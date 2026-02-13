Η ανάρτηση του Μακάριου Λαζαρίδη για το πλωτό του Λιμενικού στη Θάσο και η προτροπή να μη σπεύσουν..

Με μία ανάρτησή του στο Facebook, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μακάριος Λαζαρίδης ανακοίνωσε την ενίσχυση των δυνάμεων του Λιμενικού Σώματος στη Θάσο με ένα πλωτό σκάφος.

Ο βουλευτής σημείωσε πως το περιπολικό σκάφος, το οποίο θα μεταφέρει σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό για διακομιδές, έφτασε έπειτα από προσπάθειά του που ξεκίνησε περισσότερα από τέσσερα χρόνια πριν, τον Νοέμβριο του 2021, ολοκληρώνοντας μία, όπως τόνισε, δέσμευσή του.

Το νεότευκτο σκάφος φορτώθηκε στο πλοίο «Blue Star Paros» την Τετάρτη και ξεκίνησε το ταξίδι του για την Καβάλα, όπου και έφτασε την Πέμπτη (12/02), και θα μεταφερθεί στη Θάσο, «θωρακίζοντας την υγεία των κατοίκων του νησιού», όπως τονίζει ο κ. Λαζαρίδης.

Ο βουλευτής Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας τονίζει ότι αυτό έγινε «από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και μετά από συνεχείς δικές μου προσπάθειες».

Σε υστερόγραφό του ο βουλευτής αφιέρωσε στη μνήμη μελών της οικογένειάς του την πράξη αυτή, γράφοντας:

«Και μια προσωπική μου κατάθεση: την πράξη μου αυτή την αφιερώνω στη μνήμη της γιαγιάς μου Ευαγγελίας και της αδερφής της Σουσάνας, στους θείους μου Λούλα, Γιάννη και Κώστα, στα ξαδέρφια μου Γιώργο και Σουσάνα, στα παιδικά μου καλοκαίρια στην Θάσο. Και φυσικά σε όλους τους κατοίκους του νησιού. Στους "γνήσιους Έλληνες", όπως έγραψε στην επιστολή του προς την Πηνελόπη Δέλτα, ο πρώτος διοικητής του νησιού, Κωνσταντίνος Μελάς.»

Ταυτόχρονα, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ένας εκ των τεσσάρων βουλευτών που εκπροσωπούν τον νομό της βόρειας Ελλάδος στη Βουλή (οι άλλοι είναι οι Νίκος Παναγιωτόπουλος, πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας, Ιωάννης Πασχαλίδης και Αγγελική Δεληκάρη), προτρέπει σε δεύτερο υστερόγραφό του να «μην σπεύσουν κάποιοι πολιτικάντηδες της Καβάλας να οικειοποιηθούν αυτή την επιτυχία μου!».