Απίστευτη δήλωση βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ για τριτοκοσμικούς και... ψημένους στον ήλιο εργάτες

Απίστευτη μοιάζει η δήλωση του βουλευτή Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέα Παναγιωτόπουλου, ο οποίος σε συζήτησε εκπομπής έκανε λόγο για... ψημένους τριτοκοσμικούς.

Συγκεκριμένα μιλώντας σε εκπομπή του Mega News με αφορμή το εργασιακό νομοσχέδιο, το οποίο συζητείται αυτές τις μέρες στη Βουλή, επιβεβαίωσε καταρχάς ότι και στη δική του εκλογική περιφέρεια δεν υπάρχουν εργατικά χέρια γιατί είναι δύσκολες οι συνθήκες σημειώνοντας πως «δεν μπορεί ο άλλος μέσα σε ένα θερμοκήπιο να δουλέψει 12-13 ώρες».

Κατόπιν όμως ακούγεται να λέει ότι δυσκολεύονται περισσότερο «οι βορειότεροι και οι λευκότεροι. Τώρα, οι τριτοκοσμικοί που είναι από τις χώρες που είναι ψημένοι θα έλεγα στον ήλιο αντέχουν λίγο περισσότερο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα χώσεις έναν άνθρωπο μέσα σε ένα θερμοκήπιο με 40 και 50 βαθμούς Κελσίου να δουλεύει 12 και 15 ώρες».

Δείτε βίντεο: