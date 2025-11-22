Εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ: Το στοίχημα της συσπείρωσης με φόντο τις κάλπες του 2027

Ισχυρό μήνυμα συσπείρωσης επιχειρεί να στείλει η Πειραιώς και το Μαξίμου με αφορμή τις εσωκομματικές εκλογές που διεξάγονται αύριο Κυριακή.

Κώστας Τσιτούνας

Εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ: Το στοίχημα της συσπείρωσης με φόντο τις κάλπες του 2027
Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ήδη η ΝΔ έπιασε τον αριθμό των 122.546 πολιτών ενεργών μελών και που θα λάβουν μέρος στις εκλογές που διεξάγονται αύριο για την ανάδειξη Προέδρων και Συμβουλίων στις Διοικούσες Επιτροπές Εκλογικών Περιφερειών (ΔΕΕΠ) και Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων (ΔΗΜΤΟ), αλλά και των συνέδρων για το επικείμενο Τακτικό Συνέδριο του κόμματος.

Όπως τονίζουν κομματικά στελέχη στον αριθμό αυτό, ο οποίος είναι μάλιστα αυξημένος σε σχέση με τις εσωκομματικές εκλογές του 2021, περιλαμβάνονται πολλά νέα μέλη, γεγονός που πιστοποιεί ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα με την ισχυρότερη βάση ενεργών μελών όχι μόνο μεταξύ των ελληνικών κομμάτων, αλλά -αναλογικά- και όλων των ευρωπαϊκών κεντροδεξιών κομμάτων.

«Η αύξηση του αριθμού των ενεργών μελών μας αποδεικνύει για μια ακόμη φορά πόσο ισχυρές είναι οι ρίζες της Παράταξης στην κοινωνία», επισημαίνουν με ικανοποίηση στην Πειραιώς και συμπληρώνουν ότι «η Νέα Δημοκρατία είναι κόμμα με πλατιά λαϊκή βάση που συμμετέχει ενεργά στις διεργασίες μας. Οι άνθρωποι που συμμετέχουν στις εκλογές είναι αυτοί που όχι μόνο μεταδίδουν το μήνυμα του κόμματος, αλλά το συνδιαμορφώνουν ενεργά. Αυτή είναι και η καλύτερη απόδειξη για τη δυναμική της Νέας Δημοκρατίας».

Οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν ότι η Νέα Δημοκρατία διαθέτει τον εμπειρότερο μηχανισμό μεταξύ των ελληνικών κομμάτων και οι εσωκομματικές εκλογές που θα οδηγήσουν στο Συνέδριο της προσεχούς άνοιξης έρχονται την κατάλληλη στιγμή: «λίγο πριν μπούμε στον τελευταίο χρόνο πριν τις εκλογές του 2027. Κι αυτό γιατί ουσιαστικά τα στελέχη που θα εκλεγούν στις αυριανές κάλπες θα είναι και εκείνα που θα σηκώσουν το βάρος των εθνικών εκλογών σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών», λένε χαρακτηριστικά.

Είναι δε αξιοσημείωτο ότι υποψηφιότητα για μία από τις 3.500 κομματικές θέσεις -Πρόεδροι ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ, μέλη Συμβουλίων ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ, Σύνεδροι- κατέθεσαν 7.200 μέλη, καθώς και το γεγονός ότι ήδη εκτιμάται πως το ποσοστό ανανέωσης των μελών των προεδρείων των οργανώσεων του κόμματος θα ξεπεράσει το 60%.

Αξιοσημείωτα είναι και τα επιμέρους δεδομένα των ενεργών μελών που μπορούν να ψηφίσουν είτε στις 1.200 κάλπες που θα στηθούν σε 233 σημεία της επικράτειας, είτε ηλεκτρονικά. Περισσότερα από τα μισά μέλη ανήκουν στην πλέον δυναμική ηλικιακή ομάδα των 25-54 ετών, ενώ το 42% των μελών είναι γυναίκες. Το 48% εργάζονται ως μισθωτοί στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, το 27% είναι έμποροι και ελεύθεροι επαγγελματίες ή εργαζόμενοι στον πρωτογενή τομέα και το 25% είναι συνταξιούχοι.

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Κυριακή εκτός από κάποιες, λίγες, οργανώσεις όπου υπάρχουν περισσότερες των δύο υποψηφιοτήτων και ενδεχομένως θα χρειαστεί δεύτερος γύρος την Κυριακή 30 Νοεμβρίου.

Σε κάθε περίπτωση, οι εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας με τους νέους Προέδρους και τα Συμβούλια των κομματικών οργανώσεων, καθώς και τους 1.000 συνέδρους που θα εκλεγούν είναι το σημείο αφετηρίας για το Τακτικό Συνέδριο του κόμματος που θα διεξαχθεί την άνοιξη, ενώ μέχρι τότε θα έχουν πραγματοποιηθεί και Προσυνέδρια σε όλη τη χώρα. Στην Πειραιώς και στο Μαξίμου έχουν ήδη αρχίσει οι συσκέψεις για την άρτια οργάνωση Προσυνεδρίων και Συνεδρίου, καθώς είναι μια πρώτης τάξης ευκαιρία τόσο για αύξηση της συσπείρωσης, όσο και για έναν ανοιχτό διάλογο με την κοινωνία έναν χρόνο πριν τη μάχη του 2027.

Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης γνωρίζει αρκετά καλά τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν οι κομματικές οργανώσεις, ιδίως στην περιφέρεια. Όπως είχε πει και στην ομιλία του στην τελευταία συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ:

«Στις μάχες που έρχονται δεν περισσεύει κανείς. Αναμετρήσεις όπου, όπως πάντα, θα πρωταγωνιστείτε εσείς, τα στελέχη μας και τα μέλη μας, παλιοί συναγωνιστές δίπλα σε νέους φίλους.

Θα έλεγα, μάλιστα, ότι από μια άποψη η εκστρατεία για την επόμενη εκλογική νίκη ξεκινά τώρα. Για μια νίκη καθαρή, η οποία θα δώσει στον τόπο ασφάλεια και σιγουριά και στον πολίτη ελπίδα και προοπτική.

Μία νίκη που θα τη φέρετε και πάλι εσείς, Νεοδημοκράτισσες και Νεοδημοκράτες, που κρατάτε πάντοτε και παντού ζωντανή τη φλόγα του πυρσού. Θα είμαι μαζί σας στην πρώτη γραμμή».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:11ΚΟΣΜΟΣ

Το ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων «μέγγενη» στον Ζελένσκι - «Σταμάτα να ζεις στη χώρα των ονείρων» τον προειδοποιούν οι ΗΠΑ

11:09ΚΟΣΜΟΣ

Κανάρια Νησιά: Με τι αντικατέστησαν τις μπανάνες και απογείωσαν τις εξαγωγές τους

11:08ΕΛΛΑΔΑ

Από το Σύνταγμα έως τη Γλυφάδα: Εγκαινιάστηκε η μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο

11:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Χριστουγέννων 2025: Ανατροπή με την ημερομηνία καταβολής - Πότε θα μπουν τα χρήματα

11:04ΚΟΣΜΟΣ

Παντρεμένη με τον γιο του τρομοκράτη Μαρουάν Μπαργούτι η «Μις Παλαιστίνη»;

10:54ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Ο Νοέμβριος σπάει τα ρεκόρ βροχής - Πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες ημέρες

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Η δημογραφική «βόμβα» ενεργοποιήθηκε - Σοκαριστικά ευρήματα έρευνας, προ των πυλών νέο brain drain

10:45ΚΟΣΜΟΣ

Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν: Αποχωρεί από το Κογκρέσο μετά από 5 χρόνια

10:44ΚΟΣΜΟΣ

Οι σταρ που έδιωξε το Χόλιγουντ για σκάνδαλα - Από τα εκτυφλωτικά φώτα στην αφάνεια

10:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ: Το στοίχημα της συσπείρωσης με φόντο τις κάλπες του 2027

10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θα βρέχει για 6 ημέρες συνεχόμενα στη Δυτική Ελλάδα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

10:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Ηρακλής και Καλαμάτα έχουν εντός έδρας αποστολή – Το πρόγραμμα του Σαββάτου (22/11)

10:09WHAT THE FACT

Ένα μυστηριώδες «παγωμένο πλοίο» 120 μέτρων εντόπισε το Google Earth στην Ανταρκτική

10:07ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Πλημμύρες, κατολισθήσεις και εγκλωβισμοί σε Φιλιππιάδα, Κόνιτσα, Τζουμέρκα και Ιωάννινα

10:05ΕΛΛΑΔΑ

Χαμόγελο του Παιδιού: 8χρονος βρέθηκε να περιπλανιέται μόνος του στο κέντρο της Αθήνας

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτες τραυματίστηκαν πηδώντας από το μπαλκόνι

09:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αρκτική εισβολή στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα τέλη Νοεμβρίου

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Νεκρός ο 86χρονος κυνηγός που αγνοούνταν στο Καλόκαστρο

09:44WHAT THE FACT

Μαγιόρκα: Υδροστρόβιλος χτυπά μόλις λίγα μέτρα μακριά από δημοφιλή παραλία

09:38ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος σκότωσε τελικά τον Κένεντι; Οι επικρατέστερες θεωρίες συνωμοσίας για τη θρυλικότερη δολοφονία της παγκόσμιας Ιστορίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι φέρνει για τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα η κατάρρευση του Πολικού Στρόβιλου

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Η δημογραφική «βόμβα» ενεργοποιήθηκε - Σοκαριστικά ευρήματα έρευνας, προ των πυλών νέο brain drain

10:54ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Ο Νοέμβριος σπάει τα ρεκόρ βροχής - Πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες ημέρες

09:37ΕΛΛΑΔΑ

Οι πλημμύρες του Νοεμβρίου στην Αττική με τα δεκάδες θύματα και τις τεράστιες καταστροφές από το 1896 έως το 2017

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Ανατροπή στην υπόθεση της Αμαλίας - Σε σπηλαιοβάραθρο βάθους τεσσάρων μέτρων βρέθηκαν τα οστά της - Πως κατέληξε εκεί

09:38ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος σκότωσε τελικά τον Κένεντι; Οι επικρατέστερες θεωρίες συνωμοσίας για τη θρυλικότερη δολοφονία της παγκόσμιας Ιστορίας

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε καταφθάνει στην Ελλάδα η πολική αέρια μάζα που απειλεί όλη την Ευρώπη - Που θα χιονίσει σήμερα

07:45ΚΟΣΜΟΣ

«Σκότωσαν το παιδί μου για ψυχαγωγία»: Πλούσιοι τουρίστες σε σαφάρι ανθρώπων στο Σαράγιεβο

09:16ΥΓΕΙΑ

Συναγερμός για τη γρίπη: Ανησυχία για το υποστέλεχος Κ του ιού Η3Ν2 - Ποιοι κινδυνεύουν

22:25ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τέλος οι οθόνες αφής στα αυτοκίνητα - Γιατί η Ευρώπη επιστρέφει στα κουμπιά

10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θα βρέχει για 6 ημέρες συνεχόμενα στη Δυτική Ελλάδα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

10:07ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Πλημμύρες, κατολισθήσεις και εγκλωβισμοί σε Φιλιππιάδα, Κόνιτσα, Τζουμέρκα και Ιωάννινα

10:44ΚΟΣΜΟΣ

Οι σταρ που έδιωξε το Χόλιγουντ για σκάνδαλα - Από τα εκτυφλωτικά φώτα στην αφάνεια

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Νεκρός ο 86χρονος κυνηγός που αγνοούνταν στο Καλόκαστρο

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Ανείπωτη τραγωδία με τον θάνατο της 75χρονης σε τροχαίο - Ψάχνουν δομή για την ΑΜΕΑ κόρη της - Δεν είχε άλλον στον κόσμο

08:35ΚΟΣΜΟΣ

3I/ATLAS: Νέες φωτογραφίες από τον μυστηριώδη διαστρικό κομήτη

10:09WHAT THE FACT

Ένα μυστηριώδες «παγωμένο πλοίο» 120 μέτρων εντόπισε το Google Earth στην Ανταρκτική

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Διήμερο κακοκαιρίας με σφοδρές καταιγίδες στη μισή χώρα – Σαββατοκύριακο με ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας

11:08ΕΛΛΑΔΑ

Από το Σύνταγμα έως τη Γλυφάδα: Εγκαινιάστηκε η μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο

11:04ΚΟΣΜΟΣ

Παντρεμένη με τον γιο του τρομοκράτη Μαρουάν Μπαργούτι η «Μις Παλαιστίνη»;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ