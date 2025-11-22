Μαρινάκης: «Χρειάζονται κι άλλα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας»

«Η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δεν πανηγυρίζουμε. Αυτά που ανακοινώσαμε δεν είναι αρκετά, χρειάζονται κι άλλα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος

Δημήτρης Δρίζος

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης

Η ακρίβεια αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά της χώρας. Κι ενώ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε μέτρα στήριξης των πολιτών ύψους 2 δις ευρώ, στον προϋπολογισμό που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή αναφέρεται αύξηση των φορολογικών εισόδων, με το ποσό να αγγίζει τα 2 δις ευρώ.

«Πετυχημένη οικονομική πολιτική είναι αυτή που μειώνει τους φόρους ως προς τους συντελεστές και αυξάνει τα έσοδα για το κράτος. Αυτός είναι ο στόχος της κυβέρνησης. Διπλασιάζουμε τις επενδύσεις, μειώνουμε το χρέος ως προς το ΑΕΠ, μειώνουμε την ανεργία στο χαμηλότερο ποσό τα τελευταία 17 χρόνια και όλο αυτό αυξάνει τα έσοδα του κράτους από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και από τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας», είπε στο MEGA ο κυβερνητικό εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δεν πανηγυρίζουμε. Αυτά που ανακοινώσαμε δεν είναι αρκετά, χρειάζονται κι άλλα», συμπλήρωσε.

Στη συνέχεια άσκησε σφοδρή κριτική κατά του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας πως κατά την κυβερνητική του θητεία αφαίμαξε τα εισοδήματα των πολιτών και κορόιδεψε τον λαό.

«Παλεύουμε να διορθώσουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ»

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι στις επιτυχίες μας και παλεύουμε να το διορθώσουμε αυτό», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχετικά με το σκάνδαλο του οργανισμού.

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι στα αρνητικά μας, όχι στις επιτυχίες μας. Κι εκεί έχουμε υλοποιήσει μία πολιτική, που οι τίμιοι θα παίρνουν παραπάνω. Θα γίνει άμεση καταβολή στο τέλος του μήνα του 70% με ελέγχους και το υπόλοιπο 30% θα πάει παραπάνω σε αυτούς που είναι έντιμοι και όχι μπαταχτσήδες. Το κράτος παίρνει πίσω τα κλεμμένα».

«Σίγουρα υπάρχει μεγάλο ζήτημα, γιατί 30 χρόνια ο λαός έχει πληρώσει 3 δις για το ζήτημα των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων. Φαίνεται ότι το κράτος δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Εμείς πριν την ευρωπαϊκή εισαγγελία στείλαμε 5.200 ΑΦΜ στη δικαιοσύνη, κάναμε δεκάδες χιλιάδες διασταυρωτικούς ελέγχους και μπλοκαρίσματα ΑΦΜ. Όμως, το είπε και ο πρωθυπουργός, αυτά δεν είναι αρκετά».

Για το σχέδιο Τραμπ για τον πόλεμο στην Ουκρανία

«Είμαστε πάντα με τον αμυνόμενο και το κράτος δικαίου. Δεν μπορείς να είσαι αυτονοήτως με την Κύπρο, να καταγγέλλεις μία παράνομη εισβολή και κατοχή 51 ετών, δεν μπορείς να φωνάζεις δικαίωση – και είμαστε οι πρώτοι που βάζουμε όρια στα θέματα casus belli, και όλοι οι πρωθυπουργοί υπηρέτησαν την εθνική γραμμή – όλα αυτά να τα κάνεις τη Δευτέρα και την Παρασκευή να λες ‘εντάξει, δεν πειράζει’».

«Εμείς θεωρούμε ότι είναι ανεπίτρεπτη η οποιαδήποτε αλλαγή συνόρων με τη βία. Είμαστε απέναντι σε αυτό, και στον λόγο και τα έργα μας».

Για τα ενεργειακά

«Η Ελλάδα από μία χώρα παρία, μαύρο πρόβατο, στην απομόνωση, όπως ήταν πριν από 10 χρόνια, είναι μία χώρα που πρωταγωνιστεί», είπε ο Παύλος Μαρινάκης όσον αφορά τις συμφωνίες στα ενεργειακά μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ.

Οι συμφωνίες αυτές αναμένονται να ανοίξουν νέες θέσεις εργασίας και να φέρουν έσοδα.

Τέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε μία αποτίμηση της κυβέρνησης Μητσοτάκης, τονίζοντας πως οι μεταναστευτικές ροές μειώθηκαν κατά 80%, η χώρα απέκτησε Rafale, Belharra & F-16, καθώς και χάραξε τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της.

