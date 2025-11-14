Τσίπρας για «Ιθάκη»: Ο Μητσοτάκης και οι συνεργοί του φοβούνται τη συμβολή του βιβλίου στο μέλλον

Απάντηση στα όσα είπε ο πρωθυπουργός για την έκδοση του βιβλίου του έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας μέσω ανάρτησης, στην οποία σχολιάζει ιδιαίτερα τον χαρακτηρισμό «μυθιστόρημα» που του απέδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.



Στην ανάρτηση, ο Αλέξης Τσίπρας σχολιάζει ότι «ο κύριος Μητσοτάκης χαρακτήρισε σήμερα το αδημοσίευτο βιβλίο μου με τον τίτλο Ιθάκη «ενδιαφέρον μυθιστόρημα» και δήλωσε ότι δεν πρόκειται να το διαβάσει, αλλά αφήνει την αποδόμησή του σε άλλους».



«Καταλαβαίνω ότι προτιμά από τη μελέτη της τραγωδίας του χτες, στην οποία η παράταξή του έριξε τη χώρα, και τη συζήτηση για τη φαυλότητα και τα αδιέξοδα της διακυβέρνησής του σήμερα, να αφιερώνει το χρόνο του στις δικογραφίες της κυρίας Κοβέσι, τους διαλόγους του “Φραπέ”, τις απομαγνητοφωνήσεις των υποκλοπών, τις εξελίξεις για το έγκλημα των Τεμπών και την στήριξη της κλεπτοκρατίας. Και να επιλέγει, όπως έχει κάνει σε όλη τη διαδρομή του, τη συγκάλυψη και την αποδόμηση της αλήθειας, από την αναμέτρηση μαζί της», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας και συνεχίζει:



«Η πατρίδα μας όμως δικαιούται ένα καλύτερο μέλλον, ένα μέλλον εντιμότητας και δικαιοσύνης, απαλλαγμένο από τους Λαιστρυγόνες και τους Κύκλωπες του κυρίου Μητσοτάκη. Κι ακριβώς αυτό, τη συμβολή της Ιθάκης σε ένα τέτοιο μέλλον, φοβάται ο ίδιος και οι συνεργοί του».



Σε κάθε περίπτωση ο πρώην πρωθυπουργός δεν δίνει περισσότερες εξηγήσεις σχετικά με το ποιους εννοεί «συνεργούς» του Κυριάκου Μητσοτάκη σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση του βιβλίου του.



Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε δηλώσει αναφερόμενος στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα ότι «δεν νομίζω ότι θα βρει τη θέση του στα προς ανάγνωση βιβλία. Θα ενημερωθώ για το περιεχόμενό του. Δεν νομίζω ότι θα ασχοληθώ πολύ. Εχω σκληρή προσωπική άποψη για τα γεγονότα που περιγράφονται. Θα αφήσω σε άλλους την αποδόμηση αυτού του ενδιαφέροντος μυθιστορήματος», είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

