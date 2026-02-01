Κομισιόν κατά Ελλάδας και άλλων 9 κρατών για τον αμίαντο

Είχε προηγηθεί σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη προς την Κομισιόν για το θέμα

Αντώνης Ρηγόπουλος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινεί διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας για τη μη έγκαιρη εφαρμογή των νέων, αυστηρότερων κανόνων προστασίας των εργαζομένων από τον αμίαντο, καθώς, παρά την απαγόρευση από το 2005, ο καρκινογόνος αμίαντος παραμένει σε δημόσια κτίρια, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο εργαζόμενους και πολίτες.

Στη μηνιαία «Δέσμη παραβάσεων» που εξέδωσε για τον Ιανουάριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζεται ότι αποφάσισε να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής σε 10 κράτη μέλη λόγω μη κοινοποίησης των εθνικών μέτρων για την πλήρη μεταφορά της οδηγίας (ΕΕ) 2023/2668 σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τον αμίαντο.

Όπως αναφέρει, η οδηγία θεσπίζει χαμηλότερα όρια επαγγελματικής έκθεσης και πρόσθετων μέτρων για τη μείωση των κινδύνων για τους εργαζομένους λόγω της έκθεσης στον αμίαντο, μιας εξαιρετικά επικίνδυνης καρκινογόνου ουσίας. Όπως αναφέρει, «είναι μέρος της ολοκληρωμένης προσέγγισης της Επιτροπής για την καλύτερη προστασία των ανθρώπων και του περιβάλλοντος από τον αμίαντο και για τη διασφάλιση ενός μέλλοντος χωρίς αμίαντο».

Η εξέλιξη αυτή, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, έρχεται σε συνέχεια ερώτησης που είχε καταθέσει τον Νοέμβριο του 2024 προς την Κομισιόν ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος της ευρωομάδας Left, Κώστας Αρβανίτης, όπου επεσήμανε ότι «η αφαίρεση του αμιάντου αποτελεί ευρωπαϊκή υποχρέωση και προτεραιότητα. Η καθυστέρηση κοστίζει σε υγεία και ζωές».

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο ίδιος, «Η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν σαφής: η ευθύνη για την απομάκρυνση του αμίαντου από τα δημόσια κτίρια ανήκει στα κράτη μέλη, τα οποία οφείλουν να εφαρμόσουν πλήρως τη σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η κυβέρνηση οφείλει να αναλάβει τώρα τις ευθύνες της».

Τα κράτη που σύμφωνα με την Κομισιόν δεν έχουν συμμορφωθεί ακόμη με την οδηγία είναι η Κύπρος, η Εσθονία, η Ελλάδα, η Ισπανία, το Λουξεμβούργο, οι Κάτω Χώρες, η Αυστρία, η Πολωνία, η Πορτογαλία και η Σλοβακία.

Τα κράτη-μέλη χουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν, να ολοκληρώσουν τη μεταφορά στο εθνικό τους δίκαιο και να κοινοποιήσουν τα μέτρα τους στην Επιτροπή.

Σχόλια
