Πώς αποτιμά η αντιπολίτευση την επίσκεψη-αστραπή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Αθήνα

Ποικίλες αναγνώσεις προκάλεσε η εξάωρη επίσκεψη του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι χθες στην Αθήνα για συζητήσεις-αστραπή με την ελληνική κυβέρνηση για τις επενδύσεις στον χώρο της ενέργειας και τον νέο ρόλο που αποκτά η Ελλάδα ως πύλη εισόδου αμερικανικού LNG και αφετηρία του λεγόμενου «κάθετου διαδρόμου» προς την ανατολική Ευρώπη.

Η αποτίμηση της ελληνικής κυβέρνησης ήταν ενθουσιώδης καθώς εκτιμά ότι η επίσκεψη συμπληρώνει τις συμφωνίες που υπογράφηκαν με την αμερικανική πλευρά την περασμένη εβδομάδα, τονίζοντας ότι όλες αυτές οι εξελίξεις καθιστούν τη χώρα ενεργειακό κόμβο, επιβεβαιώνουν τη στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ και αναβαθμίζουν τη θέση της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ωστόσο η αντίδραση δε φαίνεται να είναι εξίσου ενθουσιώδης και από την πλευρά της αντιπολίτευσης, καθώς οι ανακοινώσεις των κομμάτων δείχνουν προς άλλη κατεύθυνση, με την εξαίρεση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο μέχρι την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές δεν είχε εκδώσει κάποια επίσημη ανακοίνωση σχετικά με την επίσκεψη.

ΣΥΡΙΖΑ: «Η δημοκρατία δεν λειτουργεί με μυστικές διαδρομές»

Στην ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι η κυβέρνηση επαναλαμβάνει ένα μοτίβο που «δεν συνιστά σοβαρή εξωτερική πολιτική — συνιστά υποβάθμιση του ρόλου των θεσμών και απίσχνανση της δημοκρατικής λειτουργίας» και περιλαμβάνει: «Συμφωνίες στην ενέργεια και την ασφάλεια που συνάπτονται χωρίς θεσμική διαβούλευση, χωρίς ενημέρωση των κομμάτων, χωρίς λογοδοσία στο Κοινοβούλιο».

Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί την κυβέρνηση να απαντήσει στα εξής τρία ερωτήματα:

Ποιο είναι το περιεχόμενο των συμφωνιών;

Ποιο το κόστος και ποιες οι δεσμεύσεις της χώρας;

Και με ποια στρατηγική εντάσσονται σε μια περίοδο κατά την οποία η Τουρκία κλιμακώνει την επιθετικότητά της και οι Έλληνες πολίτες αντιμετωπίζουν δραματικές οικονομικές πιέσεις;

«Η αλληλεγγύη προς τον ουκρανικό λαό είναι δεδομένη και αδιαπραγμάτευτη. Αλλά εξίσου αδιαπραγμάτευτη είναι η υποχρέωση της κυβέρνησης να σέβεται το Σύνταγμα, τη Βουλή και τη στοιχειώδη διαφάνεια. Δεν μπορεί η εξωτερική πολιτική να ασκείται ως ιδιωτικό προνόμιο του πρωθυπουργού, χωρίς θεσμικά αντίβαρα και χωρίς δημοκρατικό έλεγχο», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και αναφέρει καταληκτικά: «Η δημοκρατία δεν λειτουργεί με μυστικές διαδρομές. Και αυτό καλούμε την κυβέρνηση να το αντιληφθεί τώρα, πριν εκθέσει ξανά τη χώρα».

ΝΕΑΡ: «Στο Κίεβο ο κ. Μητσοτάκης υπόσχεται έργα, ενώ από την Ελλάδα ζητάει υπομονή»

Στο ίδιο μήκος κύματος και η αντίδραση της ΝΕΑΡ, η οποία τονίζει ότι η συνάντηση «αποτυπώνει την ολοένα και μεγαλύτερη εμπλοκή της Ελλάδας στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης Τραμπ για την Ανατολική Ευρώπη, με επίκεντρο τον ενεργειακό χάρτη, τις αμερικανικές εταιρείες LNG και τη δημιουργία τετελεσμένων που δεσμεύουν τη χώρα μας για χρόνια».

«Την ίδια στιγμή που ο κ. Μητσοτάκης δεσμεύει τη χώρα σε συμμετοχή στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, οι πολίτες στην Ελλάδα βρίσκονται αντιμέτωποι με το ακριβότερο ενεργειακό κόστος στην Ευρώπη. Ο κ. Μητσοτάκης μιλά για “ανοικοδόμηση της Ουκρανίας”, αλλά δεν μιλά για την ανοικοδόμηση της καθημερινότητας των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Με άλλα λόγια: στο Κίεβο ο κ. Μητσοτάκης υπόσχεται έργα, ενώ από την Ελλάδα ζητάει υπομονή», τονίζει η Νέα Αριστερά και καταλήγει:

«Η ενεργειακή διπλωματία δεν μπορεί να υπηρετεί μικρά κυκλώματα και μεγάλους παίκτες. Η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει να διεκδικεί μια εξωτερική πολιτική ανεξάρτητη, πολυδιάστατη, προσανατολισμένη στην ειρήνη και που θα συνδράμει αποφασιστικά στο δικαίωμα των πολιτών να ζουν με αξιοπρέπεια, και όχι στο περιθώριο ενός πανάκριβου ενεργειακού συστήματος για λίγους από το οποίο οι πολλοί δεν έχουν να απολαύσουν καμία ανακούφιση».

ΚΚΕ: Η κυβέρνηση μπλέκει όλο και πιο βαθιά τη χώρα στον γενικότερο ενεργειακό πόλεμο και τους ανταγωνισμούς

Ακόμη σφοδρότερη ήταν η αντίδραση του ΚΚΕ, το οποίο σε εκτενή του ανακοίνωση χαρακτηρίζει τον Ζελένσκι «επικεφαλής του αντιδραστικού και διεφθαρμένου καθεστώτος της Ουκρανίας που, μαζί με ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ, έχει σύρει τον λαό του στο μακελειό με τη Ρωσία που κρατά σχεδόν 4 χρόνια».

«Σε αυτό το μακελειό και στον γενικότερο ενεργειακό πόλεμο και τους ανταγωνισμούς συνεχίζει να μπλέκει όλο και πιο βαθιά τη χώρα μας η κυβέρνηση Μητσοτάκη, με την ουσιαστική στήριξη όλων των κομμάτων του ευρωατλαντισμού, για χάρη των συμφερόντων τμημάτων του κεφαλαίου που επωφελούνται πολλαπλά. Αυτό θα συμβεί και με την ενεργειακή συμφωνία που υπογράφηκε σήμερα, υπό την εποπτεία της πρέσβη των ΗΠΑ, με την μετατροπή της χώρας γενικότερα σε ενεργειακό και μεταφορικό κόμβο, αλλά και με τις μπίζνες που σχεδιάζονται γύρω από την "ανοικοδόμηση" της κατεστραμμένης Ουκρανίας, για τις οποίες ελληνικοί επιχειρηματικοί όμιλοι τρίβουν ήδη τα χέρια τους. Ενώ παραμένουν τα ερωτήματα για το τι άλλο συζητήθηκε, σχετικά με τη συνέχιση της αποστολής στρατιωτικού εξοπλισμού στο καθεστώς Ζελένσκι», τονίζει μεταξύ άλλων το ΚΚΕ και καταλήγει σε υστερόγραφο:

«ΥΓ: Πάει πολύ να χρησιμοποιεί η κυβέρνηση την τουρκική εισβολή και κατοχή στην Κύπρο ως πρόσχημα για την στήριξη στην αντιδραστική κυβέρνηση Ζελενσκι και την προώθηση των ευρωατλαντικών σχεδιασμών, την ώρα που στηρίζει το κράτος-κατακτητή και τρομοκράτη του Ισραήλ, που χρησιμοποιεί τις ίδιες πρακτικές με την Τουρκία, όπως είναι οι παράνομοι εποικισμοί».