Άμεσα σε εφαρμογή ο «κόφτης» στη Βουλή - Γιατί αντιδρά έντονα η Πλεύση Ελευθερίας

Ποιες σκηνοθετικές οδηγίες δίνονται στο κανάλι της Βουλής

Αντώνης Ρηγόπουλος

Άμεσα σε εφαρμογή ο «κόφτης» στη Βουλή - Γιατί αντιδρά έντονα η Πλεύση Ελευθερίας
Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με τις ψήφους της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και της Νίκης πέρασε τελικά χθες η εφαρμογή του «κόφτη» των ομιλιών στη Βουλή, ο οποίος θα αφορά τελικά μόνο στις διαδικασίες κοινοβουλευτικού και νομοθετικού έργου, αλλά όχι σε διαδικασίες όπως η πρόταση δυσπιστίας, ή οι προ ημερησίας διάταξης συζητήσεις.

Σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη, βουλευτές, υπουργοί και πολιτικοί αρχηγοί θα έχουν ανοχή έως 20% επί του επιτρεπόμενου χρόνου ομιλίας, όμως όταν αυτός ο χρόνος εξαντλείται τότε θα κλείνουν αυτομάτως τα μικρόφωνα.

Παράλληλα, το κανάλι της Βουλής δέχτηκε οδηγία, όταν εφαρμόζεται ο κόφτης, τότε το πλάνο να γίνεται μακρινό και να μη δείχνει τον ομιλητή, έτσι ώστε να αποφευχθούν περιπτώσεις πολιτικών προσώπων που θα επιχειρήσουν να εκμεταλλευτούν τη διακοπή ώστε να τραβήξουν την προσοχή στους ίδιους.

Η εφαρμογή του κόφτη θα γίνει άμεσα, από τη μεθεπόμενη κιόλας εβδομάδα, δηλαδή από τα μέσα Νοεμβρίου.

Το νέο πλαίσιο ψηφίστηκε από τη ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και τη Νίκη. Αρνητικά ψήφισαν ΚΚΕ, ΝΕΑΡ και Πλεύση Ελευθερίας, ενώ παρών δήλωσαν ΣΥΡΙΖΑ και Ελληνική Λύση.

Σε ό,τι αφορά την αλλαγή του κανονισμού της Βουλής, ο πρόεδρος Νικήτας Κακλαμάνης διευκρίνισε ότι μέχρι τον Ιανουάριο θα διανείμει στους βουλευτές την πρότασή του για τον νέο κανονισμό ώστε να ξεκινήσει η διαβούλευση και μέχρι τον Μάρτιο να έχει ψηφιστεί. Στόχος του νέου κανονισμού όπως είπε δε θα είναι να αλλάξει η θεσμική λειτουργία του κοινοβουλίου, αλλά να βελτιωθεί η κοινοβουλευτική διαδικασία, με το βασικό ζητούμενο να είναι να πάψουν οι ατέρμονοι μονόλογοι.

Σημειώνεται ότι η εντονότερη αντίδραση από την αντιπολίτευση για το θέμα προήλθε από την Πλεύση Ελευθερίας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος Αλέξανδρο Καζαμία να χαρακτηρίζει τη διάταξη παράνομη και «φωτογραφική για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου» και να κάνει λόγο για πολιτική σκοπιμότητα. Εκτός του ζητήματος του χρόνου, η ΠΕ διαφωνεί ιδιαίτερα και στο ότι η νέα διάταξη αφαιρεί το δικαίωμα λόγου σε βουλευτή με την ιδιότητα του πρώην Προέδρου της Βουλής, κάτι το οποίο προβλεπόταν μέχρι τώρα και που είχε χρησιμοποιήσει κατά καιρούς σε σημαντικές συνεδριάσεις η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σαν σήμερα: Οι Queen περνούν στην αιωνιότητα με το Bohemian Rhapsody – Η ιστορία του μυθικού τραγουδιού

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα λάβουν οι δικαιούχοι έως 800 ευρώ – Η οριστική ημερομηνία

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό στον Κολωνό - Προσέκρουσε σε τέσσερα ακινητοποιημένα αυτοκίνητα

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άμεσα σε εφαρμογή ο «κόφτης» στη Βουλή - Γιατί αντιδρά έντονα η Πλεύση Ελευθερίας

07:09ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ταξί 5 και 6 Νοεμβρίου - Τι ζητά ο ΣΑΤΑ

07:07ΚΟΣΜΟΣ

Καταφύγιο για γατάκια προς υιοθεσία μετατρέπεται σε… επίγειο παράδεισο

06:58ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θάνος Πλεύρης για Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Και για αναπαραγωγή πέστροφας να μιλούσαμε θα πήγαινε κόντρα»

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Παρασκευή 31 Οκτωβρίου

06:41ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Halloween: Ο Αντετοκούνμπο ντύθηκε… minion και οι Μπακς τον «τρολάρουν» – Δείτε εικόνες

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Μετράει δυνάμεις στο Μονακό, αναζητώντας «διπλό» δήλωση

06:36LIFESTYLE

Η Σοφία Πανάγου για το «Σόι σου» στο Newsbomb: «Νιώθουμε σαν να μην πέρασε μια μέρα»

06:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μάστιγα οι κλοπές οχημάτων στη Δυτική Αττική: Βίντεο ντοκουμέντο αποκαλύπτει δράστες

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Ληστεία στο Λούβρο: Μπορούσε ένα μαθηματικό πρόβλημα 50 ετών να προστατέψει το μουσείο;

06:27ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το επόμενο κεφάλαιο του Call of Duty: Το θρυλικό videogame γίνεται ταινία – Η λεπτομέρεια που προμηνύει υπερπαραγωγή

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Halloween: Πέντε πραγματικές τρομακτικές ιστορίες για να μπείτε στο κλίμα της γιορτής

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Χειμώνας» στο ΠΑΣΟΚ: Οι νέες αιχμές κατά Ανδρουλάκη και η απουσία Δούκα από την ΚΟΕΣ

06:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλα τα βλέμματα στο επιστημονικό συμβούλιο του Τσίπρα - Τα μηνύματα και το χρονοδιάγραμμα για το κόμμα

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Ποια χώρα έχει κάνει τις περισσότερες πυρηνικές δοκιμές - Πότε σταμάτησαν - Infographic

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος ισχυρός αντικυκλώνας πάνω από την Ελλάδα - Τι φέρνει τις επόμενες ημέρες

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Πλησιάζει «διαταραχή» από την Ιταλία - Πότε έρχονται οι πρώτες βροχές του Νοεμβρίου

06:04ΚΟΣΜΟΣ

Βιρτζίνια Τζιούφρε: Πώς το «κορίτσι της διπλανής πόρτας» έδιωξε τον πρίγκιπα Άντριου από το παλάτι

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Ξηλώνονται» οι «Ομπρέλες» του Ζογγολόπουλου – Μεταφέρονται στην Αθήνα για αποκατάσταση

09:45ΚΟΣΜΟΣ

Το «Ξενοδοχείο της Καταστροφής»: Ξόδεψαν 700 εκατ. ευρώ για ένα κτίριο όπου δεν έμεινε ποτέ κανείς

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό «σπάει» τον αντικυκλώνα - Κατεβαίνει «ρωσικό κρύο»

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Επιμένει ο «ανοιξιάτικος» καιρός – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

07:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα λάβουν οι δικαιούχοι έως 800 ευρώ – Η οριστική ημερομηνία

19:58ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Η πρώτη απάντηση του εκπαιδευτικού για την επίθεση που δέχθηκε από τον Μητροπολίτη Δωδώνης - «Απογοήτευση»

16:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαβρόγλου, Χουλιαράκης, Μαραντζίδης στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα - Όλα τα ονόματα και η καλλιτεχνική έκπληξη 

12:45ΕΘΝΙΚΑ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Το πολυτελές ελληνικό πάρτι με τον Αργυρό, καλλονές και δισεκατομμυριούχους και οι αντιδράσεις διπλωματών

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Ληστεία στο Λούβρο: Μπορούσε ένα μαθηματικό πρόβλημα 50 ετών να προστατέψει το μουσείο;

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 31 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

17:06ΚΑΙΡΟΣ

Ήπιο φθινόπωρο, αλλά πιθανή ψυχρή «έκπληξη» στην αρχή του χειμώνα για την Ευρώπη και την Ελλάδα

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό στον Κολωνό - Προσέκρουσε σε τέσσερα ακινητοποιημένα αυτοκίνητα

15:49ΕΛΛΑΔΑ

«Η Νάντια δεν θα γυρίσει ποτέ πίσω»: Γιατί καταδικάστηκε και ο συνοδηγός σε 15 χρόνια κάθειρξης για το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στην 38χρονη μητέρα στη Νέα Κίο

21:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Δάλλα: «Θα κάνουμε σωματείο όσες γυναίκες έχουμε υποστεί μπούλινγκ από την Κωνσταντοπούλου»

06:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μάστιγα οι κλοπές οχημάτων στη Δυτική Αττική: Βίντεο ντοκουμέντο αποκαλύπτει δράστες

06:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλα τα βλέμματα στο επιστημονικό συμβούλιο του Τσίπρα - Τα μηνύματα και το χρονοδιάγραμμα για το κόμμα

07:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σαν σήμερα: Οι Queen περνούν στην αιωνιότητα με το Bohemian Rhapsody – Η ιστορία του μυθικού τραγουδιού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ