Το σχόλιο του αντιπροέδρου της κυβέρνησης σχετικά με το νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας και οι ιστορίες καθημερινής... τρέλας που αποκάλυψε

Χατζηδάκης: «Το Δημόσιο είχε φτάσει να διεκδικεί ολόκληρη τη Σαρωνίδα» - Όλες οι αλλαγές
Παρεμβάσεις για να σταματήσουν παράλογες διεκδικήσεις του Δημοσίου, να αντιμετωπιστεί η ταλαιπωρία των πολιτών σε σειρά συναλλαγών με το κράτος, να διευκολυνθούν οι συναλλαγές με τα ακίνητα, να μειωθεί το κόστος και να επιταχυνθούν διαδικασίες περιλαμβάνει το νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση του βαθέος κράτους, όπως επεσήμανε σήμερα (05/02) ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη στην ΕΡΤ.

Το σχέδιο νόμου, που παρουσιάστηκε χτες, έρχεται –όπως τόνισε ο κ. Χατζηδάκης– σε συνέχεια άλλων παρεμβάσεων που έχει κάνει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας.

Μεταξύ αυτών, ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός του Δημοσίου, η μεγάλης κλίμακας παρέμβαση στον ΕΦΚΑ για την επιτάχυνση της έκδοσης των συντάξεων, το τηλεφωνικό κέντρο «1555» στο υπουργείο Εργασίας και το «1566» στον χώρο της υγείας, η προώθηση του κτηματολογίου, τα βήματα που έγιναν για την αξιολόγηση στο Δημόσιο, η μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Ο κ. Χατζηδάκης στάθηκε ιδιαίτερα στις παρεμβάσεις για τη διεκδίκηση ακινήτων από την πλευρά του Δημοσίου με βάση οθωμανικά φιρμάνια. «Το Δημόσιο είχε φτάσει να διεκδικεί ολόκληρη την πόλη της Σαρωνίδας και πολυκατοικίες στην Καρδίτσα. Είναι διεκδικήσεις που έφταναν στα όρια του κωμικοτραγικού», ανέφερε.

Ακόμη, μίλησε για την κατάργηση των πιστοποιητικών, όταν αφορούν πληροφορίες που διαθέτει ήδη το Δημόσιο. «Πρόκειται για περίπου 30 περιπτώσεις καθημερινής χρήσης, στις οποίες τα πιστοποιητικά αντικαθίστανται με υπεύθυνες δηλώσεις», ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης και προσέθεσε: «Δεν μπορεί το Δημόσιο το οποίο έχει ήδη στη διάθεση του αυτά τα πιστοποιητικά, την ίδια στιγμή να τα ζητά από τον πολίτη καθιστώντας τον «ταχυδρόμο» από υπηρεσία σε υπηρεσία. Και για να μην υπάρξουν «πονηρούληδες» που θα θελήσουν να εκμεταλλευτούν αυτή την δυνατότητα, θα προβλέπονται αυξημένες κυρώσεις, διοικητικές και ποινικές, ανάλογες με το παράνομο όφελος που θα επιδιώξει κάποιος να προσποριστεί».

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ

Για την υποχρεωτική ανάρτηση όλων των εγκυκλίων, είπε ότι πέρα από την Διαύγεια που ήδη γίνεται, θα ανεβαίνουν και στις ιστοσελίδες των υπουργείων και των φορέων. Αν οι εγκύκλιοι δεν αναρτώνται έγκαιρα, δεν θα ισχύουν.

Στάθηκε ακόμη στην αναβάθμιση του ρόλου των συμβολαιογράφων στις μεταβιβάσεις ακινήτων, προκειμένου να μετατραπούν σε one stop shop (μία στάση). Θα συλλέγουν το σύνολο των εγγράφων που απαιτούνται, θα υποβάλλουν τις δηλώσεις και θα πληρώνουν φόρους, τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις.

«Πέρα από την εξυπηρέτηση του πολίτη, οι διαδικασίες μεταβίβασης ακινήτων είναι ένα ζήτημα που σύμφωνα με διεθνείς φορείς αξιολόγησης όπως η παγκόσμια τράπεζα επιδρά αρνητικά στην διεθνή ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας. Η αντιμετώπισή του θα βελτιώσει την διεθνή κατάταξη της χώρας», ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης.

Επιπλέον, μίλησε για τη δυνατότητα του πολίτη να παρακολουθεί ηλεκτρονικά σε ποιο σημείο βρίσκεται το αίτημα που έχει υποβάλλει στην διοίκηση, ποιος υπάλληλος το έχει χρεωθεί και ποια είναι η εκτιμώμενη ημερομηνία διεκπεραίωσης αλλά και τη μεταφορά του μοντέλου που χρησιμοποιήθηκε στον ΕΦΚΑ στην επιτάχυνση απονομής συντάξεων, δηλαδή την αξιοποίηση πιστοποιημένων επαγγελματιών, και σε άλλους τομείς του κράτους.

Για παράδειγμα, ένας τομέας που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί αυτή η δυνατότητα, είναι ο μηχανισμός υποβολής των αιτήσεων για τις αγροτικές επιδοτήσεις, όπου μπορούν να δραστηριοποιηθούν γεωπόνοι, κτηνίατροι, λογιστές κ.ά. ώστε να υπάρξει καλύτερη εξυπηρέτηση και μείωση του κόστους για τους αγρότες.

Σε ερώτηση τέλος σχετικά με τη συνταγματική αναθεώρηση και τις αντιδράσεις των τελευταίων ημερών, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε πως «προφανώς υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και γι’ αυτό άλλωστε γίνεται η συνταγματική αναθεώρηση, που αποτελεί πολύ μεγάλη ευκαιρία για επανεκκίνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και για να χτιστούν σχέσεις εμπιστοσύνης.

Δεν πρέπει, όμως, από την άλλη πλευρά να μειώνουμε τη σημασία παρεμβάσεων που έχουν ήδη γίνει: Για παράδειγμα, το Υπουργικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα, ενώ δεν ήταν αυτή η πρακτική παλαιότερα. Στη Βουλή απαντώνται εμπρόθεσμα σχεδόν όλες οι ερωτήσεις των βουλευτών της αντιπολίτευσης, κάτι που επίσης δεν συνέβαινε στο παρελθόν.

Οι εκπρόθεσμες τροπολογίες είναι πια η εξαίρεση της εξαίρεσης ενώ παλιότερα ήταν ο κανόνας. Η δημόσια τηλεόραση δεν έχει πλέον τίποτα να κάνει με το “ΣΥΡΙΖΑ channel” που είχα βιώσει και εγώ. Για την επιλογή ηγεσίας της Δικαιοσύνης έχει αλλάξει το σύστημα και υπάρχει προεπιλογή μέσα στα ανώτατα δικαστήρια.

Αν τα υπολογίσετε όλα αυτά μαζί, δεν το λες οπισθοδρόμηση. Δεν έχει συνωμοτήσει υπέρ της κυβέρνησης η Κομισιόν και οι άλλοι διεθνείς οργανισμοί που επισημαίνουν ότι υπάρχουν προβλήματα, αλλά έχει καταγραφεί πρόοδος κι εν πάση περιπτώσει δεν γίνεται εκείνοι, ιδιαίτερα από το χώρο της Αριστεράς, που επισημαίνουν ότι υπάρχουν θεσμικά προβλήματα, την ίδια ώρα να καταγγέλλουν την συνταγματική αναθεώρηση. Χρειάζεται στοιχειώδης υπευθυνότητα».

