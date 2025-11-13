Φάμελλος: «Ο ΣΥΡΙΖΑ σοβάρεψε - Στις εκλογές να υπάρχει προοδευτικό ενωτικό ψηφοδέλτιο»

Τη σαφή του θέση υπέρ της δημιουργίας ενός ενωτικού προοδευτικού ψηφοδελτίου που θα έχει στόχο τη διακυβέρνηση της χώρας και όχι απλώς την αντιπολίτευση, εξέφρασε μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος.

Στη συνέντευξη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι «τη γραμμή υπέρ των συνεργασιών την κρατώ σταθερή εδώ και ένα χρόνο» και τόνισε ότι «από τον Ιανουάριο είχα ζητήσει να υπάρξει ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο απέναντι στον κ. Μητσοτάκη, γιατί θεωρώ ότι αυτή η κυβέρνηση είναι και επικίνδυνη και διεφθαρμένη. Παραμένω σε αυτή τη θέση και θεωρώ ότι ο στόχος αυτός και είναι στο τραπέζι και είναι αναγκαίος. Πρέπει να υπάρχουν συγκλίσεις».

Όπως είπε, το αίτημα της κοινωνίας είναι «συνεννοηθείτε, ενωθείτε, συνεργαστείτε, γιατί δεν πάει άλλο με τον Μητσοτάκη» και για τον λόγο αυτό το θέμα συζητιέται « με πάρα πολύ μεγάλη ένταση και στη Νέα Αριστερά και στο ΠΑΣΟΚ. Συζητείται πολύ έντονα και μετά την παραίτηση Τσίπρα. Το σημαντικό είναι ότι αυτό θέλει η κοινωνία».

Για τον Σωκράτη Φάμελλο, η περίοδος κατά την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ βρισκόταν σε κρίσιμο σταυροδρόμι έχει παρέλθει, ιδιαίτερα μετά το συνέδριο του Ιουνίου, αλλά και μετά την ΚΕ που αποφάσισε «ότι συμμετέχουμε, ενθαρρύνουμε και οργανώνουμε συζητήσεις και κοινές δράσεις με τα προοδευτικά κόμματα και όλους τους προοδευτικούς και δημοκράτες πολίτες».

«Στις άλλες εκλογές να υπάρχει ένα προοδευτικό ψηφοδέλτιο, όχι για αντιπολίτευση, αλλά για κυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και σοβάρεψε και έχει καταθέσει μία σταθερή πρόταση εδώ και ένα χρόνο», τόνισε ο κ. Φάμελλος, δίνοντας έτσι για άλλη μια φορά ώθηση στα σενάρια που θέλουν τον ΣΥΡΙΖΑ να αναζητεί τρόπο ώστε να μην απομονωθεί από τις εξελίξεις που προκαλεί η δημιουργία του νέου φορέα του Αλέξη Τσίπρα.

Μάλιστα, αναφερόμενος στην έκδοση του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού σημείωσε ότι «δεν είναι ανάγκη να συμφωνούμε σε όλα. Μπορεί μετά από ορισμένα χρόνια κάποιος να έχει διαφορετική άποψη. Αυτό δεν είναι κακό. Μπορεί να είναι και χρήσιμο. Σημασία έχει να είναι χρήσιμη αυτή η συζήτηση για το τι θα κάνουμε από δω και μπρος». Τόνισε επίσης ότι το βιβλίο ανοίγει μια συζήτηση για το παρελθόν «που μας τροφοδοτεί και για το μέλλον. Δεν αρκεί να συζητάμε μόνο για το παρελθόν. Ένα βιβλίο μπορεί να περιέχει και στοιχεία αυτοκριτικής».

Διαβάστε επίσης