και στη ΝΕΑΡ, τα στελέχη του κόμματος καλούνται να λάβουν αποφάσεις υπαρξιακού επιπέδου για την επιβίωση του κόμματος. Άλλωστε, η Νέα Αριστερά σύντομα θα διενεργήσει και το συνέδριό της, στο οποίο φαίνεται ότι θα κριθεί και το αν θα συνεχίσει την πορεία της ενωμένα ή αν θα διασπαστεί. Άλλωστε υπάρχει πληθώρα εκ διαμέτρου διαφορετικών απόψεων σχετικά με το πώς θα πρέπει να κινηθεί η ΝΕΑΡ το επόμενο διάστημα.

Μάλιστα, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο οποίος επιμένει στην ανάγκη αυτόνομης πορείας της ΝΕΑΡ στις εκλογές παρά τα πολύ αρνητικά δημοσκοπικά ποσοστά, φέρεται να ζητά τη διενέργεια εσωκομματικού δημοψηφίσματος ώστε να αποφασίσουν τα μέλη το επόμενο βήμα. Από την άλλη, στελέχη κοντά στην ηγεσία του κόμματος επενδύουν στη στρατηγική συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο λόγος, εκτός από το ότι οι πολιτικές διαφορές έχουν σχεδόν εκμηδενιστεί, είναι και ότι έτσι θα μπορέσουν να ανακτήσουν τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και από καλύτερη θέση να διεκδικήσουν μια ευρύτερη παρέμβαση στην κοινωνία.

Τέλος, ένα άλλο κομμάτι της ΝΕΑΡ φέρεται να βλέπει με ενδιαφέρον το ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΜεΡΑ25 του Γιάνη Βαρουφάκη. Φυσικά, αυτό θα προϋπέθετε ότι θα έχουν ήδη αποχωρήσει στελέχη όπως ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, καθώς η σχέσεις μεταξύ τους παραμένουν από ανύπαρκτες έως εχθρικές.