28η Οκτωβρίου: Κατάθεση στεφάνου από Κακλαμάνη, Ζαχαράκη, Συρίγο και Μάντζο στον Άγνωστο Στρατιώτη
Πλήθος κόσμου στο κέντρο της Αθήνας για τη μαθητική παρέλαση ανήμερα 28ης Οκτωβρίου
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη κατέθεσαν στεφάνι λίγο πριν την έναρξη της μαθητικής παρέλασης ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελος και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος.
Λίγο νωρίτερα έφτασε στο Σύνταγμα και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου μαζί με την κόρη του αντιστασιακού, Λάκη Σάντα.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:07 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: Η Κατερίνα Καινούργιου σηκώνει τη «σημαία» της πρωινής ζώνης
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Η Opel εξετάζει κινεζικό ηλεκτρικό SUV για την ευρωπαϊκή αγορά
10:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Ποιοι ξηλώνουν τα καλώδια των φορτιστών και γιατί;
09:53 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ