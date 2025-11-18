«Ιθάκη»: Πώς η απουσία προσκλήσεων στην παρουσίαση φέρνει διπλό πολιτικό όφελος για τον Αλέξη Τσίπρα

Με το θέμα της διαρροής αποσπασμάτων του βιβλίου του να έχει αρχίσει να μην απασχολεί τόσο την επικαιρότητα και με τη δικαστική απόφαση να εξασφαλίζει τον Αλέξη Τσίπρα και από μελλοντικές δημοσιογραφικές αποκαλύψεις, πλέον όλα τα «σφυριά» εργάζονται για τη διοργάνωση της παρουσίασης του βιβλίου.

Η πλευρά του Αλέξη Τσίπρα επενδύει πολύ στην παρουσίαση του βιβλίου.

Για το επιτελείο του, οι παρουσιάσεις που θα κάνει σε όλη τη χώρα, αλλά ειδικά η πρώτη που θα γίνει στην Αθήνα, θα λειτουργήσουν και ως ένας δείκτης της ανταπόκρισης που θα έχει ο κόσμος για τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα. Θα αποτελέσει δηλαδή μια πιο πρακτική «δημοσκόπηση» των διαθέσεων των πολιτών και αυτή η ιδιότυπη μέτρηση αναμένεται να βαρύνει σε ένα βαθμό και τις τελικές αποφάσεις του πρώην πρωθυπουργού σχετικά με το άμεσο πολιτικό του μέλλον.

Σε αυτό το πλαίσιο, ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα για την παρουσίαση της Αθήνας ήταν αυτό των προσκλήσεων. Το θέμα είναι σοβαρό, καθώς από αυτό θα ερμηνευόταν σε μεγάλο βαθμό και η διάθεση του πρώην πρωθυπουργού να συνομιλήσει ή να αποκλείσει από συνομιλητές του συγκεκριμένα πρόσωπα.

Η αυξανόμενης περιπλοκότητας εξίσωση πάντως φαίνεται πως λύθηκε με έναν τρόπο αρκετά... ριζικό, αφού τελικά η παρουσίαση θα γίνει χωρίς να αποσταλεί καμία πρόσκληση.

Η επιλογή αυτή προκρίθηκε μάλιστα επειδή έχει διπλό όφελος για την πλευρά του πρώην πρωθυπουργού.

1. Ο ίδιος βγαίνει από τη δύσκολη θέση να πρέπει να επιλέξει τους καλεσμένους. Η πρόσκληση ή μη θα οδηγούσε νομοτελειακά σε ερμηνείες και παρεξηγήσεις, πολλές από τις οποίες ενδεχομένως να μην ανταποκρίνονταν σε πραγματικές προθέσεις του πρώην πρωθυπουργού.

2. Η μη ύπαρξη προσκλήσεων, ούτε καν σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων, ρίχνει πλέον ένα μεγάλο βάρος στους ίδιους να επιλέξουν αν θέλουν να προσέλθουν με δική τους πρωτοβουλία. Χωρίς να έχουν τη «δικαιολογία» ότι δεν μπορούσα να μην πάω εφόσον είχα προσκληθεί, πλέον πολιτικοί αρχηγοί, βουλευτές και στελέχη κομμάτων, κυρίως του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΕΑΡ, καλούνται να δηλώσουν διά της παρουσίας τους τις διαθέσεις τους απέναντι στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα.

Το δεύτερο αυτό σημείο ενδεχομένως να είναι και το σημαντικότερο. Χωρίς την ύπαρξη προσκλήσεων, ο χώρος του Παλλάς όπου θα γίνει η παρουσίαση θα μετατραπεί αυτομάτως σε έναν χώρο... «απογραφής» των στελεχών που τελικά θα προσέλθουν.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε αυτή τη φάση φυσικά παρουσιάζει το αν θα δούμε εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ, αλλά και αν θα προσέλθει ο πρόεδρος της ΝΕΑΡ Αλέξης Χαρίτσης και τα υψηλόβαθμα στελέχη του κόμματός του, με δεδομένη την εσωκομματική σύγκρουση που έχει προκληθεί με αφορμή την επαναφορά που σχεδιάζει ο Αλέξης Τσίπρας. Σε ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, αναμένεται να υπάρξει μαζική παρουσία στελεχών, με αποτέλεσμα το ενδιαφέρον σε αυτή την περίπτωση να είναι η καταγραφή των απουσιών.

