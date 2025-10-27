Στη Βόρεια Ήπειρο ο Κώστας Καραμανλής: Απέτισε φόρο τιμής στα μνημεία πεσόντων Ελλήνων στρατιωτών

Τα ορεινά της Ηπείρου επισκέφθηκε ο πρώην πρωθυπουργός Κωσταντίνος Καραμανλής.

Ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής απέτισε φόρο τιμής στα μνημεία των πεσόντων Ελλήνων στρατιωτών κατά το Έπος του '40, στις Βουλιαράτες και στην Κλεισούρα, όπου διεξήχθη μια από τις πιο κρίσιμες μάχες του ελληνοϊταλικού πολέμου, στο ύψωμα της Τρεμπεσίνας.

Στο Μέτωπο πολέμησε και ο πατέρας του Αλέκος Καραμανλής.