Σπανάκης: Πάνω από 40.000.000 ευρώ για την αντιμετώπιση καταστροφών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα
8 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν σε Δήμους των Νοτίων Προαστίων
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Το Υπουργείο Εσωτερικών θα ενισχύσει τους Δήμους που έχουν πληγεί από τα τελευταία ακραία καιρικά φαινόμενα με ποσό που ξεπερνά τα 40 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 8 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν σε Δήμους των Νοτίων Προαστίων.
Ειδικότερα, για τον Δήμο Γλυφάδας 2,5 εκατομμύρια ευρώ, για τον Δήμο Αγίου Δημητρίου 2 εκατομμύρια ευρώ, για τον Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης 2 εκατομμύρια ευρώ και για τον Δήμο Αλίμου 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
Η Κυβέρνηση στηρίζει τα αιτήματα των Δήμων που υπέστησαν καταστροφές.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:46 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Βιολάντα: Προσωρινά κρατούμενος ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου
17:38 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Super League 2: Βήμα ανόδου για τον Ηρακλή
17:21 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά μέσα σε φυλακές
16:47 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Νεκρός 55χρονος σε ξενοδοχείο στην Ηγουμενίτσα
16:38 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Μυθικό πανό φίλων του Ηρακλή: «Ερχόμαστε σε λίγο»
22:06 ∙ ΕΛΛΑΔΑ