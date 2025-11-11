Χατζηδάκης: Η Ελλάδα πύλη για το αμερικανικό αέριο - Οι ΗΠΑ έχουν κάθε λόγο να υπάρχει ασφάλεια

Οι ενεργειακές συμφωνίες της προηγούμενης εβδομάδας είναι νέοι κρίκοι στην αλυσίδα ενίσχυσης της χώρας, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης

«Η Ελλάδα γίνεται πύλη εισόδου για το αμερικανικό αέριο. Αυτό σημαίνει ότι οι ΗΠΑ έχουν κάθε λόγο να υπάρχει στην περιοχή ασφάλεια, ειρήνη και θετική προοπτική», επισήμανε σχολιάζοντας τη σπουδαιότητα των συμφωνιών στον χώρο της Ενέργειας, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

«Υπήρχε μια συνεχής κριτική από την αντιπολίτευση, που αμφισβητούσε σχεδόν τα πάντα σε σχέση με την εξωτερική πολιτική της χώρας. Τους τελευταίους μήνες ήρθαν απαντήσεις σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα: ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, τα οικολογικά πάρκα, η Chevron, η Exxon, το αμερικάνικο υγροποιημένο αέριο και η Αλεξανδρούπολη, οι συμφωνίες της τελευταίας εβδομάδας. Η εξωτερική πολιτική της χώρας κινείται σε σταθερή τροχιά, κινούμαστε στον ίδιο δρόμο και ενισχύουμε ακόμα πιο πολύ τη θέση της Ελλάδας. Όχι με φωνές και με κορώνες, αλλά με πολιτική επί του πεδίου, διότι αυτό είναι που μετράει», δήλωσε ο κ. Χατζηδάκης, μιλώντας στο 8o Athens Investment Forum, που πραγματοποιείται στην Αθήνα.

Ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε επίσης πως οι συμφωνίες για γεώτρηση στο Ιόνιο και για μεταφορά Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου από τις ΗΠΑ μέσω Ελλάδας στις χώρες των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης δεν ήταν κεραυνοί εν αιθρία, αλλά αποτέλεσμα της σοβαρής ενεργειακής και εξωτερικής πολιτικής της χώρας. «Γινόταν μια συζήτηση ότι η Ελλάδα δήθεν δεν υπήρχε στο χάρτη της διοίκησης Τραμπ. Όλοι αυτοί που αμφισβητούσαν την ενεργό παρουσία τόσο στην εξωτερική όσο και στην ενεργειακή πολιτική, δεν ξέρω τι έχουν να πουν σήμερα», πρόσθεσε ο κ. Χατζηδάκης.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέφερε ότι οι συμφωνίες, που επιτεύχθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, υπογραμμίζουν το υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, ενισχύουν τη γεωστρατηγική θέση της χώρας και έχουν επίσης ένα ξεκάθαρο οικονομικό αποτύπωμα. «Η Ελλάδα γίνεται πύλη εισόδου για το αμερικανικό αέριο. Αυτό σημαίνει ότι οι ΗΠΑ έχουν κάθε λόγο να υπάρχει στην περιοχή ασφάλεια, ειρήνη και θετική προοπτική», τόνισε. «Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει ξεδιπλώσει μια στρατηγική, έχει προχωρήσει σε εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών και στην προώθηση συγκεκριμένων συμμαχιών». Σε αυτά περιλαμβάνονται:

- Η ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων με τις φρεγάτες Belharra, τα Rafale, τα F-16 και κυρίως τα F-35, πρόγραμμα από το οποίο η Τουρκία έχει μείνει μέχρι στιγμής εκτός. «Αναρωτιέμαι τι θα συνέβαινε στην Ελλάδα αν είχαμε την αντίστροφη εικόνα», σημείωσε ο. κ. Χατζηδάκης.

- Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός και τα οικολογικά πάρκα, που προχώρησαν παρά την αντίδραση της Τουρκίας.

- Η οριοθέτηση της ΑΟΖ με την Ιταλία, που δεν είναι ασύνδετη με τις γεωτρήσεις στο Ιόνιο, και την Αίγυπτο. «Οι οποίες εκ των πραγμάτων δείχνουν το δρόμο και για την Τουρκία, που πρέπει να αντιληφθεί ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε προς την ίδια κατεύθυνση».

- Η συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με ρήτρα αμυντικής συνδρομής με τη Γαλλία.

- Η συμφωνία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

- Η στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ.

- Και φυσικά η συνεργασία με τις ΗΠΑ, η οποία αναβαθμίζεται διαρκώς.

