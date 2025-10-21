Σωκράτης Φάμελλος: «Ο Μητσοτάκης θέλει να φοβίσει τον κόσμο και να απαγορεύσει τις διαδηλώσεις»

Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, μετά την αποχώρηση του από την Ολομέλεια της Βουλής δήλωσε πως βρίσκεται στο Σύνταγμα «μαζί με τους πολίτες» για να υπερασπιστεί «το συνταγματικό δικαίωμα της συνάθροισης και της ελευθερίας του λόγου».

«Σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης περνάει μία τροπολογία που δεν προστατεύει το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, όπως ισχυρίστηκε στη Βουλή – αυτά είναι ψέματα. Στόχος του είναι να απαγορεύσει τις διαδηλώσεις και να φοβίσει την κοινωνία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Φάμελλος επεσήμανε ακόμη πως αν η τροπολογία αυτή ίσχυε νωρίτερα, «ο Πάνος Ρούτσης, την πρώτη κιόλας μέρα που ξεκίνησε απεργία πείνας, θα είχε συλληφθεί και θα κινδύνευε με φυλάκιση ενός έτους».

«Η πλατεία Συντάγματος είναι συνδεδεμένη με τους αγώνες του λαού για δημοκρατία και πρόοδο. Αν ψηφιστεί αυτή η διάταξη, θα καταργηθεί στην πράξη, γιατί εμείς θα είμαστε εδώ. Θα υπερασπιστούμε το Σύνταγμα, τη Δημοκρατία και τις ελευθερίες των πολιτών», τόνισε, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι «προσπαθεί να συνομιλήσει με την ακροδεξιά πτέρυγα του κόμματός του» και να «φοβίσει τον κόσμο».

«Η δημοκρατία και το δικαίωμα στη διαδήλωση είναι ασπίδα για όλους τους Έλληνες πολίτες. Δεν θα του επιτρέψουμε να το καταργήσει», κατέληξε ο Σωκράτης Φάμελλος.

