Ψηφίζεται σήμερα το νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Ποιες αλλαγές φέρνει για εργαζόμενους και επιχειρήσεις

Από τη συζήτηση στη Βουλή, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου «Δίκαιη Εργασία για Όλους. Απλοποίηση της Νομοθεσίας - Στήριξη στον Εργαζόμενο - Προστασία στην Πράξη - Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις», όπου το 13ωρο έχει αναδειχθεί βασικό θέμα διαμαρτυριών από την αντιπολίτευση

Το εργασιακό νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα Πέμπτη στην Ολομέλεια της Βουλής, παρά την έντονη αντίδραση όλων τα κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Με βάση το νέο πλαίσιο, δίνεται η δυνατότητα στον εργαζόμενο να απασχολείται έως και 13 ώρες ημερησίως, κατ’ εξαίρεση, για τον ίδιο εργοδότη, με αύξηση 40% στις αποδοχές του. Παράλληλα, θεσπίζονται ασφαλιστικές δικλίδες που κατοχυρώνουν ότι ο εργαζόμενος δεν μπορεί να απολυθεί εάν αρνηθεί να εργαστεί υπερωριακά.

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας με τίτλο «Δίκαιη εργασία για όλους – Απλοποίηση της νομοθεσίας – Στήριξη στον εργαζόμενο – Προστασία στην πράξη – Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις» περιλαμβάνει επίσης ρυθμίσεις για ψηφιακές προσλήψεις και αποχωρήσεις, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και την πλήρη ψηφιοποίηση των διαδικασιών.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η ευελιξία στη διευθέτηση του χρόνου εργασίας σε εβδομαδιαία, μηνιαία ή ετήσια βάση μπορεί να υπηρετήσει σχεδόν όλους τους κλάδους της οικονομίας – ειδικά σήμερα, όπου οι ελλείψεις προσωπικού αποτελούν έναν από τους πιο σοβαρούς παράγοντες πίεσης στην αγορά.

Αντιδράσεις στην Βουλή για το εργασιακό

Χθες, σε κλίμα έντονης κοινοβουλευτικής συζήτησης, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, υπερασπίστηκε το νομοσχέδιο στην Ολομέλεια, απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης και παρουσιάζοντας στοιχεία που, όπως υποστήριξε, επιβεβαιώνουν την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό της αγοράς εργασίας.

Η υπουργός έκανε αναφορά στα «σημαντικά βήματα προόδου» των τελευταίων ετών, υπογραμμίζοντας τη σύγκριση: «Πότε ήταν καλύτερη η κατάσταση; Με 18% ανεργία το 2019 ή με 8% το 2025; Με κατώτατο μισθό 650 ευρώ ή 880 ευρώ και σύντομα στα 950 ευρώ;».

Παράλληλα παρουσίασε τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία: 500.000 νέες θέσεις εργασίας, αύξηση της πλήρους απασχόλησης στο 76%, μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 5,5 μονάδες και επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Όπως είπε, το οκτάμηνο του 2025 αποτέλεσε την καλύτερη περίοδο στην ιστορία της χώρας, με 317.000 νέες θέσεις εργασίας.

