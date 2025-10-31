Άμεσα σε εφαρμογή ο «κόφτης» στη Βουλή - Γιατί αντιδρά έντονα η Πλεύση Ελευθερίας

Με τις ψήφους της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και της Νίκης πέρασε τελικά χθες η εφαρμογή του «κόφτη» των ομιλιών στη Βουλή, ο οποίος θα αφορά τελικά μόνο στις διαδικασίες κοινοβουλευτικού και νομοθετικού έργου, αλλά όχι σε διαδικασίες όπως η πρόταση δυσπιστίας, ή οι προ ημερησίας διάταξης συζητήσεις.

Σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη, βουλευτές, υπουργοί και πολιτικοί αρχηγοί θα έχουν ανοχή έως 20% επί του επιτρεπόμενου χρόνου ομιλίας, όμως όταν αυτός ο χρόνος εξαντλείται τότε θα κλείνουν αυτομάτως τα μικρόφωνα.

Παράλληλα, το κανάλι της Βουλής δέχτηκε οδηγία, όταν εφαρμόζεται ο κόφτης, τότε το πλάνο να γίνεται μακρινό και να μη δείχνει τον ομιλητή, έτσι ώστε να αποφευχθούν περιπτώσεις πολιτικών προσώπων που θα επιχειρήσουν να εκμεταλλευτούν τη διακοπή ώστε να τραβήξουν την προσοχή στους ίδιους.

Η εφαρμογή του κόφτη θα γίνει άμεσα, από τη μεθεπόμενη κιόλας εβδομάδα, δηλαδή από τα μέσα Νοεμβρίου.

Το νέο πλαίσιο ψηφίστηκε από τη ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και τη Νίκη. Αρνητικά ψήφισαν ΚΚΕ, ΝΕΑΡ και Πλεύση Ελευθερίας, ενώ παρών δήλωσαν ΣΥΡΙΖΑ και Ελληνική Λύση.

Σε ό,τι αφορά την αλλαγή του κανονισμού της Βουλής, ο πρόεδρος Νικήτας Κακλαμάνης διευκρίνισε ότι μέχρι τον Ιανουάριο θα διανείμει στους βουλευτές την πρότασή του για τον νέο κανονισμό ώστε να ξεκινήσει η διαβούλευση και μέχρι τον Μάρτιο να έχει ψηφιστεί. Στόχος του νέου κανονισμού όπως είπε δε θα είναι να αλλάξει η θεσμική λειτουργία του κοινοβουλίου, αλλά να βελτιωθεί η κοινοβουλευτική διαδικασία, με το βασικό ζητούμενο να είναι να πάψουν οι ατέρμονοι μονόλογοι.

Σημειώνεται ότι η εντονότερη αντίδραση από την αντιπολίτευση για το θέμα προήλθε από την Πλεύση Ελευθερίας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος Αλέξανδρο Καζαμία να χαρακτηρίζει τη διάταξη παράνομη και «φωτογραφική για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου» και να κάνει λόγο για πολιτική σκοπιμότητα. Εκτός του ζητήματος του χρόνου, η ΠΕ διαφωνεί ιδιαίτερα και στο ότι η νέα διάταξη αφαιρεί το δικαίωμα λόγου σε βουλευτή με την ιδιότητα του πρώην Προέδρου της Βουλής, κάτι το οποίο προβλεπόταν μέχρι τώρα και που είχε χρησιμοποιήσει κατά καιρούς σε σημαντικές συνεδριάσεις η Ζωή Κωνσταντοπούλου.