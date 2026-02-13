Κωστής Χατζηδάκης: Εφικτή η δωδεκάμηνη τουριστική περίοδος - Τι είπε για την εστίαση

Στην τελική φάση το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον τουρισμό

Κωστής Χατζηδάκης: Εφικτή η δωδεκάμηνη τουριστική περίοδος - Τι είπε για την εστίαση

Ο Κωστής Χατζηδάκης στα εγκαίνια της έκθεσης HoReCa 2026 στο Metropolitan Expo.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
Στον τουρισμό και στην εστίαση αναφέρθηκε σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

«Η τουριστική περίοδος στην Ελλάδα διευρύνεται καθώς περνούν τα χρόνια. Με την κινητοποίηση πρωτίστως του ιδιωτικού τομέα και την αντίστοιχη συμπαράσταση από την πλευρά του κράτους, μπορεί να διευρυνθεί ακόμα περισσότερο και να γίνουμε ένας τουριστικός προορισμός 12 μηνών. Όσο κι αν αυτό φαίνεται μακρινό, κατά την άποψή μου δεν είναι. Αρκεί να το πιστέψουμε και να εργαστούμε κατάλληλα».

Αυτό επισήμανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, κατά την ομιλία του στα εγκαίνια της έκθεσης HoReCa 2026 στο Metropolitan Expo.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, κατά τους πρώτους έντεκα μήνες του 2025 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις έφθασαν σε 23 δισ. ευρώ, 8,2% περισσότερες σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Επιπλέον, σε αυτή την επίδοση καθοριστική σημασία είχαν οι λεγόμενοι περιφερειακοί μήνες (Απρίλιος, Μάιος, Οκτώβριος και Νοέμβριος), εξέλιξη που καταδεικνύει την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Τι είπε για την εστίαση

Αναφερόμενος στον κλάδος της εστίασης επισήμανε: «Ο ετήσιος κύκλος εργασιών από περίπου 6 δισεκατομμύρια ευρώ το 2019 ήδη ξεπερνάει, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τα 11 δισεκατομμύρια ευρώ, νομίζω επίσης μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Και είναι ακόμα πιο θετικό αν λάβει κανείς υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια έχουν ασκηθεί μεγάλες διεθνείς πιέσεις: ο κορονοϊός, η διεθνής ενεργειακή κρίση και η επίπτωση που είχε στα εισοδήματα. Παρόλα αυτά, ο τουρισμός και η εστίαση στην Ελλάδα όχι μόνο έχουν αντέξει αλλά έχουν αυξήσει τα εισοδήματα για όλους όσοι εργάζονται στον κλάδο, είτε είναι επιχειρηματίες είτε είναι εργαζόμενοι. Και έχουν θέσει τις βάσεις για να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης.

Οι πέντε κατευθύνσεις

Παρουσιάζοντας τις κατευθύνσεις της κυβέρνησης για τη στήριξη των δύο κλάδων και ευρύτερα της επιχειρηματικότητας, αναφέρθηκε στα εξής:

1. Περαιτέρω μείωση φόρων, με πρωτοβουλίες που θα ανακοινωθούν το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ.

2. Μείωση της γραφειοκρατίας για τις επιχειρήσεις με διάφορες πρωτοβουλίες, η πρώτη από τις οποίες είναι νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που θα κατατεθεί τις επόμενες ημέρες στη Βουλή.

3. Χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό . «Είναι στην τελική του φάση και θα επιτρέψει να έχουμε καθαρούς κανόνες επιχειρηματικού παιχνιδιού με σεβασμό παράλληλα στο περιβάλλον», σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης.

4. Περαιτέρω ανάπτυξη των υποδομών: οδικοί άξονες Πάτρα-Πύργος, Ε-65, επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, αξιοποίηση των περιφερειακών λιμανιών Λαυρίου και Κατακόλου. «Επίσης», ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης, «το Υπερταμείο ετοιμάζει τις διαδικασίες που θα καταλήξουν σε μια σύμβαση παραχώρησης για τα 22 μικρότερα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας. Τα οποία θα ακολουθήσουν την πορεία που άνοιξε με τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια και τα οποία, από πλευράς εικόνας, δεν έχουν καμία σχέση με την εικόνα που υπήρχε προηγουμένως».

5. Στήριξη της ρευστότητας των τουριστικών επιχειρήσεων - ιδιαίτερα των μικρομεσαίων - μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

«Η έκθεση αυτή», κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης, «δείχνει ότι ο κλάδος δεν επαναπαύεται. Επενδύει, ανανεώνεται, δοκιμάζει καινούργιες λύσεις. Το 2025 μας έδειξε ξεκάθαρα πως η Ελλάδα ως προορισμός μπορεί να ξεχωρίσει όχι μόνο προσελκύοντας τουρίστες αλλά και ποιοτικά. Εάν επιμείνουμε σε αυτή την κατεύθυνση σίγουρα θα πάμε σε πολύ μεγαλύτερους αριθμούς και σε τουρισμό δώδεκα μηνών».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

