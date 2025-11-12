Βουλή: Πρώτη ημέρα εφαρμογής του «χρονοκόφτη» - «Έπρεπε να ελεγχθεί αν λειτουργεί το σύστημα»

Διάθεση για χιούμορ είχε ο Μιχάλης Κατρίνης το πρωί της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου στην Ολομέλεια της Βουλής, ξεπερνώντας το χρονικό όριο που δικαιούνταν λέγοντας πως το έκανε για να διαπιστώσει αν λειτουργεί ο «χρονο - κόφτη»

Newsbomb

Βουλή: Πρώτη ημέρα εφαρμογής του «χρονοκόφτη» - «Έπρεπε να ελεγχθεί αν λειτουργεί το σύστημα»

Συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Άρχισε, από σήμερα, η εφαρμογή του λεγόμενου "χρονο-κόφτη" στις συνεδριάσεις που διεξάγονται στην ολομέλεια της Βουλής. Σύμφωνα με σχετική διάταξη στον Κανονισμό της Βουλής που τροποποιήθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2025, ο χρόνος όλων των ομιλιών ελέγχεται ηλεκτρονικά και αυτόματα, με τη χρήση εφαρμογής. Μετά την παρέλευση του χρόνου αγόρευσης, η εφαρμογή διακόπτει αυτόματα τη χρήση του μικροφώνου από τον ομιλούντα. Παράλληλα, αυξήθηκε ο χρόνος που διαθέτουν οι ομιλητές κατά περίπου 20%.

Για την εφαρμογή του νέου συστήματος, ενημέρωσε το Σώμα ο προεδρεύων γ´ αντιπρόεδρος της Βουλής, Θανάσης Μπούρας κατά την έναρξη του σημερινού κοινοβουλευτικού ελέγχου. Η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου χαιρέτησε την εφαρμογή του μέτρου, λέγοντας ότι «θα δώσει μεγαλύτερη εκπροσώπηση των βουλευτών, άρα και των πολιτών στο κοινοβούλιο». Λίγο αργότερα, στο πλαίσιο ανάπτυξης ερώτησής του για τις αποζημιώσεις των κτηνοτρόφων στην Ηλεία, προς τον αρμόδιο υφυπουργό Χρ. Κέλλα, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μ. Κατρίνης κάλεσε το προεδρείο, χαριτολογώντας, «πιθανή υπέρβαση μου, να μην εκτιμηθεί ως έλλειψη σεβασμού, αλλά θα πρέπει να ελεγχθεί κιόλας, αν λειτουργεί το σύστημα. θα το δούμε στην πράξη». Στη δευτερολογία του μάλιστα, εφαρμόστηκε για πρώτη φορά η διακοπή λειτουργίας του μικροφώνου για υπέρβαση χρόνου, λίγο πριν ο κ. Κατρίνης κλείσει την τελευταία του φράση.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δημιουργήθηκε ατμοσφαιρικό βουνό - Ο «ΗΡΑΚΛΗΣ» επιμένει για βαρυχειμωνιά

11:24ΚΟΣΜΟΣ

Μαγευτικές εικόνες: Το βόρειο σέλας εμφανίστηκε πάνω από τις Άλπεις - Δείτε βίντεο

11:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Πράσινη «έκσταση» Σλούκα μετά το εξωπραγματικό ντεμπούτο του Φαρίντ - Φώναζε στα αποδυτήρια «Manimal»

11:19ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πρίγκιπας των Πάγων: O τάφος, τα κτερίσματα και η ιστορία της μεσαιωνικής ελίτ

11:06ΚΟΣΜΟΣ

Πού είναι ο Πούτιν; - Πώς ο Ρώσος πρόεδρος κρύβει την πραγματική τοποθεσία του με τρία πανομοιότυπα γραφεία

11:01ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία, προτιμώ έναν γείτονα κοντά στην ΕΕ» λέει ο πρόεδρος της Κύπρου για την Τουρκία στους FT

10:58WHAT THE FACT

14 ημέρες με σπόρους Chia: Γιατρός του Χάρβαρντ εξηγεί πώς και γιατί να τους τρώτε

10:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιμένουν οι Ιταλοί μετεωρολόγοι - Καταρρέει ο πολικός στρόβιλος

10:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λιποθύμησε ο Όσκαρ κατά τη διάρκεια εργομετρικών - Σκέψεις για πρόωρο τέλος στην καριέρα του

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ποιο πλήρως υβριδικό SUV κοστίζει κάτω από 25.000 ευρώ;

10:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Αφήνει το Παρίσι και πάει Μαδρίτη για ένα διπλό ακόμα

10:50ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Έρευνα: Τι σημαίνει «νόμιμο» online casino και πού το διασταυρώνετε;

10:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μιχάλης Κατρίνης ο πρώτος «παραβάτης» της Βουλής που τον έπιασε ο «χρονοκόφτης» - «Έπρεπε να ελεγχθεί αν λειτουργεί το σύστημα»

10:49ΦΑΡΜΑΚΟ

ΕΟΠΥΥ: 3-6 ημέρες ο μέσος χρόνος παράδοσης φαρμάκων κατ' οίκον - Πόσοι ασθενείς επέλεξαν τη νέα υπηρεσία

10:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μιχαηλίδου: Ανακλήθηκαν 3.000 αιτήσεις από το «Ανακαινίζω & Νοικιάζω»

10:41LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ανατροπή στη βραδινή ζώνη - Ποιο πρόγραμμα «κλέβει» την πρωτιά από τον ALPHA

10:38ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το κουμπί ενεργοποίησης στα κινητά Samsung αποκτά νέα λειτουργία

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Πέταξαν πέτρες στο σπίτι της Βασιλικής Μιλλούση - «Αν τα παιδιά μου ήταν εδώ και έπαιζαν στον κήπο;»

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο γαμπρός μαχαιρώθηκε στον γάμο - Το drone του εικονολήπτη κυνηγά τους δράστες για 2 χλμ

10:21ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 54χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην πλατεία Γεωργίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:14ΕΛΛΑΔΑ

Μπαλάσκας για Τούνη: «Βούλωσέ το και άσε τον Δημητρακόπουλο να μιλήσει»

09:24ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Αυτός είναι ο τρίχρονος Ανδρέας που σκοτώθηκε πέφτοντας από μάντρα - «Στην αγκαλιά του Ιησού Χριστού»

08:21ΕΛΛΑΔΑ

Άφησαν ελεύθερο τον βασανιστή ζώων του Μοσχάτου για να συνεχίσει το έγκλημα στη Δονούσα – Φρίκη με 58 βασανισμένες γάτες

10:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λιποθύμησε ο Όσκαρ κατά τη διάρκεια εργομετρικών - Σκέψεις για πρόωρο τέλος στην καριέρα του

06:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κοντά στην κατάρρευση ο Πολικός Στρόβιλος - Τι θα συμβεί σε Ευρώπη και Αμερική

06:57ΚΟΣΜΟΣ

«Το Τέρας των Άνδεων»: Ο serial killer που σκότωσε 110 κορίτσια και κυκλοφορεί... ελεύθερος!

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Πέταξαν πέτρες στο σπίτι της Βασιλικής Μιλλούση - «Αν τα παιδιά μου ήταν εδώ και έπαιζαν στον κήπο;»

06:37WHAT THE FACT

Πρώτη λήψη ραδιοσήματος από το 3I/ATLAS

11:01ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία, προτιμώ έναν γείτονα κοντά στην ΕΕ» λέει ο πρόεδρος της Κύπρου για την Τουρκία στους FT

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Η κατάθεση του φραπέ και το μερίδιο, ποιοι «έσωσαν» τη ΝΔ στην ΚΕΔΕ, το θαύμα στον ΣΥΡΙΖΑ, οι εμπνευσμένοι τίτλοι της «Ιθάκης» του Τσίπρα, οι Σαουδάραβες και ο Μυτιληναίος

09:41ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Σενάρια και θεωρίες συνωμοσίας για τη συντριβή του C-130 - «Μπάλα φωτιάς που εξερράγη πάνω από στρατηγική περιοχή»

08:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Ανατροπή με την ημερομηνία πληρωμής - Πότε θα μπουν τα χρήματα

10:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νίκαια - αποκλειστικό Newsbomb.gr: Εντοπίστηκε κινητό δίπλα στο καμένο ΙΧ - Πιθανότατα των δραστών

19:15ΚΟΣΜΟΣ

Σαν σκηνή από Mad Max: Ρώσοι στρατιώτες μπαίνουν στο Ποκρόφσκ με μοτοσυκλέτες και μισοκατεστραμμένα οχήματα

10:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιμένουν οι Ιταλοί μετεωρολόγοι - Καταρρέει ο πολικός στρόβιλος

09:44ΚΑΙΡΟΣ

Σάκης Αρναούτογλου: Φουλ της... καλοκαιρίας - Η πρόβλεψη του έως και τις 22 Νοεμβρίου

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος σε φούρνο στα Άνω Λιόσια — Ένοπλη ληστεία με θύματα δύο νεαρές υπαλλήλους

10:58WHAT THE FACT

14 ημέρες με σπόρους Chia: Γιατρός του Χάρβαρντ εξηγεί πώς και γιατί να τους τρώτε

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Νέοι αποκαλυπτικοί διάλογοι για τον ιερέα Youtuber και το κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών - Είχαν κρεμάσει μέχρι και πανό με σύνθημα σε βάρος τους

08:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Ζευγάρι που ήταν στο μακελειό μιλά για πρώτη φορά - «Ακούμε στα αυτιά μας ακόμη και σήμερα τα καλάσνικοφ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ