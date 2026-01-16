ΣΥΡΙΖΑ: «Καρατόμηση» Νίνας Κασιμάτη από μέλος του Συμβούλιου της Ευρώπης

Την απόφαση να καλύψει την κενή θέση του τακτικού μέλους του ΣΥΡΙΖΑ στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, που είχε μείνει κενή μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα, με τον Διονύση Καλαματιανό, έλαβε ο πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελλος.

Επίσης, αποφάσισε να απομακρύνει από τη θέση του αναπληρωματικού μέλους τη Νίνα Κασιμάτη και να την αντικαταστήσει με τον Γιώργο Ψυχογιό.

Με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, ενημερώνει ότι στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (Parliamentary Assembly of the Council of Europe), για την Κ΄ Κοινοβουλευτική Περίοδο, θα συμμετέχουν: ως τακτικό μέλος ο Καλαματιανός Διονύσιος-Χαράλαμπος και ως αναπληρωματικό ο Ψυχογιός Γεώργιος.

Σημειώνεται πως δεν μπορεί να θεωρηθεί άσχετο το γεγονός ότι η κ. Κασιμάτη διαφοροποιήθηκε από τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ και υπερψήφισε τις αμυντικές δαπάνες στον προϋπολογισμό, ενώ χθες έδωσε το «παρών» στην τελετή υποδοχής της φρεγάτας «ΚΙΜΩΝ». Εικάζεται πως οι διαφοροποιήσεις βάραιναν στην απόφαση του κ. Φάμελλου να αντικαταστήσει την κ. Κασιμάτη.

Η απομάκρυνση της φουντώνει τα σενάρια για διαζύγιό της από τον ΣΥΡΙΖΑ και μετακόμισή της στο ΠΑΣΟΚ.

