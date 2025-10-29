Άδωνις Γεωργιάδης: «Θερμά συγχαρητήρια στον Νίκο Δένδια για το νέο Πεντάγωνο»

Με ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, απέδωσε τα εύσημα στον στον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια για τη νέα βιοκλιματική όψη του κεντρικού κτιρίου, που όπως σημείωσε συμβολίζει το νέο πνεύμα των Ενόπλων Δυνάμεων και ταυτοχρόνως προσφέρει ένα όμορφο τοπόσημο στην πόλη μας.

Αναλυτικά στην ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρει:

«Παρευρέθηκα σήμερα στην τελετή των αποκαλυπτηρίων του έργου στο Πεντάγωνο. Θερμά συγχαρητήρια στον Υπουργό Εθνικής Αμύνης Νίκο Δένδια για το όραμά του για ένα έργο που συμβολίζει το νέο πνεύμα των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και που ταυτοχρόνως προσφέρει ένα όμορφο τοπόσημο στην πόλη μας. Εύγε και στον καθηγητή κ. Βαρώτσο για την έμπνευσή του, αλλά φυσικά και στον χορηγό κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο».