Δεν επαληθεύονται οι πληροφορίες για παραίτηση Τσιάρα

Δεν επαληθεύονται οι πληροφορίες για ενδεχόμενη παραίτηση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα.

Τα επόμενα λεπτά αναμένεται σχετική δήλωση από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα ο οποίος αναμένεται να διαψεύσει κάποια σχετικά δημοσιεύματα.