28η Οκτωβρίου: Κατάθεση στεφάνου από Κακλαμάνη, Ζαχαράκη, Συρίγο και Μάντζο στον Άγνωστο Στρατιώτη

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη κατέθεσαν στεφάνι λίγο πριν την έναρξη της μαθητικής παρέλασης ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελος και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος.

Λίγο νωρίτερα έφτασε στο Σύνταγμα και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου μαζί με την κόρη του αντιστασιακού, Λάκη Σάντα.

