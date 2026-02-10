Χατζηδάκης: «H κοσμοπλημμύρα στο ΟΑΚΑ επιβεβαιώνει τη σταθερή στήριξη των πολιτών στη ΝΔ»

Η αίθουσα VIP του ΟΑΚΑ κατακλύστηκε χθες, Δευτέρα (09/02) από χιλιάδες κόσμου για την κοπή της πίτας του Πολιτικού Γραφείου του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη.

Η αίθουσα της εκδήλωσης ήταν ασφυκτικά γεμάτη και αρκετός κόσμος παρέμεινε εκτός αιθούσης στον προαύλιο χώρο και στη ράμπα εισόδου.

Η προσέλευση του κόσμου ήταν τόσο μεγάλη, ώστε δημιουργήθηκε μποτιλιάρισμα στη Λεωφόρο Σπύρου Λούη και αρκετός κόσμος προσήλθε καθυστερημένος ακόμα και 1 ώρα μετά την έναρξή της.

«Τούτη η μεγαλειώδης συγκέντρωση» είπε συγκινημένος ο Κωστής Χατζηδάκης «είναι η καλύτερη επιβεβαίωση ότι οι Αθηναίοι στηρίζουν σταθερά τη Ν.Δ και τη μεταρρυθμιστική προσπάθεια που γίνεται εδώ και 6,5 χρόνια από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι Έλληνες μπορούμε όλοι μαζί να είμαστε περήφανοι, διότι η πατρίδα μας ανέβηκε και τα τελευταία 6,5 χρόνια πολλά σκαλιά παραπάνω. Είναι μια Ελλάδα, η οποία το παλεύει και έχει μια σειρά από επιτυχίες. Και αυτό έγινε, γιατί διαλέξατε το κόμμα που υποσχέθηκε τα λιγότερα σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Διαλέξατε το κόμμα της κοινής λογικής. Διαλέξατε το κόμμα της σοβαρότητας και της εθνικής ευθύνης, που από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή μέχρι τον Κυριάκο Μητσοτάκη, παλεύει για την Ελλάδα, τη σύγχρονη Ελλάδα, την Ελλάδα της Ευρώπης».

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν:

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος κ. κ. Γαβριήλ.

Ο πρώην Πρωθυπουργός Παναγιώτης Πικραμμένος.

Οι υπουργοί:

Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη,

Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης,

Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας,

Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου,

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως,

Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου,

Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας,

Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη,

Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης,

Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου,

Επικρατείας Άκης Σκέρτσος.

Οι αναπληρωτές υπουργοί:

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης,

Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη,

Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Οι υφυπουργοί:

στον Πρωθυπουργό και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης,

στον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης,

στον Πρωθυπουργό Γιώργος Μυλωνάκης,

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς,

Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης,

Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης,

Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος,

Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος,

Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης και Λάζαρος Τσαβδαρίδης

Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας,

Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη,

Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας Έλενα Ράπτη,

Εργασίας Κώστας Καραγκούνης,

Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας και Γιάννης Ανδριανός.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης:

Οι αντιπρόεδροι της Βουλής Γιάννης Πλακιωτάκης και Θανάσης Μπούρας.

Ο Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής, Κώστας Σκρέκας.

Ο Γενικός Γραμματέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Μάξιμος Χαρακόπουλος.

Οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι Δημήτρης Καιρίδης, Νότης Μηταράκης και Μακάριος Λαζαρίδης.

Οι βουλευτές:

Χαράλαμπος Αθανασίου,

Διονύσης Ακτύπης,

Χριστίνα Αλεξοπούλου,

Μαρία Αντωνίου,

Διονυσία Αυγερινοπούλου,

Θανάσης Ζεμπίλης,

Μίκα Ιατρίδη,

Ιωάννα Λυτρίβη,

Θανάσης Καββαδάς,

Δημήτρης Καλογερόπουλος,

Χρήστος Καπετάνος,

Κωνσταντίνα Καραμπατσώλη,

Γιώργος Καρασμάνης,

Ανδρέας Κατσανιώτης,

Μάνος Κόνσολας,

Σπύρος Κουλκουδίνας,

Λευτέρης Κτιστάκης,

Σπύρος Κυριάκης,

Γεώργιος Κωτσός,

Βαγγέλης Λιάκος,

Μιχάλης Λιβανός,

Δημήτρης Μαρκόπουλος,

Κατερίνα Μονογιού,

Γιάννης Οικονόμου,

Άννα Μάνη Παπαδημητρίου,

Μιχάλης Παπαδόπουλος,

Θανάσης Παπαθανάσης,

Κατερίνα Παπακώστα – Παλιούρα,

Φάνης Παπάς,

Σταύρος Παπασωτηρίου,

Γιάννης Παππάς,

Ζωή Ράπτη,

Μάξιμος Σενετάκης,

Ασημίνα Σκόνδρα,

Θεόδωρος Σκυλακάκης,

Γιώργος Σταμάτης,

Διονύσης Σταμενίτης,

Θανάσης Σταυρόπουλος,

Γιώργος Στύλιος,

Μαρία Συρεγγέλα,

Γιάννης Τραγάκης,

Βασίλης Υψηλάντης,

Τάσος Χατζηβασιλείου,

Διονύσης Χατζηδάκης,

Μαρία Νεφέλη Χατζηιωαννίδου,

Μίλτος Χρυσομάλλης.

Οι Γενικοί Γραμματείς:

Παρασκευή Δραμαλιώτη,

Απόστολος Κασάπης,

Νάσος Μπαλέρμπας,

Χριστίνα-Μαρία Κράββαρη,

Στέλιος Σακαρέτσιος,

Δημήτρης Αναγνώπουλος,

Θύμιος Μπακογιάννης,

Δέσποινα-Λητώ Παληαρούτα,

Στάθης Σταθόπουλος,

Δημήτρης Τερζής,

Κωνσταντίνος Τσαγκαρόπουλος,

Πέλοψ Λάσκος,

Σπύρος Σταθούλης,

Κωνσταντίνος Μεγαρίτης,

Κωνσταντίνος Γλούμης– Ατσαλάκης,

Νίκος Μηλαπίδης,

Ηρακλής Μοσκώφ,

Κατερίνα Πατσογιάννη,

Σπύρος Πρωτοψάλτης,

Αντώνης Φιλιππής,

Αργυρώ Ζέρβα,

Βασιλική Κουτσούκου,

Κωνσταντίνος Καράντζαλος.

Οι Δήμαρχοι:

Κηφισιάς Βασίλης Ξυπολητάς,

Βριλησσίων Γιάννης Πισιμίσης,

Γαλατσίου Γιώργος Μαρκόπουλος,

Παπάγου- Χολαργού Ηλίας Αποστολόπουλος,

Αμαρουσίου Θεόδωρος Αμπατζόγλου,

Φιλοθέης- Ψυχικού Μπάμπης Μπονάτσος,

Πεντέλης Νατάσσα Κοσμοπούλου,

Ηρακλείου Αττικής Νίκος Μπάμπαλος,

Νέας Ιωνίας Παναγιώτης Μανούρης,

Μεταμόρφωσης Στράτος Σαραούδας,

Φιλαδέλφειας Γιάννης Τομπούλογλου,

Αγίας Παρασκευής Γιάννης Μυλωνάκης,

Λυκόβρυσης- Πεύκης Μάριος Ψυχάλης.

Οι πρόεδροι:

του Οικονομικού Επιμελητηρίου Κώστας Κόλλιας,

του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης,

του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος,

του Ερυθρού Σταυρού Αντώνης Αυγερινός.

Ο επικεφαλής Οικονομικού Γραφείου ΠΘ, Μιχάλης Αργυρού.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου.

Οι σύμβουλοι του Πρωθυπουργού Ντένης Μαρτίνης και Θανάσης Νέζης.

Ο Κωστής Χατζηδάκης στην ομιλία του υπενθύμισε την πρόοδο, που έχει σημειώσει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια:

- Στην εξωτερική πολιτική, με την οριοθέτηση της ΑΟΖ με την Αίγυπτο και την Ιταλία, τις αμυντικές συμφωνίες με τη Γαλλία και τις ΗΠΑ, τα Rafale, τις φρεγάτες Belharra, τα F-35, τη Chevron και την Exxon, τη μεταφορά αμερικανικού φυσικού αερίου μέσω Αλεξανδρούπολης.

- Στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του Δημοσίου, από τους εμβολιασμούς την περίοδο του κορωνοϊού, μέχρι την ψηφιακή συνταγογράφηση.

- Στην οικονομία, με την πτώση της ανεργίας από το 18% στο 7,5% σήμερα και τη δημιουργία 560.000 επιπλέον θέσεων εργασίας. «Η χώρα μας είναι πια στην επενδυτική βαθμίδα. Έχει σημειώσει αύξηση επενδύσεων κατά 100%, την ταχύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει σημειώσει ανάλογη αύξηση εξαγωγών, τη μεγαλύτερη αύξηση στην ΕΕ. Συνωμότησε άραγε το σύμπαν πριν δυο μήνες και η κυβέρνηση της Ελλάδας - αυτή που δήθεν πρέπει να φύγει το ταχύτερο δυνατόν- κατάφερε να πάρει την προεδρία του Eurogroup; Αυτό είναι εθνική επιτυχία και δεν πρέπει να την απομειώνουμε με καμιά μικροκομματική αντίληψη», υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Κάνοντας μια αναδρομή στο παρελθόν, ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις εκείνες που αποτέλεσαν σταθμό στην πολιτική του πορεία, αλλά και στην πορεία της χώρας.

- Η διάσωση της ΔΕΗ το 2019. «Η ΔΕΗ χάρη στην πολιτική που εφαρμόσαμε, όχι μόνο δεν έκλεισε -γιατί καταλάβατε ότι ήταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας- αλλά σήμερα είναι παράδειγμα επιτυχίας, παράδειγμα πετυχημένης διαρθρωτικής παρέμβασης, που σημειώνεται από όλους τους επενδυτές στο εξωτερικό», τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

- Η αντιμετώπιση του θέματος των εκατοντάδων χιλιάδων εκκρεμών συντάξεων. «Δουλέψαμε και μέσα σε δύο χρόνια κατορθώσαμε πια -και αυτό συνεχίζεται και με τους διαδόχους μου στο Υπουργείο- εκεί που χρειαζόταν 2 χρόνια, 3 χρόνια, 5 χρόνια, 7 χρόνια για τις συντάξεις εξωτερικού να βγουν, τώρα η Ελλάδα να εκδίδει τις συντάξεις της ταχύτερα από ό,τι τις εκδίδει η Γερμανία», σημείωσε.

- Η ψηφιακή κάρτα εργασίας, βασικό μέτρο προστασίας του εργαζομένου. «Ήταν πάγιο αίτημα του συνδικαλιστικού κινήματος για να μην κλέβουν κακοί εργοδότες τον χρόνο εργασίας των εργαζομένων και να μετράει η πλήρης απασχόληση ως μερική. Αυτή τη μεταρρύθμιση δεν την προχώρησε καμιά άλλη κυβέρνηση. Την προχώρησε η δική μας κυβέρνηση, με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη», ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης.

- Η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS, για τη μείωση της φοροδιαφυγής. «Κανένας δεν περίμενε ότι θα πετύχουμε μέχρι και την τελευταία στιγμή. Το έργο αυτό έχει γίνει πράξη. Το κενό ΦΠΑ, που ήταν πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στο 23%, σήμερα έχει κατέβει στο 9%, κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», τόνισε.

- Η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι αυτή η μεταρρύθμιση είναι μια μεταρρύθμιση που θα αφήσει εποχή, διότι είναι υπέρ των πραγματικών παραγωγών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηδάκης.

- Η μεταρρύθμιση με 14 παρεμβάσεις για ένα κράτος φιλικό στον πολίτη. «Για να τελειώσουν επιτέλους και κάποιες ιστορίες καθημερινής τρέλας, έτσι ώστε διάφοροι γραφειοκράτες να μην μπορούν να βασανίζουν τους Έλληνες πολίτες που πρέπει να τους σεβόμαστε στην πράξη, όχι στα λόγια», σημείωσε.

«Δεχόμαστε ότι έχουν γίνει και κάποια λάθη», τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, «αλλά ταυτόχρονα με την ίδια καθαρότητα θα μιλήσουμε στους πολίτες για τρία πράγματα: Για το έργο μας, που σας ανέλυσα και συμφωνεί ή διαφωνεί μαζί μας κάποιος, έχουμε κάνει συγκεκριμένα πράγματα σε όλους τους τομείς. Για τους αντιπάλους μας, που όλα τα σφάζουν, όλα τα μαχαιρώνουν. Εδώ η μάχη θα είναι ορθολογισμός από τη μια πλευρά, το λέω ξεκάθαρα, ανορθολογισμός από την άλλη. Και δεν μας αξίζει να σπαταλήσουμε τις θυσίες και τις προσπάθειες των Ελλήνων όλων των τελευταίων ετών. Και φυσικά για την ατζέντα μας για το 2030, που θα είναι προσανατολισμένη στο μέλλον, στη σύγχρονη πραγματικότητα και στις σύγχρονες ιδέες».

Ο κ. Χατζηδάκης επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και υπογράμμισε πως «με τη δική σας στήριξη, δείχνετε άλλωστε τη διάθεσή σας από τώρα, και με τη στήριξη της μεγάλης πλειοψηφίας των Ελληνίδων και των Ελλήνων, η Ελλάδα θα βάλει πλώρη για το 2030 με καπετάνιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έχοντας ψηλά τις σημαίες μας, περήφανοι για την πατρίδα μας, χτίζοντας ένα καλύτερο μέλλον για εμάς και κυρίως για τα παιδιά μας».

Διαβάστε επίσης