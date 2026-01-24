Μαξίμου: Επιχείρηση απελπισίας από συγκεκριμένα κέντρα η υπερπροβολή της Καρυστιανού

Οι πολιτικές βλέψεις της κυρίας Μαρίας Καρυστιανού που αναμφίβολα την έχουν καταστήσει talk of the town βάζουν σε προβληματισμό το Μέγαρο Μαξίμου το οποίο εκτιμά ότι η πρώην πρόεδρος του συλλόγου θυμάτων των Τεμπών χαίρει υπερπροβολής από συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους και από ορισμένα μέσα ενημέρωσης:

«Η δήλωση που έκανε για τις αμβλώσεις ήταν απαράδεκτη, εκτός τόπου και χρόνου και θεωρούμε πως δεν υπάρχει σοβαρός άνθρωπος ο οποίος να δέχεται καν να τη βάλει στη συζήτηση. Το σώμα ενός ανθρώπου, μιας γυναίκας δεν είναι υπό διαπραγμάτευση. Αυτά έχουν λυθεί πολλές δεκαετίες πριν και δεν θα μπούμε ξανά σε αυτή τη συζήτηση. Όμως το γεγονός ότι δίνουμε μεγαλύτερη έκταση σε ένα πρόσωπο, το οποίο έχει ανακοινώσει ότι θα κάνει ένα κόμμα, δεν είναι ζήτημα της κυρίας Καρυστιανού.

Είναι ζήτημα όλου αυτού του πολιτικού συστήματος εκτός Κυβέρνησης, με τη συμμετοχή και κάποιων μέσων μαζικής ενημέρωσης», λένε με νόημα κυβερνητικά στελέχη και τονίζουν ότι η ατζέντα αυτών των κέντρων είναι μόνο να πέσει ο Μητσοτάκης και «ψάχνουν να βρουν στην απελπισία τους όποιο πρόσωπο δουν μπροστά τους, είτε αυτό λέγεται Κασσελάκης, είτε αυτό λέγεται Τσίπρας, είτε αυτό λέγεται Καρυστιανού, πολλές φορές χωρίς να ξέρουν τι θα πει το πρόσωπο αυτό».

Παράλληλα με το δυνητικό κόμμα Καρυστιανού από το Μέγαρο Μαξίμου εξαπολύουν επίθεση και στο ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη τονίζοντας ότι σέρνεται πίσω από την τοξικότητα της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

«Το ΠΑΣΟΚ του Βενιζέλου, το ΠΑΣΟΚ της αείμνηστης Γεννηματά, δεν θα συνέπραττε ποτέ, έστω και σε μια πρόταση δυσπιστίας με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ένα τοξικό πολιτικό πρόσωπο το οποίο καθυβρίζει όποιον περνάει από δίπλα του και πολιτεύεται με όρους υποκρισίας. Δεν θα υιοθετούσε τη ρητορική των ακραίων κομμάτων, για «χαμένα βαγόνια, για ενορχηστρωτές της συγκάλυψης και για ξυλόλια». Δε θα ψήφιζε «παρών» στην παραπομπή βουλευτών για την ψήφο τους, σε μια προανακριτική επιτροπή.

Το ΠΑΣΟΚ, επί των ημερών του κ. Ανδρουλάκη, συμπεριφέρεται ως ένα κόμμα-παράταξη σε μια γενική συνέλευση του πανεπιστημίου της δεκαετίας του ’80 και του ’90».

Από το γαλάζιο στρατόπεδο τονίζουν ότι ο κ. Ανδρουλάκης έχει «κάψει» κάθε είδους συναίνεση και φέρνουν ως παράδειγμα ότι οι Ανεξάρτητες Αρχές είναι ακέφαλες, όχι όμως με ευθύνη της κυβέρνησης, αλλά με υπαιτιότητα της Χαριλάου Τρικούπη.

Η κυβέρνηση προτείνει συνεχώς, στο ΠΑΣΟΚ, να συνεννοηθούμε, να συμφωνήσουμε, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα. Αυτό που λέει πολλές φορές ο κύριος Ανδρουλάκης, «εγώ δεν κάνω παρασκηνιακές συζητήσεις», μα δεν μιλάμε για παρασκηνιακές συζητήσεις. Το Σύνταγμα σε ωθεί, σε αναγκάζει να έρθεις σε μια συνεννόηση με μια αυξημένη πλειοψηφία.

Επομένως, ο τελευταίος που μπορεί να κατηγορηθεί για πυρπόληση του οποιουδήποτε κλίματος συναίνεσης και συνεννόησης σε πολλά θέματα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση.

Τα καρφιά της ΝΔ στρέφονται και κατά του Ευάγγελου Βενιζέλου και της περίφημης δήλωσής του ότι η χώρα έχει καταστεί μη διακυβερνήσιμη με ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας.

«Μέχρι τώρα έχουν περάσει από την κυβέρνηση αυτή μεταρρυθμίσεις και έχουν υλοποιηθεί πράγματα που δεν υλοποιήθηκαν για ολόκληρες τις δεκαετίες: να υπάρχει η δυνατότητα για μη κρατικά πανεπιστήμια, για επιστολική ψήφο για τις ευρωεκλογές, οσονούπω για τις εθνικές εκλογές κλπ. Όλα αυτά τα πέρασε μια κυβέρνηση που θεωρείται από κάποιους ότι επί των ημερών της δεν είναι "διακυβερνήσιμη" η χώρα», αναφέρουν με νόημα στελέχη της κυβέρνησης.

