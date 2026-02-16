Τασούλας: Συνάντηση με το Σωματείο «Ελίζα» για την Προστασία των Παιδιών

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας δέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο αντιπροσωπεία του Σωματείου «Ελίζα», με επικεφαλής την Πρόεδρό του, Μαρίνα Καρέλλα, προκειμένου να ενημερωθεί για τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που υλοποιεί το Σωματείο στον τομέα της παιδικής προστασίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν οι ενέργειες που έχουν αναληφθεί για την ενίσχυση της ασφάλειας των παιδιών, καθώς και η λειτουργία των πέντε Μονάδων Φροντίδας που δραστηριοποιούνται σε δημόσια νοσοκομεία της χώρας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην πρόληψη και έγκαιρη αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ευχαρίστησε τα μέλη της αντιπροσωπείας για την ενημέρωση και εξήρε το σημαντικό έργο και την προσφορά τους, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ευαισθητοποίησης της κοινωνίας απέναντι στο φαινόμενο της βίας κατά των παιδιών.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης η Αντιπρόεδρος του Σωματείου, Ιλεάνα Μακρή, και η Διευθύντρια Ξένια Παπασταύρου.