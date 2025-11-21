«Απειλές κατά κυρίαρχων κρατών αυτοδικαίως απορρίπτονται», απαντά η Αθήνα στη Μόσχα

Σε αυστηρούς τόνους η απάντηση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών στη Μαρία Ζαχάροβα, που κατηγορεί την Ελλάδα για τη βοήθεια στο Κίεβο

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα.

«Απειλές κατά κυρίαρχων κρατών αυτοδικαίως απορρίπτονται», απάντησε σε αυστηρό τόνο η Αθήνα στις προκλητικές δηλώσεις της εκπροσώπου του Κρεμλίνου Μαρίας Ζαχάροβα, που μεταξύ άλλων είπε πως «θα ακολουθήσει πρέπουσα απάντηση» από τη Μόσχα σχετικά με την κοινή κατασκευή drones Ελλάδας - Ουκρανίας.

Την απάντηση έδωσαν διπλωματικές πηγές από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών στη Μαρία Ζαχάροβα που προειδοποίησε πως «η Ρωσία θα απαντήσει κατάλληλα στην Ελλάδα για την κοινή παραγωγή drones με την Ουκρανία». «Η Ελλάδα στις διεθνείς της σχέσεις ενεργεί πάντοτε με γνώμονα την προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και τον σεβασμό των κρατών. Είναι δε αυτονόητο δικαίωμα κάθε κράτους να συνάπτει διακρατικές συμφωνίες. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν οι συμφωνίες, όπως αυτή μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας, εγγυώνται την ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια που συνιστά όρο ανθρώπινης ευημερίας. Απειλές κατά κυρίαρχων κρατών αυτοδικαίως απορρίπτονται».

«Η Ρωσία θα απαντήσει στην συμπαραγωγή drones με Ουκρανία»

Δίχως ίχνος «διπλωματικού τακτ» προχώρησε η εκπρόσωπος της ρωσικής διπλωματίας Μαρία Ζαχάροβα η οποία έκανε λόγο για «προκλητική, συγκρουσιακή πορεία απέναντι στη Ρωσία» και «ανοιχτά εχθρικές ενέργειες» εκ μέρους της Αθήνας με αφορμή την συμφωνία της Αθήνας για κοινή παραγωγή ναυτικών drones με την Ουκρανία.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου εξωτερικών σημείωσε αρχικά πως η «Αθήνα ήταν μεταξύ των πρώτων που έστειλαν όπλα και πυρομαχικά στην Ουκρανία», συμπληρώνοντας πώς η Ρωσία θα απαντήσει κατάλληλα στην απόφαση της Ελλάδας να παράγει και να χρησιμοποιήσει μη επανδρωμένα ναυτικά οχήματα με την Ουκρανία.

Οι δηλώσεις της εκπροσώπου τύπου του ρωσικού υπουργείο Εξωτερικών, έγιναν κατά την διάρκεια ενημέρωσης συντακτών, με την αξιωματούχο να σημειώνει πώς:«Η Ελλάδα ακολουθεί μια προκλητική, συγκρουσιακή πορεία απέναντι στη Ρωσία, προβαίνοντας σε ανοιχτά εχθρικές ενέργειες».

Τι είπε η Ζαχάροβα

«Η Αθήνα ήταν μεταξύ των πρώτων που έστειλαν όπλα και πυρομαχικά στην Ουκρανία, τα οποία οι Ουκρανοί στρατιώτες χρησιμοποιούν καθημερινά εναντίον αμάχων στο Ντονμπας, στις περιοχές Ζαπορίζια και Χερσώνα, στην Κριμαία, και σε άλλες νότιες περιοχές της χώρας μας. Και αυτό παρά το γεγονός ότι Έλληνες ζουν σε αυτές τις περιοχές από αρχαιοτάτων χρόνων».

«Οι λεγόμενες συμφωνίες με το ναζιστικό καθεστώς του Κιέβου στις 17 Νοεμβρίου, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης και χρήσης μη επανδρωμένων ναυτικών οχημάτων, αποτέλεσαν περαιτέρω επιβεβαίωση», σημείωσε η Ζαχάροβα.

«Αυτή η ενέργεια, όπως και πολλές άλλες αντι-Ρωσικές ενέργειες της συλλογικής Δύσης που αποσκοπούν στην «ήττα της Ρωσίας στο πεδίο της μάχης», έλαβε την απαραίτητη αξιολόγηση από εμάς, και θα ακολουθήσει η πρέπουσα απάντηση....», κατέληξε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου εξωτερικών.

