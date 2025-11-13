Φάμελλος: Υπέρ ενός κοινού προοδευτικού ψηφοδελτίου απέναντι στον Μητσοτάκη

Την ακρίβεια χαρακτήρισε ως το «πρώτο θέμα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία» ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος. Σε συνέντευξή του στο MEGA, έκανε λόγο για «εκτροχιασμό τιμών» ο οποίος συνδυάζεται με εξαιρετικά χαμηλούς μισθούς, παραπέμποντας στα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat που κατατάσσουν την Ελλάδα στην προτελευταία θέση της ΕΕ στον μέσο μισθό.

Ο κ. Φάμελλος κατηγόρησε ευθέως την κυβέρνηση ότι εφαρμόζει πολιτική που ενισχύει τα ολιγοπώλια, με αποτέλεσμα τα κέρδη να συσσωρεύονται σε μεσάζοντες, τράπεζες και εταιρίες ενέργειας.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, «υπάρχουν λύσεις» για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Επανέλαβε τις προτάσεις του κόμματος, οι οποίες περιλαμβάνουν την κατάργηση του ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα και τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, μέτρα που, όπως τόνισε, περιλαμβάνονται στην εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για τον βασικό μισθό, υπογράμμισε ότι η αύξησή του δεν πρέπει να αποτελεί κυβερνητική απόφαση, αλλά να καθορίζεται μέσω μιας συλλογικής σύμβασης εργασίας, η οποία θα είναι προϊόν διαπραγματεύσεων μεταξύ των κοινωνικών εταίρων.

«Το πρώτο θέμα που απασχολεί την ελληνική οικογένεια είναι η ακρίβεια. πράγματι υπάρχει έκρηξη ακρίβειας η οποία συνδέεται με τους χαμηλούς μισθούς. Έχουμε τριπλασιασμό των τιμών από το χωράφι στο ράφι. Χθες η Eurostat ανέφερε πως η Ελλάδα βρίσκεται 2η στους χαμηλότερους μέσους μισθούς. Η κυβέρνηση έχει υλοποιήσει μία πολιτική εδώ και 6 χρόνια, που ενισχύει ολιγοπώλια και μεσάζοντες. Έχουμε καταθέσει δύο προτάσεις με τροπολογία στη Βουλή που τις προτείνει και η Ευρώπη. Πρώτον, είναι ο μηδενισμός του ΦΠΑ στα τρόφιμα. Μιλάμε για όλα τα τρόφιμα και έχουμε κάνει πρόταση με υπολογισμό από το ΓΛΚ, είναι περίπου 800 εκατομμύρια το κόστος. Αυτό δίνει τη δυνατότητα, αντί να πληρώσεις 100 ευρώ για όλα τα τρόφιμα να πληρώσεις 88 ευρώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προτείνει εκτός από τα τρόφιμα και για όλα τα φάρμακα για ένα 6μηνο μέχρι να υπάρξει ανάλογο καθεστώς ΦΠΑ.

»Δεύτερο μέτρο που μπορεί να εφαρμοστεί και είναι και οδηγία της ΕΕ είναι ο ΕΦΚ στα καύσιμα. Αν μειωθεί ο ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης στο χαμηλότερο που ζητεί η Ευρώπη, στα 1.000 λίτρα θα «γλυτώσουν» οι πολίτες περίπου 300 ευρώ. Υπάρχουν λύσεις. Η μείωση του ΕΦΚ θα περιορίσει και το λαθρεμπόριο στα καύσιμα. Η αύξηση του βασικού μισθού πρέπει να γίνει μέσα από μια βασική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας. Θεωρώ λάθος ότι καθορίζεται σε επίπεδο πολιτικής. Σε αυτό πρέπει να συνδυαστεί και το θέμα των αγροτών», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

«Πυρά» Φάμελλου στην κυβέρνηση για τους αγρότες

Στο μέτωπο των αγροτών, ο κ. Φάμελλος απέδωσε την «τέλεια καταιγίδα» αποκλειστικά στην «ανεπάρκεια» της κυβέρνησης, κατηγορώντας την για αδυναμία ελέγχου της ευλογιάς. Μάλιστα, σχολίασε με αιχμηρό τρόπο ότι ενώ «οι "φραπέδες" και οι "χασάπηδες" κατάφεραν να κλέψουν ένα δισ. ευρώ», η κυβέρνηση αδυνατεί να καταβάλει τις επιδοτήσεις στους αγρότες.

Φάμελλος για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα: Δεν είναι ανάγκη να συμφωνούμε για όλα

Στη συνέχεια ο κ. Φάμελλος μίλησε για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα. «Με μεγάλο ενδιαφέρον θα διαβάσω το βιβλίο του Α. Τσίπρα. Με ενδιαφέρει από την άποψη ότι υπάρχει μια συζήτηση για το παρελθόν που μας τροφοδοτεί και για το μέλλον. Ένα βιβλίο περιέχει και στοιχεία αυτοκριτικής. Δεν είναι ανάγκη να συμφωνούμε για όλα. Σημασία έχει να είναι ωφέλιμη η συζήτηση που θα γίνεται από εδώ και πέρα».

Υπέρ ενός κοινού προοδευτικού ψηφοδελτίου

Κλείνοντας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επιβεβαίωσε τη σταθερή του θέση υπέρ ενός κοινού προοδευτικού ψηφοδελτίου απέναντι στην «επικίνδυνη και διεφθαρμένη» κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη.

«Την άλλη Δευτέρα κλείνει ένας χρόνος που ανέλαβα την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Μέσα σε 1,5 μήνα είχα ζητήσει να υπάρχει προοδευτικό ψηφοδέλτιο ενωτικό απέναντι στον κ. Μητσοτάκη γιατί θεωρώ ότι η κυβέρνηση που έχουμε είναι και επικίνδυνη και διεφθαρμένη. Παραμένω σταθερά σε αυτή τη θέση. Είναι αναγκαίος ο στόχος: πρέπει να υπάρχουν συγκλίσεις», τόνισε.

