«Ιθάκη»: Πώς η απουσία προσκλήσεων στην παρουσίαση φέρνει διπλό πολιτικό όφελος για τον Αλέξη Τσίπρα

Το φουαγιέ του Παλλάς αναμένεται να μετατραπεί σε... χώρο απογραφής παρουσιών και απουσιών

Αντώνης Ρηγόπουλος

«Ιθάκη»: Πώς η απουσία προσκλήσεων στην παρουσίαση φέρνει διπλό πολιτικό όφελος για τον Αλέξη Τσίπρα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με το θέμα της διαρροής αποσπασμάτων του βιβλίου του να έχει αρχίσει να μην απασχολεί τόσο την επικαιρότητα και με τη δικαστική απόφαση να εξασφαλίζει τον Αλέξη Τσίπρα και από μελλοντικές δημοσιογραφικές αποκαλύψεις, πλέον όλα τα «σφυριά» εργάζονται για τη διοργάνωση της παρουσίασης του βιβλίου.

Η πλευρά του Αλέξη Τσίπρα επενδύει πολύ στην παρουσίαση του βιβλίου.

Για το επιτελείο του, οι παρουσιάσεις που θα κάνει σε όλη τη χώρα, αλλά ειδικά η πρώτη που θα γίνει στην Αθήνα, θα λειτουργήσουν και ως ένας δείκτης της ανταπόκρισης που θα έχει ο κόσμος για τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα. Θα αποτελέσει δηλαδή μια πιο πρακτική «δημοσκόπηση» των διαθέσεων των πολιτών και αυτή η ιδιότυπη μέτρηση αναμένεται να βαρύνει σε ένα βαθμό και τις τελικές αποφάσεις του πρώην πρωθυπουργού σχετικά με το άμεσο πολιτικό του μέλλον.

Σε αυτό το πλαίσιο, ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα για την παρουσίαση της Αθήνας ήταν αυτό των προσκλήσεων. Το θέμα είναι σοβαρό, καθώς από αυτό θα ερμηνευόταν σε μεγάλο βαθμό και η διάθεση του πρώην πρωθυπουργού να συνομιλήσει ή να αποκλείσει από συνομιλητές του συγκεκριμένα πρόσωπα.

Η αυξανόμενης περιπλοκότητας εξίσωση πάντως φαίνεται πως λύθηκε με έναν τρόπο αρκετά... ριζικό, αφού τελικά η παρουσίαση θα γίνει χωρίς να αποσταλεί καμία πρόσκληση.

Η επιλογή αυτή προκρίθηκε μάλιστα επειδή έχει διπλό όφελος για την πλευρά του πρώην πρωθυπουργού.

1. Ο ίδιος βγαίνει από τη δύσκολη θέση να πρέπει να επιλέξει τους καλεσμένους. Η πρόσκληση ή μη θα οδηγούσε νομοτελειακά σε ερμηνείες και παρεξηγήσεις, πολλές από τις οποίες ενδεχομένως να μην ανταποκρίνονταν σε πραγματικές προθέσεις του πρώην πρωθυπουργού.
2. Η μη ύπαρξη προσκλήσεων, ούτε καν σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων, ρίχνει πλέον ένα μεγάλο βάρος στους ίδιους να επιλέξουν αν θέλουν να προσέλθουν με δική τους πρωτοβουλία. Χωρίς να έχουν τη «δικαιολογία» ότι δεν μπορούσα να μην πάω εφόσον είχα προσκληθεί, πλέον πολιτικοί αρχηγοί, βουλευτές και στελέχη κομμάτων, κυρίως του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΕΑΡ, καλούνται να δηλώσουν διά της παρουσίας τους τις διαθέσεις τους απέναντι στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα.

Το δεύτερο αυτό σημείο ενδεχομένως να είναι και το σημαντικότερο. Χωρίς την ύπαρξη προσκλήσεων, ο χώρος του Παλλάς όπου θα γίνει η παρουσίαση θα μετατραπεί αυτομάτως σε έναν χώρο... «απογραφής» των στελεχών που τελικά θα προσέλθουν.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε αυτή τη φάση φυσικά παρουσιάζει το αν θα δούμε εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ, αλλά και αν θα προσέλθει ο πρόεδρος της ΝΕΑΡ Αλέξης Χαρίτσης και τα υψηλόβαθμα στελέχη του κόμματός του, με δεδομένη την εσωκομματική σύγκρουση που έχει προκληθεί με αφορμή την επαναφορά που σχεδιάζει ο Αλέξης Τσίπρας. Σε ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, αναμένεται να υπάρξει μαζική παρουσία στελεχών, με αποτέλεσμα το ενδιαφέρον σε αυτή την περίπτωση να είναι η καταγραφή των απουσιών.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:11ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» από νωρίς ο Κηφισός - Ποιοι άλλοι δρόμοι αντιμετωπίζουν προβλήματα

07:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέος Κόσμος: Θρίλερ χωρίς τέλος με τον 58χρονο οδηγό - Αναζητείται μηχανάκι που τον καταδίωκε

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 18 Νοεμβρίου

06:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Χριστουγέννων 2025: Νωρίτερα φέτος η καταβολή του - Πότε θα μπουν τα χρήματα

06:51ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Λούκα Ντόντσιτς το έκανε ξανά: Το «έσταξε» από τη… μία μπασκέτα στην άλλη σε προπόνηση των Λέικερς – Δείτε βίντεο

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λευκορωσία - Ελλάδα: Τελευταία παράσταση για τη νεανική Εθνική, με το βλέμμα στο μέλλον - Η ώρα και το κανάλι

06:36LIFESTYLE

Οι μεγαλύτερες τηλεοπτικές κόντρες της σεζόν: Καινούργιου με Γκουντάρα, Τσουρός με Λεμπιδάκη και Λιάγκα, τι γίνεται με Λαζόπουλο και Αρναούτογλου

06:33WHAT THE FACT

Το νέο κόλπο των απατεώνων στα ΑΤΜ με το «ξεχασμένο» χαρτονόμισμα

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Το «τελευταίο καλοκαίρι ειρήνης στην Ευρώπη»: Πώς ερμηνεύεται η δήλωση του Γερμανού υπ. Άμυνας - Τι απαντά η Μόσχα

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Επίδομα θέρμανσης: Με καταιγιστικό ρυθμό οι αιτήσεις - Υποβλήθηκαν ήδη 600.000 - Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

06:24ΕΛΛΑΔΑ

«Σπίτι μου 2»: Νέα προθεσμία και αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια για τους δικαιούχους

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα μπουν τα χρήματα στους δικαιούχους

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Το μπλεγμένο «κουβάρι» της Φοινικούντας: Τι βρήκαν οι αρχές στα καταστήματα του εργοδότη των δύο κατηγορούμενων - Πού οδηγούνται οι έρευνες

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ζελένσκι στην Ισπανία: Μετά τη συμφωνία για το φυσικό αέριο μέσω Ελλάδας, τα γαλλικά RAFALE, στο επίκεντρο αμερικανικά όπλα μέσω PURL

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Σε κλοιό κακοκαιρίας η μισή χώρα – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ιθάκη»: Πώς η απουσία προσκλήσεων στην παρουσίαση φέρνει διπλό πολιτικό όφελος για τον Αλέξη Τσίπρα

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Θρασκιά βάζει φωτιές στο ΠΑΣΟΚ και δίνει «πάσες» στην κυβέρνηση

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο «σκηνοθέτης» της απάτης με τις μαϊμού επενδύσεις: Απότακτος αστυνομικός με «αέρα» μεγαλοπαραγοντα - Έστηνε απο ληστείες μέχρι αστυνομικές επιχειρήσεις

05:46ΕΘΝΙΚΑ

Η θέση της Ελλάδας στην απόφαση του ΣΑ για τη Γάζα: «Η ειρήνη στη Μέση Ανατολή είναι εφικτός στόχος»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 18 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λατινοπούλου: Να καταργηθεί ο εορτασμός της 17ης Νοεμβρίου – 6 μύθοι για το Πολυτεχνείο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 18 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο «σκηνοθέτης» της απάτης με τις μαϊμού επενδύσεις: Απότακτος αστυνομικός με «αέρα» μεγαλοπαραγοντα - Έστηνε απο ληστείες μέχρι αστυνομικές επιχειρήσεις

07:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέος Κόσμος: Θρίλερ χωρίς τέλος με τον 58χρονο οδηγό - Αναζητείται μηχανάκι που τον καταδίωκε

19:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κείμενο - «φωτιά» του Κώστα Λαλιώτη για το Πολυτεχνείο και το Κυπριακό

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Σε κλοιό κακοκαιρίας η μισή χώρα – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

08:47ΕΛΛΑΔΑ

Οι νεκροί του Πολυτεχνείου

22:44ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα απάτης: Αυτός είναι ο φερόμενος αρχηγός - Θύμα και γνωστός χρυσοχόος

06:36LIFESTYLE

Οι μεγαλύτερες τηλεοπτικές κόντρες της σεζόν: Καινούργιου με Γκουντάρα, Τσουρός με Λεμπιδάκη και Λιάγκα, τι γίνεται με Λαζόπουλο και Αρναούτογλου

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Το «τελευταίο καλοκαίρι ειρήνης στην Ευρώπη»: Πώς ερμηνεύεται η δήλωση του Γερμανού υπ. Άμυνας - Τι απαντά η Μόσχα

09:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η La Nina επιστρέφει - Πώς θα επηρεάσει τον χειμώνα στην Ελλάδα

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Το μπλεγμένο «κουβάρι» της Φοινικούντας: Τι βρήκαν οι αρχές στα καταστήματα του εργοδότη των δύο κατηγορούμενων - Πού οδηγούνται οι έρευνες

20:27ΕΛΛΑΔΑ

Σπύρος Μαρτίκας: Η απόπειρα αυτοκτονίας, τα χαμένα €720.000 και οι απειλές για τη ζωή του

06:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Χριστουγέννων 2025: Νωρίτερα φέτος η καταβολή του - Πότε θα μπουν τα χρήματα

08:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καμπανάκι από τον Σάκη Αρναούτογλου - «Προσοχή σε 2 περιοχές τις επόμενες ημέρες»

23:05ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,6 Ρίχτερ δυτικά της Σκύρου - Αισθητός και στην Αττική

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ιθάκη»: Πώς η απουσία προσκλήσεων στην παρουσίαση φέρνει διπλό πολιτικό όφελος για τον Αλέξη Τσίπρα

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λευκορωσία - Ελλάδα: Τελευταία παράσταση για τη νεανική Εθνική, με το βλέμμα στο μέλλον - Η ώρα και το κανάλι

06:51ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Λούκα Ντόντσιτς το έκανε ξανά: Το «έσταξε» από τη… μία μπασκέτα στην άλλη σε προπόνηση των Λέικερς – Δείτε βίντεο

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Θρασκιά βάζει φωτιές στο ΠΑΣΟΚ και δίνει «πάσες» στην κυβέρνηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ