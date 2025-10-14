Σφοδρή κριτική Κουτσούμπα: Νοσηρή φαντασία η ονομασία «νομοσχέδιο για τη δίκαιη εργασία»

Σε πολύ υψηλούς τόνους κινήθηκε η ομιλία του Γενικού Γραμματέα της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα στη συζήτηση που διεξάγεται στη Βουλή σχετικά με το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που εισάγει τη 13ωρη εργασία στον ίδιο εργοδότη.

Ο κ. Κουτσούμπας χαρακτήρισε «νοσηρή φαντασία» το να ονοματίζεται το έκτρωμα «νομοσχέδιο για τη δίκαιη εργασία» τη στιγμή που, όπως είπε, θέλει να μετατρέψει τους ανθρώπους σε ζόμπι που θα ζουν για να δουλεύουν συνεχώς.

Απευθυνόμενος προς την υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως της επεσήμανε πως αν έβγαινε από τον «στενό κομματικό σωλήνα», θα μπορούσε να δει ότι ο λαός υποφέρει από την αντιλαϊκή πολιτική. Είπε μάλιστα χαρακτηριστικά: ««Τι άνθρωποι είστε εσείς που υπερασπίζεστε την αποκτήνωση;».

Παράλληλα, καυτηρίασε όλους όσοι αντιμετωπίζουν τον άνθρωπο ως «αναλώσιμο είδος» που δεν θα έχει ελεύθερο χρόνο να τον περάσει με τα παιδιά του, να είναι δραστήριος, να συμμετέχει στην κοινωνική και πολιτική ζωή. Είπε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι η μοναδική αλήθεια που είπε η κυβέρνηση σχετικά με το νομοσχέδιο είναι πως η σφαγή των εργατικών - λαϊκών δικαιωμάτων αποτελεί «κανονικότητα» στην ΕΕ, την οποία, όπως είπε, ψήφισαν και υλοποίησαν και κόμματα όπως το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Μπορεί να θέλετε να γυρίσετε την ανθρωπότητα δύο αιώνες πίσω, όμως ο τροχός της Ιστορίας, παρά τα πισωγυρίσματα, κινείται πάντα προς τα μπροστά», υπογράμμισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

