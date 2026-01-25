«Πόλεμος» στη γραφειοκρατία με 400 νέες απλουστεύσεις – Όλες οι αλλαγές για πολίτες και επιχειρήσεις

Η ριζική αλλαγή του προσώπου της δημόσιας διοίκησης και η οριστική μείωση των διοικητικών βαρών αποτελούν τον κεντρικό πυλώνα του κυβερνητικού προγραμματισμού για το 2026. Με αιχμή του δόρατος την απλούστευση 400 διοικητικών διαδικασιών, η κυβέρνηση στοχεύει σε ένα κράτος πιο αποτελεσματικό, φιλικό και απαλλαγμένο από περιττά γραφειοκρατικά στάδια.

Οι τρεις πυλώνες της μεταρρύθμισης

Η Εθνική Πολιτική Διοικητικών Διαδικασιών εξελίσσεται μέσα από τρία στρατηγικά εργαλεία:

Ο «Μίτος»: Η ψηφιακή πύλη (mitos.gov.gr) που ήδη φιλοξενεί πάνω από 4.100 διαδικασίες, παρέχοντας στους πολίτες πλήρη πληροφόρηση για δικαιολογητικά, κόστος και χρόνο διεκπεραίωσης. Το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης: Ο μηχανισμός ανασχεδιασμού των υπηρεσιών με στόχο την κατάργηση περιττών εγγράφων και τη δημιουργία «υπηρεσιών μιας στάσης». Το Παρατηρητήριο Γραφειοκρατίας: Η δομή που μετρά σε πραγματικούς όρους το όφελος των αλλαγών για την οικονομία και το περιβάλλον.

Τι αλλάζει στην καθημερινότητα: Από το δίπλωμα οδήγησης έως το ΑΦΜ στα νεογνά

Για το 2026, οι προτεραιότητες εστιάζουν σε τομείς με υψηλή συχνότητα χρήσης και αντίκτυπο στην οικονομία. Ανάμεσα στις 47 άμεσες παρεμβάσεις που δρομολογούνται, ξεχωρίζουν:

Μεταφορές: Ψηφιοποίηση της αρχικής έκδοσης άδειας οδήγησης και online ενημέρωση για τους βαθμούς στο Point System.

Οικογένεια: Αυτόματη απόδοση ΑΦΜ στα νεογνά και ψηφιακή δήλωση δικαστικής αναγνώρισης τέκνου.

Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια: Ψηφιοποίηση των γνωματεύσεων ΚΕΠΑ, έκδοση ιατρικού πιστοποιητικού θανάτου μέσω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και απλούστευση διαδικασιών στην επικουρική ασφάλιση.

Δικαιοσύνη: Θεσμοθέτηση ενιαίου πιστοποιητικού κληρονομίας και «Ηλεκτρονικό Πινάκιο» για την ενημέρωση της πορείας των δικών σε πραγματικό χρόνο.

Επιχειρηματικότητα και αγροτική παραγωγή: Ψηφιακό Μητρώο αγροτικών εκμεταλλεύσεων και απλούστευση ίδρυσης εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΙΕΚ, Κολλέγια).

Τα μετρήσιμα οφέλη - Το παράδειγμα της ΑΑΔΕ

Η επιτυχία της μεταρρύθμισης αποτυπώνεται στα στοιχεία του Παρατηρητήριου Γραφειοκρατίας. Ενδεικτικά, η ψηφιοποίηση των βεβαιώσεων μητρώου της ΑΑΔΕ οδήγησε σε ετήσια εξοικονόμηση 984.000 ευρώ για πολίτες και Δημόσιο. Η κατάργηση των «ουρών» μείωσε τον χρόνο απασχόλησης των πολιτών κατά 85,7%, ενώ περιβαλλοντικά αποφεύχθηκαν 160.000 εκτυπώσεις χαρτιού και εκπομπές 27 τόνων διοξειδίου του άνθρακα λόγω της μείωσης των μετακινήσεων.

Με τη σταδιακή απόδοση των νέων ψηφιακών υπηρεσιών στο κοινό, η κυβέρνηση προσδοκά όχι μόνο την οικονομική ελάφρυνση του κράτους, αλλά και την εμπέδωση ενός κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτών και της δημόσιας διοίκησης.

