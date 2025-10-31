Τέμπη: Ποινική δικογραφία στη Βουλή για Μητσοτάκη, Τριαντόπουλο και άλλους νυν και πρώην υπουργούς

Η δικογραφία αφορά τον πρωθυπουργό, αλλά και 17 πρώην υπουργούς και υφυπουργούς που είχαν στην ευθύνη τους το υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, τόσο κατά τη διακυβέρνηση της ΝΔ, όσο και του ΣΥΡΙΖΑ

Τέμπη: Ποινική δικογραφία στη Βουλή για Μητσοτάκη, Τριαντόπουλο και άλλους νυν και πρώην υπουργούς
Νέα δικογραφία που αφορά τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη διαβιβάστηκε στη Βουλή, όπως ανακοίνωσε στην Ολομέλεια ο προεδρεύων Γιάννης Μπούρας.

Η δικογραφία αφορά τον πρωθυπουργό, αλλά και 17 πρώην υπουργούς και υφυπουργούς που είχαν στην ευθύνη τους το υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, τόσο κατά τη διακυβέρνηση της ΝΔ, όσο και του ΣΥΡΙΖΑ.

Συγκεκριμένα, η δικογραφία αφορά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στον πρώην υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Χρήστο Τριαντόπουλο, στον πρώην υπουργό Επικρατείας και εκτελούντα χρέη υπουργού Μεταφορών και Υποδομών από 1.3.2023 Γιώργο Γεραπετρίτη, στον πρώην αναπληρωτή υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκο Παπαθανάση, στον πρώην υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ιωάννη Τσακίρη, στην πρώην υφυπουργό Υγείας Ζωή Ράπτη, στον πρώην υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη, στον πρώην υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Μιχάλη Παπαδόπουλο, στον πρώην υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Αχ. Καραμανλή, στον πρώην υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη, στον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο, στον πρώην υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη και στους διατελέσαντες υπουργούς και υφυπουργούς Μεταφορών, κατά τα έτη 2012-2023, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, Χρήστο Σπίρτζη, Νίκο Μαυραγάνη, Αθανάσιο Μωραΐτη, Μιχάλη Παπαδόπουλο, Ιωάννη Κεφαλογιάννη και Γιώργο Καραγιάννη.

Όπως προβλέπεται από τον κανονισμό, οι βουλευτές των κοινοβουλευτικών κομμάτων θα έχουν τη δυνατότητα να μελετήσουν τη δικογραφία που διαβιβάστηκε στη Βουλή σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος περί ευθύνης Υπουργών και στη συνέχεια θα αποφασίσουν εάν θα ζητήσουν τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για κάποιο από τα πρόσωπα που αναφέρονται στη δικογραφία.

