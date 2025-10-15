Εργασιακό νομοσχέδιο: Αποχωρεί ο ΣΥΡΙΖΑ από τη συζήτηση στη Βουλή

Δεύτερη ημέρα της συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου "Δίκαιη Εργασία για Όλους. Απλοποίηση της Νομοθεσίας - Στήριξη στον Εργαζόμενο - Προστασία στην Πράξη - Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις"

Νέα ένταση σημειώθηκε στη Βουλή με αφορμή τη συζήτηση για το εργασιακό νομοσχέδιο με τον ΣΥΡΙΖΑ να αποχωρεί.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ αποχωρεί επειδή η ΝΔ έβαλε ονομαστική ψηφοφορία σε όλα και στα 97 άρθρα και δεν θέλει να αναδειχθεί η πρωτοφανής αντίφασή του, από τη μια να κατακεραυνώνει το νομοσχέδιο και από την άλλη να ψηφίζει μαζικά τις ρυθμίσεις που είναι ενισχυτικές για τους εργαζόμενους», ανέφερε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νίκη Κεραμέως σχολιάζοντας την προαναγγελία του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστου Γιαννούλη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα νομιμοποιήσει με την παρουσία του την ψήφιση του νομοσχεδίου.

Πώς αντέδρασε η υπουργός Εργασίας

Από την πλευρά της η Νίκη Κεραμέως, χαρακτήρισε «αξιοπερίεργο» ότι «ΣΥΡΙΖΑ ενώ έχει συμμετάσχει σε 40 ώρες συνεδριάσεων, σε 6 συνεδριάσεις επί 10 ημέρες στην Βουλή και τώρα ξαφνικά στο τέλος λένε πως θα αποχωρήσουν» το κάνουν όμως είπε «γιατί η κοινοβουλευτική συζήτηση φτάνει στο τέλος της και η ΝΔ έχει ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία για όλα τα άρθρα του νομοσχεδίου για να αναδειχθεί ακριβώς πόσες πολλές είναι οι διατάξεις εκείνες που ενισχύουν τους εργαζομένους και θα συρθεί να τις ψηφίσει». Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ, υπογράμμισε η υπουργός, δεν θέλει « να μην φανεί η πρωτοφανής του αντίφαση» αλλά πρόσθεσε « το αποτέλεσμα για τους πολίτες είναι ένα: για μια ακόμα φορά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ψηφίσει όλες αυτές τις διατάξεις που χορηγούν πολύ σημαντικά δικαιώματα στους εργαζομένους! Και για αυτό οι πολίτες σας κρίνουν!»

Η απάντηση Γιαννούλη

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης από την δική του πλευρά απάντησε ότι « εμείς από την πρώτη στιγμή ζητήσαμε την απόσυρση του νομοσχεδίου. Που είναι το δίλημμα για το εάν θα ψηφίζαμε ή όχι, αυτό υπάρχει μόνο στο δικό σας φανταστικό πεδίο. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε την απόσυρση του νομοσχεδίου, δεν το δέχεστε , δεν νομιμοποιούμε το έγκλημα».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ