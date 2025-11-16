Σε επιφυλακή πρώην συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα για τις αναφορές στο βιβλίο του

Τι δηλώνει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας για τις αναμενόμενες αντιδράσεις που θα υπάρξουν



Ο Αλέξης Τσίπρας 

Γενικευμένη κινητοποίηση, επιφυλακή και ανησυχία παρατηρείται μεταξύ των προσώπων που υπήρξαν στενοί συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενόψει της κυκλοφορίας του βιβλίου του.

Τα μικρά αποσπάσματα που διέρρευσαν και δημοσιεύτηκαν στο documentonews.gr, προκαλώντας μάλιστα δικαστική διαμάχη, αλλά και οι προαναγγελίες που έχει κάνει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας για το περιεχόμενο, φαίνεται πώς έχουν θέσει σε καθεστώς ανησυχίας πολλά από τα πρόσωπα που συμπορεύτηκαν για ένα διάστημα με τον πρώην πρωθυπουργό, αλλά που στη συνέχεια για διάφορους πολιτικούς λόγους οι δρόμοι τους διαχωρίστηκαν.

Ενδεικτικές είναι οι οργισμένες διαψεύσεις που έχουν ήδη κάνει ο πρώην υπ. Ενέργειας Παναγιώτης Λαφαζάνης, καθώς και ο πρώην αναπληρωτής υπ. Εθνικής Άμυνας, Κώστας Ήσυχος, αναφορικά με τα όσα φέρεται να γράφει στο βιβλίο του ο Αλέξης Τσίπρας για συνάντηση με τον τότε πρωθυπουργό της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα επίμαχα δημοσιεύματα που πλέον έχουν τροποποιηθεί για νομικούς λόγους μετά την επιβολή ασφαλιστικών μέτρων, οι Λαφαζάνης, Ήσυχος και Βαλαβάνη είχαν γίνει αντικείμενο γέλιου από τον Μεντβέντεφ επειδή τον αποκαλούσαν «σύντροφο».

Από την πλευρά του και ο Τρύφων Αλεξιάδης, πρώην αναπλ. υπ. Οικονομικών, σε παρέμβασή του δηλώνει με νόημα ότι αναμένει να διαβάσει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα προκειμένου «να δω τι γράφει και για μένα για να μάθω γιατί έφυγα από την κυβέρνηση γιατί αν δεν υπάρχει εξήγηση γεννιούνται ερωτηματικά».

Στην ίδια γραμμή, αλλά και με ιδιαίτερα έντονο ύφος και ο πρώην αναπλ. υπ. Υγείας Παύλος Πολάκης, ο οποίος μετά από δημοσίευμα του Documento σχετικά με το τι γράφει ο Αλέξης Τσίπρας για τη διαχείριση της υπόθεσης Novartis, έγραψε ότι αν ισχύουν αυτά που γράφονται «ουαί!», ενώ συνέχισε αναφέροντας: «Περιμένω το βιβλίο γιατί ακούγονται διάφορα. Και βέβαια την αξιοπρέπειά μου και την αλήθεια θα την υπερασπιστώ!».

Οι δημόσιες αντιδράσεις περιορίζονται στα παραπάνω πρόσωπα, τα οποία δεν είναι και λίγα αν αναλογιστεί κανείς ότι αφορούν ένα βιβλίο που ακόμη δεν έχει εκδοθεί. Ωστόσο, πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας υπάρχουν πολλά πρώην στελέχη που βρέθηκαν κατά καιρούς κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, τα οποία εκφράζουν έντονη αγωνία σχετικά με το τι αναφέρει για συγκεκριμένα πρόσωπα και πώς παρουσιάζει ορισμένες ιστορικές στιγμές.

Άλλωστε, πολλά από τα στελέχη που συνεργάστηκαν μαζί του σε νευραλγικές θέσεις, πλέον ανήκουν σε, ή έχουν σχηματίσει, διαφορετικούς πολιτικούς φορείς, και οι αντιδράσεις τους στα όσα γράφονται αναμένεται να είναι αρκετά έντονες, αλλά και ποικίλες. Ανάμεσά τους η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Γιάνης Βαρουφάκης, μια μεγάλη σειρά στελεχών της Νέας Αριστεράς που μετείχαν στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ο Στέφανος Κασσελάκης, για τον οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν αιχμηρές αναφορές στο βιβλίο.

«Έχω αποφασίσει ότι θα φάω ξύλο»

Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας έχει εξηγήσει ότι στο αρχικό του χειρόγραφο οι αναφορές σε πρώην συνεργάτες του ήταν ιδιαίτερα αιχμηρές, αλλά ότι στη δεύτερη και τρίτη ανάγνωση τις άμβλυνε στην προσπάθειά του να μην αδικήσει τα πρόσωπα.

Συγκεκριμένα, όπως είπε στο podcast BookVoice, «από την πρώτη γραφή μέχρι την τελευταία έχει υπάρξει επεξεργασία» στις αιχμές, το ύφος και τη γραφή. Ο λόγος, όπως εξήγησε για την άμβλυνση κάποιων αιχμών που υπήρχαν απέναντι σε πρόσωπα που βρίσκονται εν ζωή, ήταν «να είμαι όσο πιο αντικειμενικός και όσο το δυνατόν λιγότερο άδικος, γιατί δεν μπορεί να μην είσαι καθόλου άδικος απέναντι στους ανθρώπους και στα γεγονότα».

«Γι’ αυτό το λόγο το βιβλίο, γράφτηκε και μία και δεύτερη και τρίτη φορά, ενώ υπήρξε μία προσπάθεια από τον Ιούλη μέχρι σήμερα. Το είδα αρκετές φορές ώστε κάθε λέξη να με αντιπροσωπεύει και να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στην αλήθεια» εξήγησε ο κ. Τσίπρας.

Πάντως, οι αντιδράσεις αυτές δεν φαίνεται ότι θα εκπλήξουν τον Αλέξη Τσίπρα, αφού ήδη φαίνεται να τις αναμένει. Όπως είχε πει στην ίδια συνέντευξη, «Εγώ γράφω το βιβλίο έχοντας αποφασίσει ότι δεν είμαι συνταξιούχος και έχοντας αποφασίσει ότι θα φάω ξύλο. Γιατί όλα τα πρόσωπα στα οποία αναφέρομαι είναι εν ζωή και δεν τα κολακεύω, λέω την άποψή μου για όσα έκαναν και όσα παρέλειψαν. Κάνω την αυτοκριτική μου, αλλά κάνω και κριτική. Αυτό είναι τόλμημα και θέλει θάρρος, δεν έχω δει κανέναν άλλο να το έχει κάνει».





