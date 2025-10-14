Στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο για το 13ωρο - Ονομαστική ψηφοφορία ζητά η ΝΔ

Σύγκρουση κυβέρνησης - αντιπολίτευσης για τον νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας

Αντώνης Ρηγόπουλος

Στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο για το 13ωρο - Ονομαστική ψηφοφορία ζητά η ΝΔ
Eurokinissi
Στην Ολομέλεια της Βουλής βρίσκεται από το πρωί της Τρίτης το νομοσχέδιο του υπ. Εργασίας που έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις καθώς περιλαμβάνει τη διάταξη για τη δυνατότητα 13ωρης εργασίας στον ίδιο εργοδότη.

Η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως προανήγγειλε ότι θα ζητήσει τη διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας για το θέμα, σε μια προσπάθεια να πιέσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης να τοποθετηθούν για όλες τις διατάξεις του νομοσχεδίου και όχι μόνο για εκείνη που έχει προκαλέσει τις αντιδράσεις.

Υπενθυμίζεται ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν ζητήσει σε πολύ υψηλούς τόνους το νομοσχέδιο να αποσυρθεί, με τη Νίκη Κεραμέως να αντιτείνει ότι στην πρόταση υπάρχουν πολλές θετικές διατάξεις για τους εργαζόμενους. «Φέρνουμε την επέκταση του επιδόματος γέννας και λοχείας, απαγόρευση μείωσης αποδοχών, ακατάσχετο στα επιδόματα, επέκταση της άδειας μητρότητας σε ανάδοχες μητέρες. Αυτές τις διατάξεις θέλετε να αποσύρουμε;», τόνισε η υπ. Εργασίας.

Τροπολογία από το ΠΑΣΟΚ

Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε δική του τροπολογία στο νομοσχέδιο, με την οποία προτείνει ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και επέκταση μετενέργειας και προσφυγής στη διαιτησία.

Συγκεκριμένα η τροπολογία του ΠΑΣΟΚ περιλαμβάνει:

  • την επαναφορά του συστήματος προσδιορισμού του κατώτατου μισθού/ημερομισθίου αποκλειστικά με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) , κατόπιν διαπραγματεύσεων μεταξύ των κοινωνικών εταίρων
  • την επαναφορά της μετενέργειας των συλλογικών συμβάσεων, ώστε να γίνει 6μηνη και ολική, δηλαδή να αφορά το σύνολο των κανονιστικών όρων της Σ.Σ.Ε. που λήγει και όχι μόνο τον βασικό μισθό και τα τέσσερα επιδόματα ωρίμανσης, τέκνων, σπουδών και επικίνδυνης εργασίας
  • την επαναφορά της δυνατότητας μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία, όπως ίσχυε πριν τη νομοθετική παρέμβαση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας το 2019 προκειμένου να ενισχυθούν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και οι συλλογικές συμβάσεις.

Φάμελλος: Αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος βρέθηκε στην απεργιακή συγκέντρωση στο Σύνταγμα, η οποία πραγματοποιείται με αφορμή την ψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου.

Από τον χώρο της συγκέντρωσης, ο κ. Φάμελλος δήλωσε:

«Η θέση μας σήμερα είναι δίπλα στον κόσμο της εργασίας. Σε μια περίοδο, που ο εργαζόμενος και η εργαζόμενη στην Ελλάδα δουλεύουν περισσότερες ώρες από τον Ευρωπαίο πολίτη, ο μισθός δεν φτάνει.

Η ακρίβεια τρώει το εισόδημα των εργαζομένων.

Σε αυτή την περίοδο ο κ. Μητσοτάκης και η κα Κεραμέως φέρνουν στην Βουλή ένα νομοσχέδιο, που ανοίγει έναν εργασιακό μεσαίωνα με 13 ώρες εργασίας, από τη νύχτα μέχρι τη νύχτα, για να μην μπορεί να ζήσει ο εργαζόμενος και η εργαζόμενη στην Ελλάδα.

Ταυτόχρονα, αυξάνονται συνεχώς τα εργατικά δυστυχήματα, γιατί η εντατικοποίηση της εργασίας δημιουργεί ακραίες συνθήκες κινδύνου στην καθημερινότητα των εργαζομένων.

Αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο. Γιατί οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες δικαιούνται ένα καλύτερο μέλλον, μια καλύτερη Ελλάδα, μια Προοδευτική Ελλάδα.

Η θέση μας είναι σήμερα εδώ.

Όλος ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι δίπλα στους εργαζόμενους, δίπλα στον λαό της Ελλάδας που αγωνίζεται για ένα καλύτερο μέλλον».

