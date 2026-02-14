Σπανάκης: Πάνω από 40.000.000 ευρώ για την αντιμετώπιση καταστροφών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα

Το Υπουργείο Εσωτερικών θα ενισχύσει τους Δήμους που έχουν πληγεί από τα τελευταία ακραία καιρικά φαινόμενα με ποσό που ξεπερνά τα 40 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 8 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν σε Δήμους των Νοτίων Προαστίων.

Ειδικότερα, για τον Δήμο Γλυφάδας 2,5 εκατομμύρια ευρώ, για τον Δήμο Αγίου Δημητρίου 2 εκατομμύρια ευρώ, για τον Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης 2 εκατομμύρια ευρώ και για τον Δήμο Αλίμου 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Η Κυβέρνηση στηρίζει τα αιτήματα των Δήμων που υπέστησαν καταστροφές.

