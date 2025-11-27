Υπεγράφη το «νομοθετικό πακέτο του Τσιόδρα για τα χημικά» και γίνεται νομοθεσία της ΕΕ

Σε επίσημη τελετή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ολοκληρώθηκε η υπογραφή του εκτενούς νομοθετικού πακέτου για τα χημικά, το οποίο εισηγήθηκε και διαπραγματεύτηκε για λογαριασμό του Ευρωκοινοβουλίου ο Δημήτρης Τσιόδρας.

Με τις υπογραφές της Προέδρου Ρομπέρτα Μέτσολα και της Δανής Υπουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Μαρί Μπιέρρε, τα τρία νομοθετήματα καθίστανται πλέον επίσημη νομοθεσία της ΕΕ, ενισχύοντας τη διαφάνεια, την ασφάλεια και την αποτελεσματική εποπτεία στον τομέα των χημικών ουσιών.

Υπενθυμίζεται ότι το πακέτο είχε εγκριθεί με ευρεία πλειοψηφία από την Ολομέλεια και την Επιτροπή Περιβάλλοντος μετά και τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των τριών ευρωπαϊκών οργάνων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο), στις οποίες ο Δημήτρης Τσιόδρας συμμετείχε ως ο διαπραγματευτής εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο πρώτος Κανονισμός αφορά τη δημιουργία μιας κοινής πλατφόρμας δεδομένων για την αξιολόγηση της ασφάλειας των χημικών και την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών. Η πλατφόρμα αυτή θα περιλαμβάνει δεδομένα των χημικών ουσιών σχετικά με τους κινδύνους, τις ιδιότητες, τις χρήσεις και την περιβαλλοντική βιωσιμότητά τους προς όφελος της δημόσιας υγείας, της καινοτομίας και της βιομηχανίας.

Ο δεύτερος Κανονισμός αποσαφηνίζει και ενισχύει τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τα Χημικά (ECHA) ενώ ο τρίτος ανακατανέμει τις αρμοδιότητες των Ευρωπαϊκών Οργανισμών που ασχολούνται με χημικά και ενισχύει τη συνεργασία τους ώστε να αποφεύγονται οι επικαλύψεις.

Παράλληλα δε, υπεγράφη και η απόφαση αναστολής της εφαρμογής κανόνων νομοθεσίας για τα χημικά έως την 1η Ιανουαρίου 2028, την οποία εισηγήθηκε ο Δημήτρης Τσιόδρας.

Η απόφαση αφορά τις υποχρεώσεις με τις οποίες καλούνται να συμμορφωθούν οι εταιρείες πριν διαθέσουν χημικές ουσίες στην αγορά (ταξινόμηση, σήμανση και συσκευασία) και έχει ως βασικό στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και συγκεκριμένα, να μην υποχρεωθούν οι εταιρείες να εφαρμόσουν νομοθεσία, η οποία σε λίγο καιρό ενδέχεται να απλοποιηθεί, ενώ παράλληλα, εγγυάται το υψηλό επίπεδο προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.