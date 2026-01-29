Μαξίμου: Βλέπει fake news για τα εργατικά δυστυχήματα -Κόμματα και ΜΜΕ κάνουν καριέρα στις τραγωδίες

Με αφορμή το τραγικό περιστατικό στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» το Μέγαρο Μαξίμου κάνει λόγο για εργαλειοποίηση του ανθρώπινου πόνου και για παράθεση ψεύτικων στοιχείων για τα εργατικά δυστυχήματα στη χώρα μας.

Όπως λένε στην κυβέρνηση η Ελλάδα είναι από τις χώρες με τα λιγότερα δυστυχήματα και αποδίδει τις κατηγορίες που δέχεται σε κόμματα και ΜΜΕ που, όπως επισημαίνει, κάνουν καριέρα πάνω σε τραγωδίες.

«Κάθε ζωή που χάνεται, ειδικά εν ώρα υπηρεσίας-εργασίας, είναι η πιο τραγική είδηση. Δυστυχώς, στην Ελλάδα δημιουργείται αυτή τη στιγμή από κάποια κόμματα και κάποια Μέσα Ενημέρωσης ένα κίνημα "τυμβωρύχων", με τα ίδια χαρακτηριστικά που είδαμε σε άλλα τραγικά δυστυχήματα».

Μάλιστα βάζουν στο κάδρο και έγκυρα ΜΜΕ που, όπως τονίζουν, διακινούν τέτοιες πληροφορίες: «Εννοούμε όλους αυτούς που διακινούν μία πληροφορία την οποία, δυστυχώς, υιοθετούν πολλές φορές και σοβαρά Μέσα και σοβαρές εκπομπές ότι η Ελλάδα είναι "πρωταθλήτρια στα εργατικά δυστυχήματα". Με ανακοινώσεις τους, κόμματα από το σύνολο σχεδόν της αντιπολίτευσης επιχειρούν να εργαλειοποιήσουν ένα τραγικό δυστύχημα σε μία επιχείρηση στα Τρίκαλα που ερευνάται από τη Δικαιοσύνη και φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποια σχέση με την οποιαδήποτε κυβερνητική εντολή ή οτιδήποτε τέτοιο».

Από το Μέγαρο Μαξίμου επιμένουν ότι το κράτος κινήθηκε άμεσα μετά το συμβάν και υπογραμμίζουν ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί επί ΝΔ επιτελούν το έργο τους στο ακέραιο, αλλά δεν είναι της ΝΔ, είναι ανεξάρτητες αρχές:

«Η Επιθεώρηση Εργασίας -που είναι μια ανεξάρτητη αρχή και όχι κυβερνητική ή «της ΝΔ»- αναφέρει ότι σύμφωνα με τη μεθοδολογία της Ευρωπαϊκής Αρχής για τη Μέτρηση των Δυστυχημάτων εν ώρα Εργασίας, η Ελλάδα σταθερά τα τελευταία χρόνια, στις τρεις θέσεις με τα λιγότερα δυστυχήματα μεταξύ των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δυνάμεις της αντιπολίτευσης προσπαθούν να κοροϊδέψουν τον κόσμο, να παραπλανήσουν τον κόσμο με τα γνωστά βιντεάκια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους γνωστούς «δήθεν» influencers, με τις «δήθεν» σατιρικές εκπομπές, οι οποίες παίζουν τον πιο χυδαίο ρόλο τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας.

Πάνω σε μία τραγωδία, τη στιγμή που ακόμα δεν έχουν ταφεί συνάνθρωποί μας, κατά τα πρότυπα άλλων τραγωδιών με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά, πάνε να χτίσουν πάλι το ίδιο αφήγημα».

Τα στοιχεία της Επιθεώρησης Εργασίας

Προς επίρρωση των παραπάνω παραθέτουν και τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας: Η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των τριών χωρών όπου παρατηρούνται τα λιγότερα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα. «Δημοσιεύματα σχετικά με ετήσιους αριθμούς ατυχημάτων δεν παραπέμπουν σε πηγές ούτε εξειδικεύουν τις μεθόδους καταγραφής» λένε στην κυβέρνηση και προσθέτουν ότι η χώρα μας, σύμφωνα και με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, παρουσιάζει μια πολύ καλή εικόνα συγκριτικά με τα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ένωσης. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που εξέδωσε η Eurostat τον Οκτώβριο του 2025, για τα εργατικά δυστυχήματα μεταξύ των χωρών της ΕΕ, η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των τριών χωρών όπου παρατηρούνται τα λιγότερα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα, πίσω μόνο από τη Γερμανία και την Ολλανδία. Και παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια και το εργατικό δυναμικό έχει αυξηθεί κατά 509.000 εργαζομένους και η παραγωγική δραστηριότητα έχει αυξηθεί.

Όπως σημειώνει το Μέγαρο Μαξίμου τα δημοσιεύματα σχετικά με τον ετήσιο αριθμό εργατικών ατυχημάτων, αντίθετα με τις επίσημες εκθέσεις της Επιθεώρησης Εργασίας, δεν παραπέμπουν ποτέ στην πηγή τους και ουδέποτε εξειδικεύουν τη μεθοδολογία συλλογής, καταγραφής και αξιολόγησης.

Τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα στη χώρα μας, σύμφωνα με τις εκθέσεις της Επιθεώρησης Εργασίας, για το 2021 ήταν 46, για το 2022 ήταν επίσης 46, για το 2023 ήταν 47, ενώ το 2024 ήταν 48. Για το 2025 τα θανατηφόρα ατυχήματα ανέρχονται σε 42, ενώ άλλα 5 βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Τα εργατικά ατυχήματα και ειδικά τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα, ερευνώνται από τους Επιθεωρητές Υγείας και Ασφάλειας της Ανεξάρτητης Αρχής της Επιθεώρησης Εργασίας. Η Επιθεώρηση Εργασίας λειτουργεί βάσει ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων και ακολουθεί διαχρονικά τη μεθοδολογία ταξινόμησης εργατικών ατυχημάτων της Ευρωπαϊκής Στατιστικής για τα εργατικά ατυχήματα (ESAW).

Όπως εξηγούν κυβερνητικά στελέχη μετά τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Επιθεώρησης, τόσο η αναγγελία των εργατικών ατυχημάτων, όσο και η όλη διαδικασία διερεύνησης, αξιολόγησης, στατιστικής ταξινόμησης και διαχείρισής τους αποτυπώνεται λεπτομερώς στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα. Παράλληλα τηρούνται ακριβή στοιχεία όλων των σχετικών δραστηριοτήτων των Υπηρεσιών.

Την αξιοπιστία των καταγραφών των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων από την Επιθεώρηση Εργασίας εγγυώνται και οι λοιποί θεσμοί και δημόσιες υπηρεσίες που επιλαμβάνονται αυτών και εργάζονται παράλληλα με την Επιθεώρηση προς τη διερεύνηση της αιτιώδους συνάφειας μεταξύ του θανατηφόρου αποτελέσματος και της εξαρτημένης εργασιακής σχέσης (συγκεκριμένα οι Αστυνομικές Αρχές, οι Εισαγγελικές Αρχές και οι Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες).

Διαβάστε επίσης