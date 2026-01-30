Παπανδρέου - Μάντζος προειδοποιούν για νέα οικονομική κρίση λόγω προκλήσεων στο κράτος δικαίου

Ηχηρή προειδοποίηση ότι η Ελλάδα κινδυνεύει με νέα οικονομική και κοινωνική κρίση, λόγω των σοβαρών προκλήσεων που υπάρχουν στη δημοκρατία και το κράτος Δικαίου, έκαναν ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, με υπόμνημά τους στο Συμβούλιο της Ευρώπης.



Στο εκτενές υπόμνημα τονίζουν ότι «παρά την ωριμότητα και την ανθεκτικότητα της δημοκρατίας στη χώρα μας, εμφανίζονται σοβαρές προκλήσεις και απειλές για τη λειτουργία των θεσμών. Επανεμφανίζονται φαινόμενα που στο παρελθόν αποτέλεσαν τα αίτια να οδηγηθεί η χώρα σε βαθιά οικονομική και κοινωνική κρίση: αδιαφάνεια, ατιμωρησία, συγκέντρωση εξουσίας, πελατειακή διαχείριση των πόρων του ελληνικού λαού, υπονόμευση ελέγχων και θεσμών».



Όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν, «το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής θα συνεχίσει, στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, να υπερασπίζεται το κράτος δικαίου, τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς, απέναντι στην αυθαιρεσία και τον αυταρχισμό».



Στο υπόμνημά τους καταγράφονται οι νέες προκλήσεις για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα, τονίζοντας ότι «αμφισβητούνται έμπρακτα κρίσιμες λειτουργίες του κράτους δικαίου, με σειρά γεγονότων που επαναλαμβάνονται ως μοτίβο, όπως η εύρυθμη απονομή δικαιοσύνης, η διαφάνεια στα δημόσια οικονομικά, η διαυγής δημόσια διοίκηση με διαρκή λογοδοσία, ο αποτελεσματικός έλεγχος και η αναγκαία εξισορρόπηση της πολιτικής εξουσίας, η εύρυθμη και διαφανής λειτουργία του Κοινοβουλίου, η ανεξαρτησία των ΜΜΕ, η αποκεντρωμένη λειτουργία της αυτοδιοίκηση, η κοινωνική δικαιοσύνη στην ανάπτυξη».



Παράλληλα, γίνεται αναλυτική αναφορά σε οκτώ διαφορετικά συγκεκριμένα ζητήματα που κατά τους Παπανδρέου και Μάντζο, απειλούν το κράτος δικαίου στη χώρα.



Τα θέματα που αναλύονται εξαντλητικά στο υπόμνημα είναι:

Το Σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων και το απόρρητο των ενδοεπικοινωνιών. Το δυστύχημα των Τεμπών και η εκκρεμής απόδοση ευθυνών. Κακοδιαχείριση Αγροτικών Ενισχύσεων και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία Συγκέντρωση Εξουσίας και Πίεση στους Θεσμούς Ελέγχου Διαφάνεια στη Διαχείριση Δημοσίων Πόρων και Συμβάσεων Συγκέντρωση Πλούτου και Έλεγχος των Μέσων Ενημέρωσης. Ατιμωρησία, Συνταγματικές Εγγυήσεις και Ρόλος της Επιτροπής Βενετίας Θεσμικό Έλλειμμα Κοινοβουλευτικής Αντιπροσώπευσης

Συμπερασματικά τονίζεται μεταξύ άλλων ότι:



«Είναι σαφές ότι αυτές οι πρακτικές και αντιλήψεις μπορούν να αποτελέσουν την απαρχή μιας νέας κρίσης, οικονομικής και κοινωνικής -πέραν του ότι ήδη υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στην δημοκρατική λειτουργία και το κράτος δικαίου.



Και γι’ αυτό, η αναμέτρηση της δημοκρατίας με την άνευ λογοδοσίας διακυβέρνηση, την πελατειακή διαχείριση της εξουσίας και των πόρων των Ελλήνων φορολογουμένων, και τελικά την αυθαιρεσία της εξουσίας και τον αυταρχισμό αποτελεί μια αναμέτρηση υπαρξιακή που μας αφορά όλους.



Απέναντι, λοιπόν, σε όσους την επιβουλεύονται ή την αμφισβητούν, η δημοκρατία στην Ελλάδα παραμένει βαθιά εμπεδωμένη και ανθεκτική. Στόχος μας είναι να την προασπίσουμε και εμβαθύνουμε αποτελεσματικά, να στερεώσουμε το κράτος δικαίου, απέναντι σε όσους την πλήττουν και την εκθέτουν διεθνώς».

