Δεν επαληθεύονται οι πληροφορίες για παραίτηση Τσιάρα
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Δεν επαληθεύονται οι πληροφορίες για ενδεχόμενη παραίτηση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα.
Τα επόμενα λεπτά αναμένεται σχετική δήλωση από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα ο οποίος αναμένεται να διαψεύσει κάποια σχετικά δημοσιεύματα.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:38 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Νοσοκομείο Λάρισας: Νέο ιατρικό λάθος σε καρκινοπαθή
14:19 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Βόλος: Ξυλοκόπησαν 16χρονο σε σχολείο
14:07 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
“Pogi Challenge”: Το HUAWEI WATCH GT 6 δείχνει τα δόντια του
12:54 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ